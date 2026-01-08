ترامب يناقش القضايا الخلافية وملف المخدرات مع الرئيس الكولومبي

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
مرايا العلوم
شرطي الخلايا المناعية الذي حصد نوبل الطب، وكيف نستعيد أدمغتنا من نظام القيادة الذاتية
09:18 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الكافيين بين المتعة والخطورة
09:48 GMT
11 د
من الملعب
طريق "مونديال 2026" وأزمات الملاعب: قراءة في خريطة كرة القدم
10:03 GMT
27 د
مساحة حرة
فيلم "تشيبوراشكا 2" يحقق إنجازا عالميا ويتصدر المركز الثالث في إيرادات شباك التذاكر
10:31 GMT
29 د
الإنسان والثقافة
أكاديمي مصري: الاستشراق الروسي موضوعي ويرصد الواقع في مصر والعالم العربي
11:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
أسطورة "الأكل الصحي".. كيف خدعتنا صيحات التغذية؟
11:33 GMT
17 د
مرايا العلوم
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
11:50 GMT
10 د
عرب بوينت بودكاست
في يناير نقرر وفي فبراير ننسى… ما سر اختفاء قرارات رأس السنة بعد أسابيع قليلة؟
12:03 GMT
14 د
ملفات ساخنة
نطلاق الجولة السادسة من المحادثات السورية الإسرائيلية بقيادة الولايات المتحدة في باريس
12:18 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
بعد الإعلان عن أول محامي روبوت في العالم، ما المهن المعرضة للخطر بسبب الذكاء الاصطناعي؟
12:47 GMT
13 د
مساحة حرة
ما العوامل التي جعلت مدنا عربية على رأس قائمة أسواق العمل الأكثر تنافسية بالعالم؟
13:28 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
الأزمة الإنسانية في اليمن... أعداد تفوق الإمكانيات
17:33 GMT
26 د
بلا قيود
هل تشير أحداث فنزويلا إلى تغير بموازين القوى في العالم؟
18:00 GMT
59 د
لقاء سبوتنيك
اليمن... حوار الرياض حول القضية الجنوبية.. هل يُنهي خطط الانفصال؟
19:00 GMT
30 د
مرايا العلوم
حضارة غريبة لمجتمع من الذكاء الاصطناعي، وتقنية ثورية لتحلية المياه في أعماق البحر
19:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
90 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
"عقدة الخواجة" وتجذرها في الوعي العربي
09:18 GMT
39 د
الإنسان والثقافة
ليالي الشتاء الساحرة.. الميلاد ورأس السنة في أدب روسيا
10:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
أيهما أفضل لصحة الإنسان: النوم الجيد أم الرياضة؟
10:33 GMT
16 د
طرائف سبوتنيك
رجل يعثر على سيارته بعد اختفائها عشرين عامًا
10:49 GMT
11 د
مساحة حرة
طفرة نوعية في التعاون التعليمي والثقافي بين روسيا والدول العربية وعلى رأسها مصر
11:03 GMT
29 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعرة اللبنانية إلدا مزرعاني
11:33 GMT
18 د
عرب بوينت بودكاست
تمثال يمني للبيع في إسرائيل... وسط صمت دولي وتجاهل محلي!
11:51 GMT
9 د
نبض افريقيا
الصومال تدين زيارة وزير خارجية إسرائيل الى إقليم أرض الصومال وتعلن احتفاظها بحق الرد
12:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
هل السمنة حرب تخاض بالعلم أم بالإرادة؟
12:49 GMT
11 د
عرب بوينت بودكاست
علماؤنا العرب في الخارج، ماذا قدموا لبلدانهم؟
13:03 GMT
27 د
مساحة حرة
فجوة الأجور بين الرجال والنساء في العالم العربي
13:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
مرايا العلوم
ما السر بين عالمنا وكون المرآة المظلمة؟
17:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
مستقبل العلوم الفضائية العربية: أهداف وتحديات
17:33 GMT
27 د
حصاد الأسبوع
تحولات سياسية واقتصادية واستراتيجية.. ماذا حدث في عام 2025؟
18:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
أهداف زيارة وزير الخارجية السعودي لواشنطن تزامنا مع التوترات جنوب اليمن
19:00 GMT
30 د
صدى الحياة
أزمة حرية الصحافة.. كيف تتحول الحوكمة الضعيفة إلى تهديد عالمي؟
19:30 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
أمساليوم
بث مباشر
ترامب يناقش القضايا الخلافية وملف المخدرات مع الرئيس الكولومبي
ترامب يناقش القضايا الخلافية وملف المخدرات مع الرئيس الكولومبي
كشف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الخميس، أنه تحدث هاتفيًا مع نظيره الكولومبي غوستافو بيترو، بشأن القضايا الخلافية بين البلدين وملف مكافحة المخدرات. 08.01.2026, سبوتنيك عربي
ترامب
البنتاغون الأمريكي
الحكومة الكولومبية
كولومبيا
وقال ترامب في منشور عبر منصة "تروث سوشيال": "كان لي شرف عظيم التحدث مع رئيس كولومبيا، غوستافو بيترو، الذي اتصل لشرح وضع المخدرات والخلافات الأخرى القائمة بيننا".وأضاف: "لقد أعجبتني مكالمته وأسلوبه، وأتطلع إلى لقائه في القريب العاجل. يجري التنسيق حاليًا بين وزير الخارجية ماركو روبيو ووزير خارجية كولومبيا. وسيعقد الاجتماع في البيت الأبيض في واشنطن العاصمة".وفي الثالث من يناير/ كانون الثاني الجاري، شنت أمريكا هجوما واسع النطاق على فنزويلا، أسفر عن احتجاز الرئيس الفنزويلي، نيكولاس مادورو، وزوجته، سيليا فلوريس، ونُقل الزوجان إلى نيويورك لمحاكمتهما بموجب القوانين الأمريكية بتهمة "الإرهاب المرتبط بالمخدرات".وتصاعدت التوترات الثنائية، وسط معارضة بوغوتا لنشر البنتاغون قواته العسكرية في منطقة الكاريبي، وتفاقم الوضع في أواخر أكتوبر/ تشرين الأول 2025 عندما فرضت واشنطن عقوبات على الرئيس الكولومبي، غوستافو بيترو، وابنه نيكولاس بيترو، والسيدة الأولى، فيرونيكا ألكوسير، ووزير الداخلية، أرماندو بينيديتي، متهمة إياهم بالسماح لعصابات المخدرات بالازدهار في كولومبيا، وهي اتهامات نفاها بيترو بشدة.
كولومبيا
الرئيس الكولومبي غوستافو بيترو
كشف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الخميس، أنه تحدث هاتفيًا مع نظيره الكولومبي غوستافو بيترو، بشأن القضايا الخلافية بين البلدين وملف مكافحة المخدرات.
وقال ترامب في منشور عبر منصة "تروث سوشيال": "كان لي شرف عظيم التحدث مع رئيس كولومبيا، غوستافو بيترو، الذي اتصل لشرح وضع المخدرات والخلافات الأخرى القائمة بيننا".
وأضاف: "لقد أعجبتني مكالمته وأسلوبه، وأتطلع إلى لقائه في القريب العاجل. يجري التنسيق حاليًا بين وزير الخارجية ماركو روبيو ووزير خارجية كولومبيا. وسيعقد الاجتماع في البيت الأبيض في واشنطن العاصمة".
شرطة كولومبيا - سبوتنيك عربي, 1920, 06.01.2026
وزيرة خارجية كولومبيا: يجب على الجيش الكولومبي الدفاع ضد أي غزو أمريكي محتمل
6 يناير, 16:02 GMT
وفي الثالث من يناير/ كانون الثاني الجاري، شنت أمريكا هجوما واسع النطاق على فنزويلا، أسفر عن احتجاز الرئيس الفنزويلي، نيكولاس مادورو، وزوجته، سيليا فلوريس، ونُقل الزوجان إلى نيويورك لمحاكمتهما بموجب القوانين الأمريكية بتهمة "الإرهاب المرتبط بالمخدرات".
وفي أعقاب الهجوم على فنزويلا، اتهم الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، نظيره الكولومبي، غوستافو بيترو، مجددا بإنتاج الكوكايين، ولم يستبعد عملية للإطاحة به من السلطة.
وتصاعدت التوترات الثنائية، وسط معارضة بوغوتا لنشر البنتاغون قواته العسكرية في منطقة الكاريبي، وتفاقم الوضع في أواخر أكتوبر/ تشرين الأول 2025 عندما فرضت واشنطن عقوبات على الرئيس الكولومبي، غوستافو بيترو، وابنه نيكولاس بيترو، والسيدة الأولى، فيرونيكا ألكوسير، ووزير الداخلية، أرماندو بينيديتي، متهمة إياهم بالسماح لعصابات المخدرات بالازدهار في كولومبيا، وهي اتهامات نفاها بيترو بشدة.
