إعلام: نتنياهو يقول إنه حصل على ضوء أخضر أمريكي لتنفيذ عملية عسكرية في لبنان
أشارت هيئة البث الإسرائيلية إلى أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أخبر أعضاء حكومته أن "إسرائيل حصلت على ضوء أخضر من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب،... 07.01.2026, سبوتنيك عربي
وأشارت الهيئة، اليوم الأربعاء، إلى قول نتنياهو إن ما وصفه بـ "التفويض الأمريكي" يعطي إسرائيل "حرية أكبر في اتخاذ إجراءات عسكرية على الجبهة الشمالية في سياق التوترات المستمرة على الحدود مع لبنان".كما أشارت إلى قول مصدر أمني إسرائيلي رفيع المستوى إن "واشنطن أكدت على إمكانية قيام إسرائيل بنزع سلاح "حزب الله" بنفسها حتى لو تطلب ذلك أياما من القتال".يذكر أن وقف إطلاق النار بين لبنان وإسرائيل، والذي تم التوصل إليه في نوفمبر/ تشرين الثاني ‌2024، أنهى الحرب التي استمرت نحو عام بين إسرائيل و"حزب الله".ويشنّ الجيش الإسرائيلي، بشكل متكرر، هجمات معظمها في جنوبي لبنان ضد "حزب الله" بدعوى "تهديد أمن إسرائيل"، وفق تعبيره.
19:45 GMT 07.01.2026
أشارت هيئة البث الإسرائيلية إلى أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أخبر أعضاء حكومته أن "إسرائيل حصلت على ضوء أخضر من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، لتنفيذ هجوم عسكري في لبنان، إذا واصل "حزب الله" رفض تفكيك سلاحه"، على حد قولها.
وأشارت الهيئة، اليوم الأربعاء، إلى قول نتنياهو إن ما وصفه بـ "التفويض الأمريكي" يعطي إسرائيل "حرية أكبر في اتخاذ إجراءات عسكرية على الجبهة الشمالية في سياق التوترات المستمرة على الحدود مع لبنان".
قصف إسرائيلي يستهدف مدينة الخيام - سبوتنيك عربي, 1920, 05.01.2026
الجيش الإسرائيلي يصدر إنذار إخلاء لسكان مبان في قرى لبنانية لاستهداف مواقع لـ"حماس" و "حزب الله"
5 يناير, 15:17 GMT
وقبل أيام، أشارت هيئة البث الإسرائيلية إلى أن "الجيش الإسرائيلي وضع خطة هجومية واسعة النطاق ضد أهداف لـ"حزب الله" اللبناني، وقالت إنه "سيتم ضربها إذا فشلت جهود الحكومة اللبنانية في نزع سلاحه".
كما أشارت إلى قول مصدر أمني إسرائيلي رفيع المستوى إن "واشنطن أكدت على إمكانية قيام إسرائيل بنزع سلاح "حزب الله" بنفسها حتى لو تطلب ذلك أياما من القتال".
غارات إسرائيلية عنيفة تستهدف مناطق عدة في جنوب لبنان - سبوتنيك عربي, 1920, 07.01.2026
الجيش الإسرائيلي يعلن استهداف "عنصر تابع لحزب الله" في منطقة جويا جنوبي لبنان
13:05 GMT
يذكر أن وقف إطلاق النار بين لبنان وإسرائيل، والذي تم التوصل إليه في نوفمبر/ تشرين الثاني ‌2024، أنهى الحرب التي استمرت نحو عام بين إسرائيل و"حزب الله".

ويرفض "حزب الله" نزع سلاحه، مؤكدًا أن الهدف منه "مقاومة الاحتلال الإسرائيلي للأراضي اللبنانية"، بينما تصرّ إسرائيل على هذا المطلب.

ويشنّ الجيش الإسرائيلي، بشكل متكرر، هجمات معظمها في جنوبي لبنان ضد "حزب الله" بدعوى "تهديد أمن إسرائيل"، وفق تعبيره.
