مصدر لـ"سبوتنيك": وصول قوات تابعة لمجلس القيادة اليمني إلى العاصمة المؤقتة عدن

مصدر لـ"سبوتنيك": وصول قوات تابعة لمجلس القيادة اليمني إلى العاصمة المؤقتة عدن

الحرب على اليمن

أخبار اليمن الأن

القاهرة - سبوتنيك. وأفاد مصدر في السلطة المحلية بعدن لـ"سبوتنيك"، بأن قوة تابعة لـ "درع الوطن" مكونة من عشرات العربات والآليات العسكرية وصلت إلى عدن عبر منفذ العلم المدخل الشرقي للعاصمة المؤقتة.وأضاف أن "القوة الواصلة ستتسلم من ألوية العمالقة الجنوبية، مواقع حيوية تنتشر فيها بينها قصر معاشيق الرئاسي والمطار والبنك المركزي اليمني وغيرها من المرافق"، إثر انسحاب قوات تابعة للمجلس الانتقالي الجنوبي إلى محافظة الضالع مسقط رأس رئيس المجلس الانتقالي عيدروس الزبيدي.وتأتي التطورات، غداة تنفيذ مقاتلات التحالف العربي بقيادة السعودية، سلسلة غارات جوية على مسقط رأس رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي في زبيد والزند وجحاف بمحافظة الضالع، استهدفت عربات لقوات الانتقالي وشاحنات على متنها أسلحة وذخائر تم تهريبها من العاصمة المؤقتة عدن.وكان وفد رفيع من المجلس الانتقالي الجنوبي، غادر فجر الأربعاء، العاصمة المؤقتة عدن جنوبي البلاد إلى السعودية لبحث الترتيبات بشأن تطبيع الأوضاع العسكرية والأمنية في العاصمة المؤقتة عدن جنوبي اليمن، بسبب الأزمة في مجلس القيادة اليمني منذ مطلع الشهر الماضي، والمشاركة في مؤتمر حوار شامل لحل القضية الجنوبية.سبق ذلك إعلان محافظ حضرموت قائد قوات "درع الوطن" سالم الخنبشي، يوم الأحد الماضي، استعادة كافة مناطق المحافظة بعد السيطرة على مطار الريان الدولي في مدينة المكلا، إثر معارك مع قوات المجلس الانتقالي الجنوبي استمرت نحو 72 ساعة.ويوم السبت الماضي، أعلنت السعودية استجابتها لدعوة وجهها رئيس مجلس القيادة اليمني رشاد العليمي، لها لاستضافة مؤتمر حوار شامل في الرياض بشأن القضية الجنوبية.وحينها اعتبر العليمي، أن "حل القضية الجنوبية لا يمكن أن يكون حكرا على أي طرف أو مكون بعينه، أو يختزل بإجراءات أحادية أو ادعاءات تمثيل حصرية".ويشهد مجلس القيادة اليمني، منذ مطلع كانون الأول/ديسمبر الماضي، أزمة بين رئيسه رشاد العليمي وعضو المجلس عيدروس الزبيدي الذي يقود المجلس الانتقالي الجنوبي، على خلفية سيطرة الأخير على محافظتي حضرموت والمهرة (شرقي اليمن)، ضمن تحركاته لاستعادة الدولة التي كانت قائمة في الشطر الجنوبي من البلاد قبل تحقيق الوحدة اليمنية 1990.ويطالب المجلس الانتقالي الجنوبي، باستعادة دولة جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية التي كانت قائمة في شطر جنوب اليمن، وتوحدت مع شماله في 22 أيار/مايو 1990 مكونة الجمهورية اليمنية، مبررا ذلك بتعرض أبناء المحافظات الجنوبية إلى ظلم واضطهاد من الشمال عقب حرب صيف 1994.ويشهد اليمن منذ أكثر من 10 أعوام، صراعا مستمرا على السلطة بين الحكومة المعترف بها دوليا وجماعة "أنصار الله" (الحوثيين)، انعكست تداعياته على مختلف النواحي، إذ تسبب في أزمة إنسانية تصفها الأمم المتحدة بأنها واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية على مستوى العالم.وتسيطر جماعة أنصار الله، منذ أيلول/سبتمبر 2014، على غالبية المحافظات في وسط وشمالي اليمن، بينها العاصمة صنعاء، فيما أطلق تحالف عربي بقيادة السعودية، في 26 آذار/مارس 2015، عمليات عسكرية دعما للجيش اليمني لاستعادة تلك المناطق من قبضة الجماعة.وأودت الحرب الدائرة في اليمن، حتى أواخر 2021، بحياة 377 ألف شخص، كما ألحقت بالاقتصاد اليمني خسائر تراكمية تقدر بـ 126 مليار دولار، في حين بات 80 في المئة من السكان البالغ عددهم نحو 35 مليون نسمة، بحاجة إلى مساعدات إنسانية، حسب تقارير الأمم المتحدة.

