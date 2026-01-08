https://sarabic.ae/20260108/ترامب-يناقش-القضايا-الخلافية-وملف-المخدرات-مع-الرئيس-الكولومبي--1109005649.html

ترامب يناقش القضايا الخلافية وملف المخدرات مع الرئيس الكولومبي

كشف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الخميس، أنه تحدث هاتفيًا مع نظيره الكولومبي غوستافو بيترو، بشأن القضايا الخلافية بين البلدين وملف مكافحة المخدرات. 08.01.2026, سبوتنيك عربي

وقال ترامب في منشور عبر منصة "تروث سوشيال": "كان لي شرف عظيم التحدث مع رئيس كولومبيا، غوستافو بيترو، الذي اتصل لشرح وضع المخدرات والخلافات الأخرى القائمة بيننا".وأضاف: "لقد أعجبتني مكالمته وأسلوبه، وأتطلع إلى لقائه في القريب العاجل. يجري التنسيق حاليًا بين وزير الخارجية ماركو روبيو ووزير خارجية كولومبيا. وسيعقد الاجتماع في البيت الأبيض في واشنطن العاصمة".وفي الثالث من يناير/ كانون الثاني الجاري، شنت أمريكا هجوما واسع النطاق على فنزويلا، أسفر عن احتجاز الرئيس الفنزويلي، نيكولاس مادورو، وزوجته، سيليا فلوريس، ونُقل الزوجان إلى نيويورك لمحاكمتهما بموجب القوانين الأمريكية بتهمة "الإرهاب المرتبط بالمخدرات".وتصاعدت التوترات الثنائية، وسط معارضة بوغوتا لنشر البنتاغون قواته العسكرية في منطقة الكاريبي، وتفاقم الوضع في أواخر أكتوبر/ تشرين الأول 2025 عندما فرضت واشنطن عقوبات على الرئيس الكولومبي، غوستافو بيترو، وابنه نيكولاس بيترو، والسيدة الأولى، فيرونيكا ألكوسير، ووزير الداخلية، أرماندو بينيديتي، متهمة إياهم بالسماح لعصابات المخدرات بالازدهار في كولومبيا، وهي اتهامات نفاها بيترو بشدة.

