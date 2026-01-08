تفاصيل أول لقاء بين نتنياهو والمرشح لمنصب المدير العام لـ"مجلس السلام" في غزة
© AP Photo / Alex Brandonرئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو
© AP Photo / Alex Brandon
تابعنا عبر
التقى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الخميس، مع نيكولاي ملادينوف، المسؤول الأممي السابق والمرشح لتمثيل "مجلس السلام" المدعوم من الولايات المتحدة الأمريكية في غزة.
وأكد نتنياهو، خلال اللقاء، على "ضرورة" نزع سلاح حركة حماس الفلسطينية، وتجريد قطاع غزة من السلاح، وفقا لخطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بشأن وقف إطلاق النار في قطاع غزة، والمكوّنة من 20 بندا، بحسب بيان لمكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي.
ראש הממשלה בנימין נתניהו נפגש היום בלשכתו בירושלים עם ניקולאי מלדנוב, שמיועד לתפקיד מנכ״ל ״מועצת השלום״ ברצועת עזה.— ראש ממשלת ישראל (@IsraeliPM_heb) January 8, 2026
במהלך הפגישה, ראש הממשלה חזר והבהיר כי על החמאס להתפרק מנשקו וכי רצועת עזה צריכה להיות מפורזת בהתאם למתווה 20 הנקודות של הנשיא טראמפ. pic.twitter.com/Ug3cRvbqUY
ومن المتوقع أن يعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الأسبوع المقبل، عن تشكيل "مجلس السلام" في غزة، في إطار المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار، بحسب ما نقل إعلام أمريكي عن مسؤولين أمريكيين ومصادر مطّلعة.
ويترأس ترامب المجلس، الذي سيضم نحو 15 من قادة العالم، بهدف الإشراف على حكومة فلسطينية تكنوقراطية لم تُشكل بعد، إضافة إلى متابعة عملية إعادة الإعمار في قطاع غزة.
وأشار مصدر مطّلع لوسائل الإعلام الأمريكية، إلى أن الدعوات موجهة حاليا إلى دول رئيسية للانضمام إلى المجلس، ومن المتوقع مشاركة كل من المملكة المتحدة وألمانيا وفرنسا وإيطاليا والسعودية وقطر ومصر وتركيا.
وأكد مسؤولون أمريكيون أن خطة المجلس قد تتغير تبعا لتطورات أخرى على أجندة السياسة الخارجية لترامب، مثل فنزويلا ومحادثات السلام بين أوكرانيا وروسيا.
وسيكون المبعوث الأممي السابق إلى الشرق الأوسط نيكولاي ملادينوف، ممثل المجلس على الأرض، والذي يزور إسرائيل حاليا للقاء رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ومسؤولين آخرين تمهيدا لإطلاق المجلس.
ويأتي هذا الإعلان بعد اتفاق نتنياهو مع ترامب، على الانتقال إلى المرحلة الثانية من الاتفاق، ومن المتوقع أن يُعقد الاجتماع الأول لـ"مجلس السلام"، خلال المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس، في وقت لاحق من الشهر الجاري.
ودخلت المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار بقطاع غزة حيز التنفيذ، ظهر يوم 10 أكتوبر/ تشرين الأول 2025، والذي انتهت إليه مفاوضات غير مباشرة بين حركة حماس الفلسطينية وإسرائيل، استضافتها مدينة شرم الشيخ المصرية، بوساطة مصر وقطر والولايات المتحدة وتركيا، بناء على مقترح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، لإنهاء الحرب في غزة، ووقّعت "حماس" وإسرائيل على ترتيبات المرحلة الأولى منه.
29 ديسمبر 2025, 13:00 GMT
وفي 13 أكتوبر 2025، أطلقت حركة حماس سراح باقي المحتجزين الإسرائيليين الأحياء لديها وعددهم 20 أسيرا، وسلمت لاحقا عددًا من جثث المحتجزين، مؤكّدة أنها تواصل العمل لتحديد موقع الجثة الأخيرة المتبقية لتسليمها أيضا إلى إسرائيل، التي أفرجت بالمقابل عن نحو 2000 معتقل وسجين فلسطيني من سجونها، وذلك في إطار خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، لإنهاء الحرب في غزة.
وتشمل المرحلة الثانية من اتفاق غزة المبني على خطة ترامب، انسحاب القوات الإسرائيلية من غزة، ونشر قوة استقرار دولية وتشكيل "مجلس سلام" للإشراف على إدارة غزة.