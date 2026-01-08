https://sarabic.ae/20260108/تفاصيل-أول-لقاء-بين-نتنياهو-والمرشح-لمنصب-المدير-العام-لـمجلس-السلام-في-غزة-1109034069.html

تفاصيل أول لقاء بين نتنياهو والمرشح لمنصب المدير العام لـ"مجلس السلام" في غزة

تفاصيل أول لقاء بين نتنياهو والمرشح لمنصب المدير العام لـ"مجلس السلام" في غزة

سبوتنيك عربي

التقى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الخميس، مع نيكولاي ملادينوف، المسؤول الأممي السابق والمرشح لتمثيل "مجلس السلام" المدعوم من الولايات... 08.01.2026, سبوتنيك عربي

2026-01-08T17:16+0000

2026-01-08T17:16+0000

2026-01-08T17:16+0000

غزة

إسرائيل

العالم العربي

العالم

أخبار فلسطين اليوم

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0b/1e/1107643851_0:0:1183:665_1920x0_80_0_0_264c8fc52ccf1e8b7fbec89c2cae9a87.jpg

وأكد نتنياهو، خلال اللقاء، على "ضرورة" نزع سلاح حركة حماس الفلسطينية، وتجريد قطاع غزة من السلاح، وفقا لخطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بشأن وقف إطلاق النار في قطاع غزة، والمكوّنة من 20 بندا، بحسب بيان لمكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي.ومن المتوقع أن يعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الأسبوع المقبل، عن تشكيل "مجلس السلام" في غزة، في إطار المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار، بحسب ما نقل إعلام أمريكي عن مسؤولين أمريكيين ومصادر مطّلعة.ويترأس ترامب المجلس، الذي سيضم نحو 15 من قادة العالم، بهدف الإشراف على حكومة فلسطينية تكنوقراطية لم تُشكل بعد، إضافة إلى متابعة عملية إعادة الإعمار في قطاع غزة.وأكد مسؤولون أمريكيون أن خطة المجلس قد تتغير تبعا لتطورات أخرى على أجندة السياسة الخارجية لترامب، مثل فنزويلا ومحادثات السلام بين أوكرانيا وروسيا.وسيكون المبعوث الأممي السابق إلى الشرق الأوسط نيكولاي ملادينوف، ممثل المجلس على الأرض، والذي يزور إسرائيل حاليا للقاء رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ومسؤولين آخرين تمهيدا لإطلاق المجلس.ودخلت المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار بقطاع غزة حيز التنفيذ، ظهر يوم 10 أكتوبر/ تشرين الأول 2025، والذي انتهت إليه مفاوضات غير مباشرة بين حركة حماس الفلسطينية وإسرائيل، استضافتها مدينة شرم الشيخ المصرية، بوساطة مصر وقطر والولايات المتحدة وتركيا، بناء على مقترح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، لإنهاء الحرب في غزة، ووقّعت "حماس" وإسرائيل على ترتيبات المرحلة الأولى منه.وفي 13 أكتوبر 2025، أطلقت حركة حماس سراح باقي المحتجزين الإسرائيليين الأحياء لديها وعددهم 20 أسيرا، وسلمت لاحقا عددًا من جثث المحتجزين، مؤكّدة أنها تواصل العمل لتحديد موقع الجثة الأخيرة المتبقية لتسليمها أيضا إلى إسرائيل، التي أفرجت بالمقابل عن نحو 2000 معتقل وسجين فلسطيني من سجونها، وذلك في إطار خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، لإنهاء الحرب في غزة.وتشمل المرحلة الثانية من اتفاق غزة المبني على خطة ترامب، انسحاب القوات الإسرائيلية من غزة، ونشر قوة استقرار دولية وتشكيل "مجلس سلام" للإشراف على إدارة غزة.

https://sarabic.ae/20260108/حماس-ننتظر-تشكيل-لجنة-المستقلين-لإدارة-غزة-وسنعمل-على-تسهيل-عملية-التسليم-1109024641.html

https://sarabic.ae/20251229/حماس-نثق-بقدرة-ترامب-على-إرساء-السلام-في-غزة-والمنطقة-1108688650.html

غزة

إسرائيل

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

غزة, إسرائيل, العالم العربي, العالم, أخبار فلسطين اليوم