https://sarabic.ae/20250410/تقرير-يكشف-كم-يتقاضى-محمد-صلاح-في-عقده-الجديد-مع-ليفربول-1099399389.html

تقرير يكشف كم يتقاضى محمد صلاح في عقده الجديد مع ليفربول

تقرير يكشف كم يتقاضى محمد صلاح في عقده الجديد مع ليفربول

سبوتنيك عربي

كشف تقرير صحفي عن بنود العقد الجديد الذي يعتزم لاعب المنتخب المصري محمد صلاح توقيعه مع فريقه ليفربول الإنجليزي. 10.04.2025, سبوتنيك عربي

2025-04-10T08:07+0000

2025-04-10T08:07+0000

2025-04-10T08:07+0000

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ووفقا للتقرير، فإن "محمد صلاح على وشك توقيع عقد جديد مع ليفربول بقيمة إجمالية تصل إلى 42 مليون جنيه إسترليني (أي ما يعادل 54 مليون دولار) كرواتب خلال مدة العقد.وأضاف أن "العقد الجديد سيمتد حتى عام 2027، وسيجعل صلاح أحد الأعلى أجرا في تاريخ الدوري الإنجليزي الممتاز، حيث سيحصل على 400 ألف جنيه إسترليني أسبوعيا، بزيادة ملحوظة عن راتبه الحالي البالغ 350 ألف جنيه إسترليني أسبوعيا"، مشيرا إلى أن "هذا التطور يأتي بعد أسابيع من التكهنات حول مستقبل اللاعب، خاصة مع اقتراب نهاية عقده الحالي في الصيف المقبل".وأفادت صحف بريطانية، أمس الأربعاء، بأن نادي ليفربول الإنجليزي توصل إلى اتفاق مع محمد صلاح لتمديد عقده المنتهي في يونيو/ حزيران المقبل، لمدة موسمين إضافيين، ليظل مع "الريدز" حتى صيف 2027.وذكرت التقارير أن المفاوضات بين الطرفين انتهت بالتوصل إلى هذا الاتفاق، دون الكشف عن التفاصيل المالية للعقد الجديد، ويحصل صلاح حاليًا على أجر أسبوعي يقدر بـ350 ألف جنيه إسترليني.يأتي هذا التطور بعد تصريحات سابقة للاعب البالغ من العمر 32 عامًا، حيث أكد في أكثر من مناسبة أن النادي لم يقدم له أي عرض رسمي للتجديد، معربًا عن رغبته في الاستمرار مع الفريق.وكانت مصادر مقربة من النادي، بما في ذلك الصحفيان ديفيد أورنستن وجيمس بيرس، قد أكدت اكتمال الاتفاق مع صلاح وزميله الهولندي فيرجيل فان دايك، في حين يبدو أن ترينت ألكسندر أرنولد في طريقه للرحيل مجانًا إلى ريال مدريد.يذكر أن صلاح، الذي انضم إلى ليفربول صيف 2017، يقدم موسمًا استثنائيًا هذا العام حيث يتصدر قائمة هدافي الدوري الإنجليزي برصيد 27 هدفًا، كما نفذ 17 تمريرة حاسمة، وهو ما أسهم بشكل كبير في صدارة فريقه للمنافسة على لقب البريميرليغ.وأشارت تقارير سابقة إلى أن هناك ثقة من رابطة الدوري السعودي للمحترفين، من إمكانية ضمه لأحد أنديتها الكبرى خلال الصيف المقبل.ووفقًا لتقارير صحفية، فإن المحادثات بين ممثلي صلاح ومسؤولي الدوري السعودي لا تزال مستمرة، فيما أكد مسؤول بارز في دوري روشن السعودي، أن صلاح "لا يزال مهتمًا" بالانتقال إلى الشرق الأوسط، رغم تركيزه الحالي على عرض ليفربول.وكان وزير الرياضة السعودي عبد العزيز بن تركي الفيصل، قال إن اللاعب المصري محمد صلاح، نجم ليفربول الإنجليزي، يعد أحد أفضل 3 لاعبين في العالم.وتابع، في مقابلة مع الإعلامي البريطاني بيرس مورغن: "نتمنى رؤية محمد صلاح في الدوري السعودي للمحترفين".

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اللاعب محمد صلاح, ليفربول, رياضة, منوعات, مصر, أخبار مصر الآن