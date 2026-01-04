قتيلان في استهداف مسيرة إسرائيلية لسيارة جنوبي لبنان

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
04:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
07:00 GMT
123 د
مساحة حرة
كيف تحولت ليلة رأس السنة من مناسبة "غربية" إلى جزء من التقويم الاجتماعي في عدد من المدن العربية
09:19 GMT
29 د
طرائف سبوتنيك
الموظفين بعد سن الأربعين يحتاجون إجازة أربعة أيام في الاسبوع
09:48 GMT
11 د
من الملعب
حصاد الدور الأول من كأس الأمم الأفريقية.. تفاوت في مستوى المنتخبات العربية وأرقام تسمعها لأول مرة
10:30 GMT
29 د
خطوط التماس
منظمة التحرير الفلسطينية من الانطلاقة الى الخروج من بيروت
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
الزومبا بين الرياضة واللياقة
11:49 GMT
11 د
عرب بوينت بودكاست
"صنع بواسطة البشر": هل هذا الشعار أصبح ضروريا في ظل عالم الذكاء الاصطناعي؟
12:33 GMT
12 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعر والاعلامي الفلسطيني بهاء شحادة
12:46 GMT
14 د
مساحة حرة
مراكب خوفو ومقبرة تحتمس الثاني… اكتشافات تعيد كتابة تاريخ مصر
13:30 GMT
29 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
جبال الألب باللون الأخضر ومساحات أخرى بالبني
17:03 GMT
8 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعر والاعلامي الفلسطيني بهاء شحادة
17:11 GMT
16 د
مرايا العلوم
الاقتران الخفي يخترق حسابات واتساب، ولقاح جديد ضد إدمان الفنتانيل، والذكاء الاصطناعي يتجاوز أفضل الرياضيين في العالم
17:27 GMT
29 د
عالم سبوتنيك
الولايات المتحدة تشن هجوما موسعا على فنزويلا وتعلن احتجاز الرئيس مادورو وزوجته
18:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
اليمن ... جهود إقليمية لخفض التوتر بعد الإعلان الدستوري لـ "المجلس الانتقالي"
19:00 GMT
29 د
صدى الحياة
"جريمة العصر" تحت المجهر وخطة عالمية لمكافحة الاتجار بالبشر في زمن الأزمات والتكنولوجيا
19:30 GMT
29 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
46 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
04:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
07:00 GMT
123 د
مساحة حرة
هل تنجو زراعات العالم العربي من التغيرات المناخية؟
09:17 GMT
34 د
عرب بوينت بودكاست
تزايد وتيرة انقراض الأنواع حتى قبل اكتشافها في غابات الأمازون
09:51 GMT
8 د
صدى الحياة
كيف حول باغانيني وعبد الكريم الموهبة "الشيطانية" إلى إبداع خالد؟
10:30 GMT
29 د
مساحة حرة
خارج الصورة النمطية... نساء يقتحمن مهن الرجال
11:03 GMT
29 د
خطوط التماس
منظمة التحرير الفلسطينية من الانطلاقة الى الخروج من بيروت
12:03 GMT
45 د
طرائف سبوتنيك
تم تصنيف مواليد الثمانينات ككبار السن
12:49 GMT
11 د
مساحة حرة
كيف تحولت ليلة رأس السنة من مناسبة "غربية" إلى جزء من التقويم الاجتماعي في عدد من المدن العربية
13:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
رالي الكاهنة - المرأة التونسية على خط الانطلاق
13:33 GMT
11 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر العراقي رضا جعفر
13:43 GMT
17 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
اليمن ... جهود إقليمية لخفض التوتر بعد الإعلان الدستوري لـ "المجلس الانتقالي"
17:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
التصحر يهدد 40% من سكان العالم ويتلف 28 مليون فدان سنويا، فما تداعيات ذلك على الغذائي العالمي؟
17:33 GMT
20 د
عالم سبوتنيك
تنديد دولي باعتقال الرئيس الفنزويلي.. مصر تجري اتصالات مع الأطراف اليمنية
18:00 GMT
59 د
الإنسان والثقافة
شاعر الروح الروسية: نيكولاي روبتسوف في ذكرى ميلاده التسعين
19:00 GMT
29 د
شؤون عسكرية
ما هي الأهداف والأسباب الحقيقية التي بدأت تتكشف للحرب الأوكرانية بعد مضي أربع سنوات عليها؟... يوضح خبير
19:30 GMT
30 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20260104/قتيلان-في-استهداف-مسيرة-إسرائيلية-لسيارة-جنوبي-لبنان--1108906745.html
قتيلان في استهداف مسيرة إسرائيلية لسيارة جنوبي لبنان
قتيلان في استهداف مسيرة إسرائيلية لسيارة جنوبي لبنان
سبوتنيك عربي
قتل شخصان بغارة من طائرة مسيرة إسرائيلية استهدفت سيارة في صفد البطيخ جنوبي لبنان. 04.01.2026, سبوتنيك عربي
2026-01-04T17:10+0000
2026-01-04T17:10+0000
لبنان
أخبار لبنان
إسرائيل
العالم العربي
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/01/02/1108828424_0:122:1280:842_1920x0_80_0_0_2a5b339e46b2b1be281be025f886518c.jpg
وبحسب مراسل "سبوتنيك"، فإن مسيرة تابعة للجيش الإسرائيلي أستهدفت بصاروخ موجه سيارة على طريق تبنين - صفد البطيخ في الجنوب اللبناني ما أدى إلى مقتل السائق والشخص الذي كان برفقته.وكان الطيران الحربي الإسرائيلي، شن يوم الجمعة الماضي، سلسلة غارات على مناطق عدة في جنوب لبنان.ووفقا للمراسل، فإن الطيران الحربي الإسرائيلي استهدف بسلسلة غارات مرتفعات جبل مشغرة في البقاع الغربي، ومرتفعات إقليم التفاح ووادي عزة وأطراف البيسارية جنوبي البلاد. وزعم الجيش الإسرائيلي، في بيان، أنه استهدف "مجمع تدريب لوحدة قوة الرضوان، ومبانٍ عسكرية وبنى تحتية" في مناطق بجنوب لبنان، كما أعلنت القناة 12 الإسرائيلية، أن سلاح الجو الإسرائيلي "قام بموجة هجمات في لبنان". ورغم الاتفاق، يشن الجيش الإسرائيلي، من حين لآخر، ضربات في لبنان، يقول إنها لإزالة "تهديدات حزب الله"، على حد قوله.
https://sarabic.ae/20260102/سلسلة-غارات-إسرائيلية-تستهدف-مناطق-عدة-جنوبي-لبنان-1108828580.html
لبنان
أخبار لبنان
إسرائيل
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/01/02/1108828424_0:2:1280:962_1920x0_80_0_0_621be9b14e79d36f198ef8a8f616e7a1.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
لبنان, أخبار لبنان, إسرائيل, العالم العربي
لبنان, أخبار لبنان, إسرائيل, العالم العربي

قتيلان في استهداف مسيرة إسرائيلية لسيارة جنوبي لبنان

17:10 GMT 04.01.2026
© Photo / x غارات إسرائيلية عنيفة تستهدف مناطق عدة في جنوب لبنان
غارات إسرائيلية عنيفة تستهدف مناطق عدة في جنوب لبنان - سبوتنيك عربي, 1920, 04.01.2026
© Photo / x
تابعنا عبر
قتل شخصان بغارة من طائرة مسيرة إسرائيلية استهدفت سيارة في صفد البطيخ جنوبي لبنان.
وبحسب مراسل "سبوتنيك"، فإن مسيرة تابعة للجيش الإسرائيلي أستهدفت بصاروخ موجه سيارة على طريق تبنين - صفد البطيخ في الجنوب اللبناني ما أدى إلى مقتل السائق والشخص الذي كان برفقته.

وأعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي، في بيان على صفحته الرسمية على منصة "إكس" أنه "هاجم الجيش الإسرائيلي قبل قليل عنصرا من حزب الله في منطقة جميجمة بجنوب لبنان".

وكان الطيران الحربي الإسرائيلي، شن يوم الجمعة الماضي، سلسلة غارات على مناطق عدة في جنوب لبنان.

وأفاد مراسل "سبوتنيك" في لبنان، بأن الجيش الإسرائيلي نفذ أكثر من 16 غارة، استهدفت جنوبي لبنان ومناطق أخرى.

ووفقا للمراسل، فإن الطيران الحربي الإسرائيلي استهدف بسلسلة غارات مرتفعات جبل مشغرة في البقاع الغربي، ومرتفعات إقليم التفاح ووادي عزة وأطراف البيسارية جنوبي البلاد.
غارات إسرائيلية عنيفة تستهدف مناطق عدة في جنوب لبنان - سبوتنيك عربي, 1920, 02.01.2026
سلسلة غارات إسرائيلية تستهدف مناطق عدة جنوبي لبنان
2 يناير, 11:00 GMT
وزعم الجيش الإسرائيلي، في بيان، أنه استهدف "مجمع تدريب لوحدة قوة الرضوان، ومبانٍ عسكرية وبنى تحتية" في مناطق بجنوب لبنان، كما أعلنت القناة 12 الإسرائيلية، أن سلاح الجو الإسرائيلي "قام بموجة هجمات في لبنان".

ودخل اتفاق وقف إطلاق النار بين "حزب الله" وإسرائيل، حيز التنفيذ في 27 نوفمبر/ تشرين الثاني 2024، وكان من المفترض أن يستكمل الجيش الإسرائيلي انسحابه من المناطق، التي احتلها في جنوب لبنان بحلول فجر 26 يناير/ كانون الثاني 2025، إلا أن إسرائيل لم تلتزم بالموعد، وأبقت على وجودها العسكري في 5 نقاط استراتيجية بجنوب لبنان، معللة ذلك "بضمان حماية مستوطنات الشمال".

ورغم الاتفاق، يشن الجيش الإسرائيلي، من حين لآخر، ضربات في لبنان، يقول إنها لإزالة "تهديدات حزب الله"، على حد قوله.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2026 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала