الخارجية الروسية: نراقب عن كثب التقارير حول عملية الإنزال على متن الناقلة "مارينيرا"
الخارجية الروسية: نراقب عن كثب التقارير حول عملية الإنزال على متن الناقلة "مارينيرا"
أكدت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الأربعاء في بيان، أن موسكو تراقب عن كثب تقارير عملية الإنزال الأمريكية على متن ناقلة النفط "مارينيرا"، التي ترفع العلم الروسي، في شمال المحيط الأطلسي.
وجاء في البيان: "وزارة الخارجية الروسية تراقب عن كثب تقارير عملية إنزال أفراد البحرية الأمريكية على متن الناقلة "مارينيرا"، التي ترفع العلم الروسي، في شمال المحيط الأطلسي".
وأشار البيان إلى أنه "بالنظر إلى المعلومات الواردة بشأن وجود مواطنين روس بين أفراد الطاقم، نطالب الجانب الأمريكي بضمان معاملة إنسانية ولائقة لهم، واحترام حقوقهم ومصالحهم بشكل صارم، وعدم عرقلة عودتهم السريعة إلى وطنهم".
وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت وزارة النقل الروسية، أن قوات البحرية الأمريكية صعدت على متن ناقلة النفط الروسية "مارينيرا" في عرض البحر خارج المياه الإقليمية لأي دولة، مشيرة إلى انقطاع الاتصال مع الناقلة.
وجاء في بيان وزارة النقل الروسية: "في 24 ديسمبر (كانون الأول) 2025، حصلت السفينة "مارينيرا" على تصريح مؤقت للإبحار، تحت علم دولة روسيا الاتحادية، صادر على أساس التشريعات الروسية والقانون الدولي".
وتابع البيان: "اليوم وفي حوالي الساعة 3:00 مساء بتوقيت موسكو، صعدت قوات البحرية الأمريكية على متن سفينة في عرض البحر خارج المياه الإقليمية لأي دولة، وانقطع الاتصال بالسفينة".