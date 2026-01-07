https://sarabic.ae/20260107/إعلام-نتنياهو-يقول-إنه-حصل-على-ضوء-أخضر-أمريكي-لتنفيذ-عملية-عسكرية-في-لبنان-1109000194.html

إعلام: نتنياهو يقول إنه حصل على ضوء أخضر أمريكي لتنفيذ عملية عسكرية في لبنان

أشارت هيئة البث الإسرائيلية إلى أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أخبر أعضاء حكومته أن "إسرائيل حصلت على ضوء أخضر من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب،...

وأشارت الهيئة، اليوم الأربعاء، إلى قول نتنياهو إن ما وصفه بـ "التفويض الأمريكي" يعطي إسرائيل "حرية أكبر في اتخاذ إجراءات عسكرية على الجبهة الشمالية في سياق التوترات المستمرة على الحدود مع لبنان".كما أشارت إلى قول مصدر أمني إسرائيلي رفيع المستوى إن "واشنطن أكدت على إمكانية قيام إسرائيل بنزع سلاح "حزب الله" بنفسها حتى لو تطلب ذلك أياما من القتال".يذكر أن وقف إطلاق النار بين لبنان وإسرائيل، والذي تم التوصل إليه في نوفمبر/ تشرين الثاني ‌2024، أنهى الحرب التي استمرت نحو عام بين إسرائيل و"حزب الله".ويشنّ الجيش الإسرائيلي، بشكل متكرر، هجمات معظمها في جنوبي لبنان ضد "حزب الله" بدعوى "تهديد أمن إسرائيل"، وفق تعبيره.

