قتيلان في استهداف مسيرة إسرائيلية لسيارة جنوبي لبنان
قتيلان في استهداف مسيرة إسرائيلية لسيارة جنوبي لبنان
04.01.2026
وبحسب مراسل "سبوتنيك"، فإن مسيرة تابعة للجيش الإسرائيلي أستهدفت بصاروخ موجه سيارة على طريق تبنين - صفد البطيخ في الجنوب اللبناني ما أدى إلى مقتل السائق والشخص الذي كان برفقته.
وأعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي، في بيان على صفحته الرسمية على منصة "إكس" أنه "هاجم الجيش الإسرائيلي قبل قليل عنصرا من حزب الله في منطقة جميجمة بجنوب لبنان".
وكان الطيران الحربي الإسرائيلي، شن يوم الجمعة الماضي، سلسلة غارات على مناطق عدة في جنوب لبنان.
وأفاد مراسل "سبوتنيك" في لبنان، بأن الجيش الإسرائيلي نفذ أكثر من 16 غارة، استهدفت جنوبي لبنان ومناطق أخرى.
ووفقا للمراسل، فإن الطيران الحربي الإسرائيلي استهدف بسلسلة غارات مرتفعات جبل مشغرة في البقاع الغربي
، ومرتفعات إقليم التفاح ووادي عزة وأطراف البيسارية جنوبي البلاد.
وزعم الجيش الإسرائيلي، في بيان، أنه استهدف "مجمع تدريب لوحدة قوة الرضوان
، ومبانٍ عسكرية وبنى تحتية" في مناطق بجنوب لبنان، كما أعلنت القناة 12 الإسرائيلية، أن سلاح الجو الإسرائيلي "قام بموجة هجمات في لبنان".
ودخل اتفاق وقف إطلاق النار بين "حزب الله" وإسرائيل، حيز التنفيذ في 27 نوفمبر/ تشرين الثاني 2024، وكان من المفترض أن يستكمل الجيش الإسرائيلي انسحابه من المناطق، التي احتلها في جنوب لبنان بحلول فجر 26 يناير/ كانون الثاني 2025، إلا أن إسرائيل لم تلتزم بالموعد، وأبقت على وجودها العسكري في 5 نقاط استراتيجية بجنوب لبنان، معللة ذلك "بضمان حماية مستوطنات الشمال".
ورغم الاتفاق، يشن الجيش الإسرائيلي، من حين لآخر، ضربات في لبنان، يقول إنها لإزالة "تهديدات حزب الله"، على حد قوله.