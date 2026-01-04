https://sarabic.ae/20260104/المنتخب-الكاميروني-يعبر-جنوب-إفريقيا-ويضرب-موعدا-مع-المغرب-1108915106.html
المنتخب الكاميروني يعبر جنوب إفريقيا ويضرب موعدا مع المغرب
المنتخب الكاميروني يعبر جنوب إفريقيا ويضرب موعدا مع المغرب
افتتح "الأسود غير المروضة" التسجيل في الدقيقة 34 عبر اللاعب جونيور تشاماديو، قبل أن يعزز كريستيان كوفاني التقدم بهدف ثانٍ في الدقيقة 47، محتفلاً بطريقة نجم النصر السعودي كريستيانو رونالدو، وفقا لمواقع رياضية. حاول "البافانا بافانا" العودة في الشوط الثاني، ونجح إيفيدينس ماكجوبا في تقليص الفارق بهدف متأخر في الدقيقة 88، لكن الجهود الجنوب إفريقية لم تكتمل، ليودع الفريق البطولة من دور الـ16. وكان المنتخب المغربي قد حجز مقعده في ربع نهائي كأس أمم إفريقيا، عقب انتصاره على منتخب تنزانيا بهدف دون مقابل، في المواجهة التي احتضنها ملعب العاصمة الرباط في وقت سابق من اليوم الأحد.وجاء هدف اللقاء الوحيد عن طريق إبراهيم دياز في الدقيقة 64، ليمنح "أسود الأطلس" بطاقة العبور إلى دور الثمانية، ويواصل في الوقت ذاته كتابة اسمه في سجلات تاريخ البطولة.
تأهل منتخب الكاميرون إلى الدور ربع النهائي من كأس الأمم الإفريقية 2025 المقامة في المغرب، بعد انتصاره المثير على جنوب إفريقيا بنتيجة 2-1، في المباراة التي أقيمت مساء اليوم الأحد على ملعب المدينة في الرباط.
افتتح "الأسود غير المروضة" التسجيل في الدقيقة 34 عبر اللاعب جونيور تشاماديو، قبل أن يعزز كريستيان كوفاني التقدم بهدف ثانٍ في الدقيقة 47، محتفلاً بطريقة نجم النصر السعودي كريستيانو رونالدو، وفقا لمواقع رياضية.
30 ديسمبر 2025, 21:46 GMT
حاول "البافانا بافانا" العودة في الشوط الثاني، ونجح إيفيدينس ماكجوبا في تقليص الفارق بهدف متأخر في الدقيقة 88، لكن الجهود الجنوب إفريقية لم تكتمل، ليودع الفريق
البطولة من دور الـ16.
بهذا الفوز، يضرب الكاميرون موعداً نارياً مع المنتخب المغربي المضيف في ربع النهائي، في مواجهة منتظرة ستجمع بين "أسود الأطلس" و"الأسود غير المروضة".
وكان المنتخب المغربي قد حجز مقعده في ربع نهائي كأس أمم إفريقيا
، عقب انتصاره على منتخب تنزانيا بهدف دون مقابل، في المواجهة التي احتضنها ملعب العاصمة الرباط في وقت سابق من اليوم الأحد.
28 ديسمبر 2025, 21:06 GMT
وجاء هدف اللقاء الوحيد عن طريق إبراهيم دياز في الدقيقة 64، ليمنح "أسود الأطلس" بطاقة العبور إلى دور الثمانية، ويواصل في الوقت ذاته كتابة اسمه في سجلات تاريخ البطولة
.