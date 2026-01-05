الأمم المتحدة: واشنطن لم تقدم أي توضيح رسمي حول العملية العسكرية في فنزويلا

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
04:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
07:00 GMT
123 د
مساحة حرة
هل تنجو زراعات العالم العربي من التغيرات المناخية؟
09:17 GMT
34 د
عرب بوينت بودكاست
تزايد وتيرة انقراض الأنواع حتى قبل اكتشافها في غابات الأمازون
09:51 GMT
8 د
صدى الحياة
كيف حول باغانيني وعبد الكريم الموهبة "الشيطانية" إلى إبداع خالد؟
10:30 GMT
29 د
مساحة حرة
خارج الصورة النمطية... نساء يقتحمن مهن الرجال
11:03 GMT
29 د
خطوط التماس
منظمة التحرير الفلسطينية من الانطلاقة الى الخروج من بيروت
12:03 GMT
45 د
طرائف سبوتنيك
تم تصنيف مواليد الثمانينات ككبار السن
12:49 GMT
11 د
مساحة حرة
كيف تحولت ليلة رأس السنة من مناسبة "غربية" إلى جزء من التقويم الاجتماعي في عدد من المدن العربية
13:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
رالي الكاهنة - المرأة التونسية على خط الانطلاق
13:33 GMT
11 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر العراقي رضا جعفر
13:43 GMT
17 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
اليمن ... جهود إقليمية لخفض التوتر بعد الإعلان الدستوري لـ "المجلس الانتقالي"
17:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
التصحر يهدد 40% من سكان العالم ويتلف 28 مليون فدان سنويا، فما تداعيات ذلك على الغذائي العالمي؟
17:33 GMT
20 د
عالم سبوتنيك
تنديد دولي باعتقال الرئيس الفنزويلي.. مصر تجري اتصالات مع الأطراف اليمنية
18:00 GMT
59 د
الإنسان والثقافة
شاعر الروح الروسية: نيكولاي روبتسوف في ذكرى ميلاده التسعين
19:00 GMT
29 د
شؤون عسكرية
ما هي الأهداف والأسباب الحقيقية التي بدأت تتكشف للحرب الأوكرانية بعد مضي أربع سنوات عليها؟... يوضح خبير
19:30 GMT
30 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
47 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
اليمن.. تراث يُنهب تحت أنقاض الحرب
09:17 GMT
15 د
من الملعب
حصاد الدور الأول من كأس الأمم الأفريقية.. تفاوت في مستوى المنتخبات العربية وأرقام تسمعها لأول مرة
10:03 GMT
30 د
مساحة حرة
ما مصير الجهاديين في المجتمعات العربية بعد انطلاق قطار التسويات ؟
10:33 GMT
26 د
صدى الحياة
بابل العراقية تراث إنساني
11:03 GMT
29 د
المقهى الثقافي
الحوار مع الأديبة السورية الدكتورة ثريا الفرا
11:34 GMT
25 د
نبض افريقيا
On air
12:03 GMT
45 د
طرائف سبوتنيك
الموظفين بعد سن الأربعين يحتاجون إجازة أربعة أيام في الاسبوع
12:49 GMT
11 د
عرب بوينت بودكاست
"صنع بواسطة البشر": هل هذا الشعار أصبح ضروريا في ظل عالم الذكاء الاصطناعي؟
13:03 GMT
12 د
الإنسان والثقافة
فيودور تيوتشيف ..حارس أسرار الليل وصائد الهمسات الكونية في الشعر
13:15 GMT
29 د
مرايا العلوم
الثقوب السوداء البدائية وتشخيص مبكر لمرض باركنسون
13:45 GMT
15 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
On air
17:03 GMT
20 د
مرايا العلوم
مصانع بروتين خارج الخلية الحية للمرة الأولى وسديم الجبار المفسر لدورة ولادة النجم
17:41 GMT
18 د
حصاد الأسبوع
تحولات سياسية واقتصادية واستراتيجية.. ماذا حدث في عام 2025؟
18:00 GMT
59 د
مساحة حرة
ليبيا الأولى إفريقيا في مُعدّلات الطلاق: الأسباب والحلول
19:00 GMT
30 د
شؤون عسكرية
ما هي الأهداف والأسباب الحقيقية التي بدأت تتكشف للحرب الأوكرانية بعد مضي أربع سنوات عليها؟... يوضح خبير
19:30 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
90 د
أمساليوم
بث مباشر
الأمم المتحدة: واشنطن لم تقدم أي توضيح رسمي حول العملية العسكرية في فنزويلا
الأمم المتحدة: واشنطن لم تقدم أي توضيح رسمي حول العملية العسكرية في فنزويلا
سبوتنيك عربي
أعلن المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، ستيفان دوغاريك، اليوم الإثنين، أن المنظمة الدولية لم تتلق حتى الآن أي توضيحات رسمية من الولايات المتحدة بشأن... 05.01.2026, سبوتنيك عربي
الولايات المتحدة الأمريكية
فنزويلا
روسيا
أخبار روسيا اليوم
منظمة الأمم المتحدة
موسكو-سبوتنيك. وقال دوغاريك في المؤتمر الصحفي اليومي: "لم نتلقَّ أي تفسير رسمي من الولايات المتحدة حول ما حدث"، مؤكداً عدم وجود أي معلومات إضافية وصلت إلى الأمانة العامة من واشنطن حتى هذه اللحظة. وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، السبت الماضي، أن الولايات المتحدة شنت هجومًا واسع النطاق على فنزويلا، وأن الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو وزوجته سيليا فلوريس قد احتجزا ونُقلا خارج البلاد.وأفادت وسائل إعلام بوقوع انفجارات في كاراكاس، وزعمت أن العملية نُفذت من قبل عناصر من وحدة "دلتا فورس" النخبوية.ونفت السلطات الفنزويلية معرفتها بمكان وجود مادورو، وطالبت بتأكيد أنه على قيد الحياة. ونشر ترامب لاحقًا صورة زعم أنها تُظهر مادورو على متن سفينة أمريكية.أعلنت وزارة الخارجية الفنزويلية عزمها التوجه إلى المنظمات الدولية بشأن تصرفات واشنطن، وطلبت عقد اجتماع عاجل لمجلس الأمن الدولي.وأعربت وزارة الخارجية الروسية عن تضامنها مع الشعب الفنزويلي، وأكدت موسكو قلقها البالغ إزاء التقارير التي تفيد بترحيل مادورو وزوجته قسرًا من البلاد في إطار الهجوم الأمريكي.ودعت موسكو إلى إطلاق سراح مادورو وزوجته، ومنع أي تصعيد إضافي للوضع في فنزويلا.
https://sarabic.ae/20260105/رئيسة-فنزويلا-المؤقتة-تدعو-واشنطن-للعمل-معا-على-أجندة-تعاون-1108917861.html
الأمم المتحدة: واشنطن لم تقدم أي توضيح رسمي حول العملية العسكرية في فنزويلا

أعلن المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، ستيفان دوغاريك، اليوم الإثنين، أن المنظمة الدولية لم تتلق حتى الآن أي توضيحات رسمية من الولايات المتحدة بشأن العملية العسكرية التي جرت في فنزويلا.
موسكو-سبوتنيك. وقال دوغاريك في المؤتمر الصحفي اليومي: "لم نتلقَّ أي تفسير رسمي من الولايات المتحدة حول ما حدث"، مؤكداً عدم وجود أي معلومات إضافية وصلت إلى الأمانة العامة من واشنطن حتى هذه اللحظة.
الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان - سبوتنيك عربي, 1920, 05.01.2026
الرئيس التركي: أبلغت ترامب ضرورة عدم جر فنزويلا إلى عدم الاستقرار
18:34 GMT

وعند سؤاله عن موقف الأمم المتحدة من الإجراءات الأمريكية ضد الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، وما إذا كانت تعتبرها شكلاً من أشكال الاختطاف، اكتفى المتحدث بالقول: "أعتقد أنني أجبت على سؤالك بأفضل ما أستطيع"، رافضاً الخوض في إجابة مباشرة إضافية.

وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، السبت الماضي، أن الولايات المتحدة شنت هجومًا واسع النطاق على فنزويلا، وأن الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو وزوجته سيليا فلوريس قد احتجزا ونُقلا خارج البلاد.
مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة، فاسيلي نيبينزيا - سبوتنيك عربي, 1920, 05.01.2026
نيبنزيا: روسيا تدين بشدة العدوان العسكري الأمريكي على فنزويلا
16:09 GMT
وأفادت وسائل إعلام بوقوع انفجارات في كاراكاس، وزعمت أن العملية نُفذت من قبل عناصر من وحدة "دلتا فورس" النخبوية.
ونفت السلطات الفنزويلية معرفتها بمكان وجود مادورو، وطالبت بتأكيد أنه على قيد الحياة. ونشر ترامب لاحقًا صورة زعم أنها تُظهر مادورو على متن سفينة أمريكية.
ووصف عدد من أعضاء الكونغرس الأمريكي العملية بأنها غير قانونية، بينما صرحت الإدارة بأن مادورو سيُحاكم.
أعلنت وزارة الخارجية الفنزويلية عزمها التوجه إلى المنظمات الدولية بشأن تصرفات واشنطن، وطلبت عقد اجتماع عاجل لمجلس الأمن الدولي.
نائبة الرئيس الفنزويلي والرئيسة المؤقتة، ديلسي رودريغيز، كاراكاس، فنزويلا - سبوتنيك عربي, 1920, 05.01.2026
رئيسة فنزويلا المؤقتة تدعو واشنطن للعمل معا على أجندة تعاون
04:17 GMT
وأعربت وزارة الخارجية الروسية عن تضامنها مع الشعب الفنزويلي، وأكدت موسكو قلقها البالغ إزاء التقارير التي تفيد بترحيل مادورو وزوجته قسرًا من البلاد في إطار الهجوم الأمريكي.
ودعت موسكو إلى إطلاق سراح مادورو وزوجته، ومنع أي تصعيد إضافي للوضع في فنزويلا.
