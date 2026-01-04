https://sarabic.ae/20260104/بعد-المطالبة-بإقالة-بن-غفير-نتنياهو-لن-يحدث-ذلك-1108904253.html

بعد المطالبة بإقالة بن غفير.. نتنياهو: لن يحدث ذلك

بعد المطالبة بإقالة بن غفير.. نتنياهو: لن يحدث ذلك

سبوتنيك عربي

أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الأحد، أنه لن يقيل وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير من منصبه. 04.01.2026, سبوتنيك عربي

2026-01-04T15:45+0000

2026-01-04T15:45+0000

2026-01-04T15:45+0000

بنيامين نتنياهو

أخبار إسرائيل اليوم

العالم

الأخبار

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0a/1e/1106565942_0:0:1000:563_1920x0_80_0_0_bcb6c0e263614bc93f74534a5b02de05.jpg

وذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية، مساء اليوم الأحد، أن تصريحات نتنياهو جاءت خلال انعقاد جلسة الحكومة الأسبوعية ورد به للمرة الأولى على توصية النائبة العامة غالي بهاراف ميارا للمحكمة العليا الأسبوع الماضي بإلزام رئيس الحكومة بإقالة بن غفير.وأفادت الصحيفة أن النائبة العامة بهاراف ميارا قد طالبت بإقالة بن غفير نظرا لانتهاكه استقلالية جهاز الشرطة، ورد نتنياهو قائلا خلال الجلسة الأسبوعية، اليوم: "لن يحدث ذلك". وشدد رئيس الوزراء الإسرائيلي على أن كل ما فعله الوزير إيتمار بن غفير كان بالتنسيق المباشر معه.وأوضح نتنياهو خلال جلسة الحكومة: "قلنا إنه لا يوجد تغيير في الوضع الراهن، والتغييرات التي يجريها بن غفير لا تخالف ذلك، كل شيء يتم بالتنسيق معي".وفي السياق نفسه، أكد نتنياهو، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أبلغه بشكل قاطع بأن نزع سلاح "حماس" يمثل شرطا أساسيا، للانتقال إلى تنفيذ خطة الـ20 نقطة للسلام في غزة، موضحا في تصريحات له، أن ترامب لم يبد أي تنازل أو ليونة في ما يتعلق بسلاح "حماس"، محذراً من أن عدم الالتزام سيؤدي إلى عواقب وخيمة.وبشأن إيران، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي، إنه "من المحتمل جدا أن يكون الجميع أمام لحظة سيتولى فيها الشعب الإيراني مصيره"، حسب تعبيره. وذكرت صحيفة "إسرائيل هيوم" الإسرائيلية، أن ترامب ونتنياهو اتفقا على مدة زمنية تبلغ شهرين لنزع سلاح الحركة، وذلك خلال اللقاء الذي جمع ترامب بنتنياهو، في فلوريدا بالولايات المتحدة.كما تم الاتفاق على أن نزع سلاح "حماس" وتجريد غزة من السلاح يشمل تدمير الأنفاق، وإذا لم تنزع "حماس" سلاحها، كما هو متوقع، فستعود الكرة إلى إسرائيل والجيش الإسرائيلي.يذكر أن اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحركة "حماس"، دخل حيز التنفيذ في 10 أكتوبر/تشرين الأول، وكما صرح عضو المكتب السياسي في حماس، غازي حمد، في وقت سابق، أن الجيش الإسرائيلي انتهك الاتفاق أكثر من 900 مرة. ووفقا للسلطات المحلية في غزة، أسفرت هذه الانتهاكات عن مقتل أكثر من 400 شخص وإصابة ما يزيد على 1100 آخرين.

https://sarabic.ae/20251117/-بن-غفير-يطلب-من-نتنياهو-اعتقال-محمود-عباس-والخارجية-الفلسطينية-تعلق-1107208492.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

بنيامين نتنياهو, أخبار إسرائيل اليوم, العالم, الأخبار