تقرير يكشف كم يتقاضى محمد صلاح في عقده الجديد مع ليفربول

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
ترامب يتوعد الصين بمضاعفة الرسوم الجمركية وأوروبا تخطط لرد موحد
09:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
نصف سكان العالم سيعانون من السمنة خلال 12 عاما
09:33 GMT
13 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
09:47 GMT
13 د
لقاء سبوتنيك
ضلوع أطراف جديدة في حرب السودان التي تقترب من عامها الثاني دون حلول
10:03 GMT
57 د
مساحة حرة
صناعة المخدرات وتجارتها يؤرق السلطات.. حلول عربية لكبح جماحها
11:30 GMT
30 د
من الملعب
أوفيتشكين يكتب التاريخ… وبرشلونة يرفض هدية مدريد
12:03 GMT
27 د
ملفات ساخنة
حرب غزة.. اجتماع مصري فرنسي أردني في القاهرة وترامب يلتقي نتنياهو
12:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
التصحر يهدد 40% من سكان العالم ويتلف 28 مليون فدان سنويا، فما تداعيات ذلك على الغذائي العالمي؟
16:03 GMT
20 د
مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
16:24 GMT
20 د
عرب بوينت بودكاست
الذكاء الاصطناعي يهدد وظائف النساء في إفريقيا: خطر أم فرصة؟
16:44 GMT
16 د
بلا قيود
خبير: الرسوم الجمركية ستفكك التجارة الثنائية بين الصين والولايات المتحدة
17:00 GMT
59 د
لقاء سبوتنيك
العراق حاضر دائما في الصراع الأمريكي الإيراني ، بينما يرتب أوراقه الداخلية
18:00 GMT
59 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
21:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
149 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
ترامب يتوعد الصين بمضاعفة الرسوم الجمركية وأوروبا تخطط لرد موحد
08:16 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
السياحة العربية.. هل تستطيع المنافسة في ظل المتغيرات
08:46 GMT
14 د
الإنسان والثقافة
دور الاقتباس السينمائي بين روسيا والعالم العربي في تعزيز الروابط الثقافية بين الجانبين
09:03 GMT
30 د
مرايا العلوم
البكتيريا متعددة الخلايا وزيادة حمضية المتجمد الشمالي وصلاحية إبداع العلماء
10:31 GMT
29 د
نبض افريقيا
الجزائر ترد على مالي بسحب السفراء وإغلاق الأجواء ، والأزمة تتسع لتشمل النيجر وبوركينا فاسو
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
كيف تؤثر جينات الأجداد والفيروسات التي أصابتهم منذ آلاف السنين على صحتنا؟
11:49 GMT
11 د
مساحة حرة
العالم العربي في قبضة التغير المناخي
12:29 GMT
31 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
تأثير الرؤى والأحلام على حياتنا
16:03 GMT
36 د
مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
16:40 GMT
20 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
19:00 GMT
120 د
أمساليوم
بث مباشر
- سبوتنيك عربي, 1920
مجتمع
تابع آخر الأخبار عن القضايا الاجتماعية والفعاليات الثقافية في دول الوطن العربي والعالم. تعرف على آخر أخبار المجتمع، قصص إنسانية، وتقارير مصورة عن حياة المجتمع.
https://sarabic.ae/20250410/تقرير-يكشف-كم-يتقاضى-محمد-صلاح-في-عقده-الجديد-مع-ليفربول-1099399389.html
تقرير يكشف كم يتقاضى محمد صلاح في عقده الجديد مع ليفربول
تقرير يكشف كم يتقاضى محمد صلاح في عقده الجديد مع ليفربول
سبوتنيك عربي
كشف تقرير صحفي عن بنود العقد الجديد الذي يعتزم لاعب المنتخب المصري محمد صلاح توقيعه مع فريقه ليفربول الإنجليزي. 10.04.2025, سبوتنيك عربي
2025-04-10T08:07+0000
2025-04-10T08:07+0000
مجتمع
اللاعب محمد صلاح
ليفربول
رياضة
منوعات
مصر
أخبار مصر الآن
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/0c/01/1095382926_0:144:2761:1697_1920x0_80_0_0_bbe42ae49844aae48bfb1d6993bbcc8c.jpg
ووفقا للتقرير، فإن "محمد صلاح على وشك توقيع عقد جديد مع ليفربول بقيمة إجمالية تصل إلى 42 مليون جنيه إسترليني (أي ما يعادل 54 مليون دولار) كرواتب خلال مدة العقد.وأضاف أن "العقد الجديد سيمتد حتى عام 2027، وسيجعل صلاح أحد الأعلى أجرا في تاريخ الدوري الإنجليزي الممتاز، حيث سيحصل على 400 ألف جنيه إسترليني أسبوعيا، بزيادة ملحوظة عن راتبه الحالي البالغ 350 ألف جنيه إسترليني أسبوعيا"، مشيرا إلى أن "هذا التطور يأتي بعد أسابيع من التكهنات حول مستقبل اللاعب، خاصة مع اقتراب نهاية عقده الحالي في الصيف المقبل".وأفادت صحف بريطانية، أمس الأربعاء، بأن نادي ليفربول الإنجليزي توصل إلى اتفاق مع محمد صلاح لتمديد عقده المنتهي في يونيو/ حزيران المقبل، لمدة موسمين إضافيين، ليظل مع "الريدز" حتى صيف 2027.وذكرت التقارير أن المفاوضات بين الطرفين انتهت بالتوصل إلى هذا الاتفاق، دون الكشف عن التفاصيل المالية للعقد الجديد، ويحصل صلاح حاليًا على أجر أسبوعي يقدر بـ350 ألف جنيه إسترليني.يأتي هذا التطور بعد تصريحات سابقة للاعب البالغ من العمر 32 عامًا، حيث أكد في أكثر من مناسبة أن النادي لم يقدم له أي عرض رسمي للتجديد، معربًا عن رغبته في الاستمرار مع الفريق.وكانت مصادر مقربة من النادي، بما في ذلك الصحفيان ديفيد أورنستن وجيمس بيرس، قد أكدت اكتمال الاتفاق مع صلاح وزميله الهولندي فيرجيل فان دايك، في حين يبدو أن ترينت ألكسندر أرنولد في طريقه للرحيل مجانًا إلى ريال مدريد.يذكر أن صلاح، الذي انضم إلى ليفربول صيف 2017، يقدم موسمًا استثنائيًا هذا العام حيث يتصدر قائمة هدافي الدوري الإنجليزي برصيد 27 هدفًا، كما نفذ 17 تمريرة حاسمة، وهو ما أسهم بشكل كبير في صدارة فريقه للمنافسة على لقب البريميرليغ.وأشارت تقارير سابقة إلى أن هناك ثقة من رابطة الدوري السعودي للمحترفين، من إمكانية ضمه لأحد أنديتها الكبرى خلال الصيف المقبل.ووفقًا لتقارير صحفية، فإن المحادثات بين ممثلي صلاح ومسؤولي الدوري السعودي لا تزال مستمرة، فيما أكد مسؤول بارز في دوري روشن السعودي، أن صلاح "لا يزال مهتمًا" بالانتقال إلى الشرق الأوسط، رغم تركيزه الحالي على عرض ليفربول.وكان وزير الرياضة السعودي عبد العزيز بن تركي الفيصل، قال إن اللاعب المصري محمد صلاح، نجم ليفربول الإنجليزي، يعد أحد أفضل 3 لاعبين في العالم.وتابع، في مقابلة مع الإعلامي البريطاني بيرس مورغن: "نتمنى رؤية محمد صلاح في الدوري السعودي للمحترفين".
https://sarabic.ae/20250402/أندية-الدوري-السعودية-واثقة-من-إتمام-صفقة-محمد-صلاح-في-الصيف-المقبل-1099159474.html
https://sarabic.ae/20250310/محمد-صلاح-يعلق-على-رقمه-القياسي-الجديد-1098555140.html
مصر
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/0c/01/1095382926_154:0:2609:1841_1920x0_80_0_0_9b9353cb9de64234a2816fefe646e0ef.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
اللاعب محمد صلاح, ليفربول, رياضة, منوعات, مصر, أخبار مصر الآن
اللاعب محمد صلاح, ليفربول, رياضة, منوعات, مصر, أخبار مصر الآن

تقرير يكشف كم يتقاضى محمد صلاح في عقده الجديد مع ليفربول

08:07 GMT 10.04.2025
© AP Photo / Ian Hodgsonالمصري محمد صلاح لاعب ليفربول الإنجليزي
المصري محمد صلاح لاعب ليفربول الإنجليزي - سبوتنيك عربي, 1920, 10.04.2025
© AP Photo / Ian Hodgson
تابعنا عبر
كشف تقرير صحفي عن بنود العقد الجديد الذي يعتزم لاعب المنتخب المصري محمد صلاح توقيعه مع فريقه ليفربول الإنجليزي.
ووفقا للتقرير، فإن "محمد صلاح على وشك توقيع عقد جديد مع ليفربول بقيمة إجمالية تصل إلى 42 مليون جنيه إسترليني (أي ما يعادل 54 مليون دولار) كرواتب خلال مدة العقد.
وأضاف أن "العقد الجديد سيمتد حتى عام 2027، وسيجعل صلاح أحد الأعلى أجرا في تاريخ الدوري الإنجليزي الممتاز، حيث سيحصل على 400 ألف جنيه إسترليني أسبوعيا، بزيادة ملحوظة عن راتبه الحالي البالغ 350 ألف جنيه إسترليني أسبوعيا"، مشيرا إلى أن "هذا التطور يأتي بعد أسابيع من التكهنات حول مستقبل اللاعب، خاصة مع اقتراب نهاية عقده الحالي في الصيف المقبل".
نجم كرة القدم المصري الدولي، محمد صلاح - سبوتنيك عربي, 1920, 02.04.2025
مجتمع
أندية الدوري السعودية واثقة من إتمام صفقة محمد صلاح في الصيف المقبل
2 أبريل, 12:34 GMT
وأفادت صحف بريطانية، أمس الأربعاء، بأن نادي ليفربول الإنجليزي توصل إلى اتفاق مع محمد صلاح لتمديد عقده المنتهي في يونيو/ حزيران المقبل، لمدة موسمين إضافيين، ليظل مع "الريدز" حتى صيف 2027.
وذكرت التقارير أن المفاوضات بين الطرفين انتهت بالتوصل إلى هذا الاتفاق، دون الكشف عن التفاصيل المالية للعقد الجديد، ويحصل صلاح حاليًا على أجر أسبوعي يقدر بـ350 ألف جنيه إسترليني.
يأتي هذا التطور بعد تصريحات سابقة للاعب البالغ من العمر 32 عامًا، حيث أكد في أكثر من مناسبة أن النادي لم يقدم له أي عرض رسمي للتجديد، معربًا عن رغبته في الاستمرار مع الفريق.
وكانت مصادر مقربة من النادي، بما في ذلك الصحفيان ديفيد أورنستن وجيمس بيرس، قد أكدت اكتمال الاتفاق مع صلاح وزميله الهولندي فيرجيل فان دايك، في حين يبدو أن ترينت ألكسندر أرنولد في طريقه للرحيل مجانًا إلى ريال مدريد.
يذكر أن صلاح، الذي انضم إلى ليفربول صيف 2017، يقدم موسمًا استثنائيًا هذا العام حيث يتصدر قائمة هدافي الدوري الإنجليزي برصيد 27 هدفًا، كما نفذ 17 تمريرة حاسمة، وهو ما أسهم بشكل كبير في صدارة فريقه للمنافسة على لقب البريميرليغ.
اللاعب المصري محمد صلاح يقود ليفربول للفوز على ضيفه ساوثهامبتون (3-1) ضمن الجولة 28 للدوري الإنجليزي - سبوتنيك عربي, 1920, 10.03.2025
مجتمع
محمد صلاح يعلق على رقمه القياسي الجديد
10 مارس, 15:00 GMT
وأشارت تقارير سابقة إلى أن هناك ثقة من رابطة الدوري السعودي للمحترفين، من إمكانية ضمه لأحد أنديتها الكبرى خلال الصيف المقبل.
ووفقًا لتقارير صحفية، فإن المحادثات بين ممثلي صلاح ومسؤولي الدوري السعودي لا تزال مستمرة، فيما أكد مسؤول بارز في دوري روشن السعودي، أن صلاح "لا يزال مهتمًا" بالانتقال إلى الشرق الأوسط، رغم تركيزه الحالي على عرض ليفربول.
وكان وزير الرياضة السعودي عبد العزيز بن تركي الفيصل، قال إن اللاعب المصري محمد صلاح، نجم ليفربول الإنجليزي، يعد أحد أفضل 3 لاعبين في العالم.
وتابع، في مقابلة مع الإعلامي البريطاني بيرس مورغن: "نتمنى رؤية محمد صلاح في الدوري السعودي للمحترفين".
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала