ترامب يعلق على مقتل امرأة حاولت دهس ضابط بدائرة الهجرة

عربي
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
مرايا العلوم
شرطي الخلايا المناعية الذي حصد نوبل الطب، وكيف نستعيد أدمغتنا من نظام القيادة الذاتية
09:18 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الكافيين بين المتعة والخطورة
09:48 GMT
11 د
من الملعب
طريق "مونديال 2026" وأزمات الملاعب: قراءة في خريطة كرة القدم
10:03 GMT
27 د
مساحة حرة
فيلم "تشيبوراشكا 2" يحقق إنجازا عالميا ويتصدر المركز الثالث في إيرادات شباك التذاكر
10:31 GMT
29 د
الإنسان والثقافة
أكاديمي مصري: الاستشراق الروسي موضوعي ويرصد الواقع في مصر والعالم العربي
11:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
أسطورة "الأكل الصحي".. كيف خدعتنا صيحات التغذية؟
11:33 GMT
17 د
مرايا العلوم
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
11:50 GMT
10 د
عرب بوينت بودكاست
في يناير نقرر وفي فبراير ننسى… ما سر اختفاء قرارات رأس السنة بعد أسابيع قليلة؟
12:03 GMT
14 د
ملفات ساخنة
نطلاق الجولة السادسة من المحادثات السورية الإسرائيلية بقيادة الولايات المتحدة في باريس
12:18 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
بعد الإعلان عن أول محامي روبوت في العالم، ما المهن المعرضة للخطر بسبب الذكاء الاصطناعي؟
12:47 GMT
13 د
مساحة حرة
ما العوامل التي جعلت مدنا عربية على رأس قائمة أسواق العمل الأكثر تنافسية بالعالم؟
13:28 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
الأزمة الإنسانية في اليمن... أعداد تفوق الإمكانيات
17:33 GMT
26 د
بلا قيود
هل تشير أحداث فنزويلا إلى تغير بموازين القوى في العالم؟
18:00 GMT
59 د
لقاء سبوتنيك
اليمن... حوار الرياض حول القضية الجنوبية.. هل يُنهي خطط الانفصال؟
19:00 GMT
30 د
مرايا العلوم
حضارة غريبة لمجتمع من الذكاء الاصطناعي، وتقنية ثورية لتحلية المياه في أعماق البحر
19:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
90 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
"عقدة الخواجة" وتجذرها في الوعي العربي
09:18 GMT
39 د
الإنسان والثقافة
ليالي الشتاء الساحرة.. الميلاد ورأس السنة في أدب روسيا
10:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
أيهما أفضل لصحة الإنسان: النوم الجيد أم الرياضة؟
10:33 GMT
16 د
طرائف سبوتنيك
رجل يعثر على سيارته بعد اختفائها عشرين عامًا
10:49 GMT
11 د
مساحة حرة
طفرة نوعية في التعاون التعليمي والثقافي بين روسيا والدول العربية وعلى رأسها مصر
11:03 GMT
29 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعرة اللبنانية إلدا مزرعاني
11:33 GMT
18 د
عرب بوينت بودكاست
تمثال يمني للبيع في إسرائيل... وسط صمت دولي وتجاهل محلي!
11:51 GMT
9 د
نبض افريقيا
الصومال تدين زيارة وزير خارجية إسرائيل الى إقليم أرض الصومال وتعلن احتفاظها بحق الرد
12:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
هل السمنة حرب تخاض بالعلم أم بالإرادة؟
12:49 GMT
11 د
عرب بوينت بودكاست
علماؤنا العرب في الخارج، ماذا قدموا لبلدانهم؟
13:03 GMT
27 د
مساحة حرة
فجوة الأجور بين الرجال والنساء في العالم العربي
13:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
مرايا العلوم
ما السر بين عالمنا وكون المرآة المظلمة؟
17:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
مستقبل العلوم الفضائية العربية: أهداف وتحديات
17:33 GMT
27 د
حصاد الأسبوع
تحولات سياسية واقتصادية واستراتيجية.. ماذا حدث في عام 2025؟
18:00 GMT
59 د
صدى الحياة
أزمة حرية الصحافة.. كيف تتحول الحوكمة الضعيفة إلى تهديد عالمي؟
19:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
أمساليوم
بث مباشر
ترامب يعلق على مقتل امرأة حاولت دهس ضابط بدائرة الهجرة
ترامب يعلق على مقتل امرأة حاولت دهس ضابط بدائرة الهجرة

21:44 GMT 07.01.2026 (تم التحديث: 04:36 GMT 08.01.2026)
قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه شاهد المقطع المصور الكامل للحادث الذي وقع في مدينة مينيابوليس بولاية مينيسوتا، واصفا ما جرى بأنه "مشهد مروع وصعب"، وذلك تعليقا على حادث إطلاق النار الذي أدى إلى مقتل امرأة كانت تقود سيارة خلال محاولة توقيفها من قبل شرطة وكالة الهجرة والجمارك الأمريكية.
وأضاف ترامب، في منشور على منصة "تروث سوشيال" أن المرأة التي ظهرت وهي تصرخ في موقع الحادث كانت "محرضة محترفة"، بينما وصف السائقة بأنها "كانت تتصرف بشكل فوضوي، وتقوم بعرقلة عمل السلطات وتقاوم الأوامر"، مشيرا إلى أنها "قامت بدهس عنصر في وكالة الهجرة بشكل عنيف ومتعمد"، ما دفعه، بحسب قوله، إلى إطلاق النار دفاعا عن النفس.
وأكد الرئيس الأمريكي أن عنصر وكالة الهجرة نجا من الحادث "بأعجوبة"، ويتلقى العلاج حاليا في المستشفى، لافتا إلى أن حالته الصحية في تحسن، وأشار إلى أن السلطات الفيدرالية تدرس الواقعة بكامل تفاصيلها، في إطار التحقيقات الجارية لتحديد الملابسات الدقيقة للحادث.
وفي سياق متصل، حمّل ترامب ما وصفه بـ"اليسار الراديكالي" مسؤولية تصاعد حدة المواجهات مع أجهزة إنفاذ القانون، قائلا إن عناصر الشرطة ووكلاء الهجرة يتعرضون "للتهديد والاعتداء والاستهداف بشكل يومي"، مشددا على أن هذه الجهات "تحاول فقط القيام بعملها المتمثل في جعل أمريكا آمنة".
وختم ترامب تصريحه بالتأكيد على ضرورة الوقوف إلى جانب أجهزة إنفاذ القانون وحمايتها، محذرا مما اعتبره "حركة عنف وكراهية" تستهدف مؤسسات الدولة الأمنية في الولايات المتحدة.
ضباط دائرة الهجرة الأمريكية - سبوتنيك عربي, 1920, 07.01.2026
مقتل امرأة على يد ضابط أمريكي خلال حملة لمكافحة الهجرة غير الشرعية.. فيديو
أمس, 20:54 GMT
ولقيت أمراة في مدينة مينيابوليس الأمريكية مصرعها، يوم الأربعاء، برصاص أحد عناصر وكالة إنفاذ قوانين الهجرة والجمارك الأمريكية، خلال حملة أمنية واسعة تنفذها إدارة الرئيس دونالد ترامب لتشديد إجراءات الهجرة في المدن الكبرى.
وأثار الحادث موجة انتقادات وجدلا حادا حول استخدام القوة بصورة متهورة من قبل الشرطة الأمريكية، حسبما ذكرت وسائل إعلام أمريكية.
وذكرت السلطات الفيدرالية أن إطلاق النار جاء بدافع الدفاع عن النفس، في حين وصف عمدة مينيابوليس الحادث بأنه "متهور وغير ضروري"، معتبرا أن ما جرى يمثل تصعيدا خطيرا في أساليب تنفيذ حملات الهجرة.
ويعد هذا الحادث أحدث تطور في سلسلة عمليات إنفاذ قوانين الهجرة التي تنفذها إدارة ترامب منذ عام 2024، ويشير إلى تصعيد غير مسبوق، حيث يعتبر خامس حادث قتل مرتبط بهذه العمليات في عدة ولايات أمريكية خلال الفترة الماضية.
