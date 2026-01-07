https://sarabic.ae/20260107/-الجيش-الإسرائيلي-يعلن-استهداف-عنصر-تابع-لـحزب-الله-في-منطقة-جويا-جنوبي-لبنان--1108990130.html
الجيش الإسرائيلي يعلن استهداف "عنصر تابع لحزب الله" في منطقة جويا جنوبي لبنان
الجيش الإسرائيلي يعلن استهداف "عنصر تابع لحزب الله" في منطقة جويا جنوبي لبنان
أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، استهداف "عنصر تابع لحزب الله" في منطقة جويا جنوبي لبنان، على حد قوله.
لبنان
وقال الجيش الإسرائيلي في بيان: "قبل فترة وجيزة، ردًا على انتهاكات حزب الله المستمرة لتفاهمات وقف إطلاق النار، ضرب جيش الدفاع الإسرائيلي إرهابيًا من حزب الله في منطقة الجوية في جنوب لبنان".وكان اتفاق لوقف إطلاق النار بين "حزب الله" وإسرائيل، دخل حيز التنفيذ في 27 نوفمبر/ تشرين الثاني 2024، بعد أكثر من عام على فتح "حزب الله" ما أسماها "جبهة إسناد لقطاع غزة"، في 8 أكتوبر/ تشرين الأول 2023.وكان من المفترض أن يستكمل الجيش الإسرائيلي انسحابه من المناطق التي احتلها في جنوب لبنان بحلول فجر 26 يناير/ كانون الثاني 2025، إلا أن إسرائيل لم تلتزم بالموعد، وأبقت على وجودها العسكري في 5 نقاط استراتيجية بجنوب لبنان، معللة ذلك بـ"ضمان حماية مستوطنات الشمال"، ورغم الاتفاق، يشنّ الجيش الإسرائيلي من حين لآخر ضربات في لبنان، يقول إنها لإزالة "تهديدات حزب الله"، على حد قوله.
أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، استهداف "عنصر تابع لحزب الله" في منطقة جويا جنوبي لبنان، على حد قوله.
وقال الجيش الإسرائيلي في بيان: "قبل فترة وجيزة، ردًا على انتهاكات حزب الله المستمرة لتفاهمات وقف إطلاق النار، ضرب جيش الدفاع الإسرائيلي إرهابيًا من حزب الله في منطقة الجوية في جنوب لبنان".
وكان اتفاق لوقف إطلاق النار بين "حزب الله" وإسرائيل، دخل حيز التنفيذ في 27 نوفمبر/ تشرين الثاني 2024، بعد أكثر من عام على فتح "حزب الله" ما أسماها "جبهة إسناد لقطاع غزة"، في 8 أكتوبر/ تشرين الأول 2023.
وكان من المفترض أن يستكمل الجيش الإسرائيلي انسحابه من المناطق التي احتلها في جنوب لبنان
بحلول فجر 26 يناير/ كانون الثاني 2025، إلا أن إسرائيل لم تلتزم بالموعد، وأبقت على وجودها العسكري في 5 نقاط استراتيجية بجنوب لبنان، معللة ذلك بـ"ضمان حماية مستوطنات الشمال"، ورغم الاتفاق، يشنّ الجيش الإسرائيلي من حين لآخر ضربات في لبنان، يقول إنها لإزالة "تهديدات حزب الله"، على حد قوله.