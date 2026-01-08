دولة عربية تعلن عن "اكتشاف غير مسبوق" بشأن أحافير بشرية تعود لـ773 ألف عام مضت

https://sarabic.ae/20260108/دولة-عربية-تعلن-عن-اكتشاف-غير-مسبوق-بشأن-أحافير-بشرية-تعود-لـ773-ألف-عام-1109029505.html
كشفت المملكة المغربية، أمس الأربعاء، عن تفاصيل لقى بشرية عُثر عليها بمدينة الدار البيضاء، إذ توصل علماء مغاربة وأجانب إلى أنها تعود إلى سلف مشترك محتمل بين... 08.01.2026
2026-01-08T14:39+0000
2026-01-08T14:39+0000
2026-01-08T14:40+0000
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/0b/18/1095129336_0:83:1568:965_1920x0_80_0_0_fe184304be7f1bca401dc976c87ce6ad.jpg
ونُشرت نتائج هذا الاكتشاف، الذي وصفته صحيفة "هسبريس" المغربية، بـ"غير المسبوق"، في المجلة العلمية "نيتشر".وخلال ندوة صحفية عُقدت بمقر قطاع الثقافة المغربية، التابع لوزارة الشباب والثقافة والتواصل، بحضور الوزير محمد المهدي بنسعيد، ومدير المعهد الوطني لعلوم الآثار والتراث عبد الجليل بوزوكار، أوضح عالم الآثار عبد الرحيم محب، أن "هذه اللُقى، التي يعود اكتشاف بعضها إلى سنتي 2008 و2009، خضعت لسنوات طويلة من التنقيب والتحليل والدراسة، نظرًا لصعوبة استخراجها والعمل الدقيق داخل المختبرات".وأشار إلى أن "البحث العلمي الذي تُوّج بالنشر في مجلة "نيتشر"، شارك فيه 29 عالما من تخصصات الأنثروبولوجيا والجيولوجيا والآثار، في مسار بحثي طويل لضمان نتائج علمية دقيقة وموثوقة".واعتبر أن "هذه السلالة الأفريقية تشكل فصيلًا شقيقًا لأحفورات اكتُشفت في إسبانيا، يعود تاريخها إلى ما بين 700 ألف ومليون عام، وقد تمثل الجذر المشترك، الذي انبثقت عنه لاحقًا سلالات الإنسان العاقل في أفريقيا، والنياندرتال والدينيسوفان في أوراسيا".وأوضح محب أن "الفريق العلمي درس نحو 180 عينة جيولوجية، ما مكّن من ضبط التأريخ بدقة، وأكد بشكل قاطع أن البقايا البشرية المكتشفة تعود إلى هذا العصر السحيق، معززًا بذلك مكانة المغرب وشمال أفريقيا كحلقة أساسية في فهم تطور البشر، بعد اكتشاف جبل إيغود المنشور قبل 9 سنوات".وأوضح أن "مغارة البقايا البشرية بالدار البيضاء أسفرت عن العثور على مجموعة مهمة من الأحافير، تشمل نصف فك سفلي مكتمل لإنسان بالغ، وجزءا من فك لطفل، إضافة إلى مجموعة من الأسنان والفقرات، وذلك في إطار "برنامج ما قبل التاريخ بالدار البيضاء"، ومن خلال تعاون علمي ومؤسساتي بين المعهد الوطني لعلوم الآثار والتراث، ووزارة أوروبا والشؤون الخارجية الفرنسية، وجامعة بول فاليري مونبوليي، ومعهد ماكس بلانك الألماني، وكوليج دو فرانس".
أخبار المغرب اليوم, منوعات, الأخبار
14:39 GMT 08.01.2026 (تم التحديث: 14:40 GMT 08.01.2026)
كشفت المملكة المغربية، أمس الأربعاء، عن تفاصيل لقى بشرية عُثر عليها بمدينة الدار البيضاء، إذ توصل علماء مغاربة وأجانب إلى أنها تعود إلى سلف مشترك محتمل بين "الإنسان العاقل" و"إنسان نياندرتال"، ويقدّر عمرها بنحو 773 ألف عام.
ونُشرت نتائج هذا الاكتشاف، الذي وصفته صحيفة
"هسبريس" المغربية، بـ"غير المسبوق"، في المجلة العلمية "نيتشر".
وخلال ندوة صحفية عُقدت بمقر قطاع الثقافة المغربية، التابع لوزارة الشباب والثقافة والتواصل، بحضور الوزير محمد المهدي بنسعيد، ومدير المعهد الوطني لعلوم الآثار والتراث عبد الجليل بوزوكار، أوضح عالم الآثار عبد الرحيم محب، أن "هذه اللُقى، التي يعود اكتشاف بعضها إلى سنتي 2008 و2009، خضعت لسنوات طويلة من التنقيب والتحليل والدراسة، نظرًا لصعوبة استخراجها والعمل الدقيق داخل المختبرات".
وأشار إلى أن "البحث العلمي الذي تُوّج بالنشر في مجلة "نيتشر"، شارك فيه 29 عالما من تخصصات الأنثروبولوجيا والجيولوجيا والآثار، في مسار بحثي طويل لضمان نتائج علمية دقيقة وموثوقة".
وأضاف محب أن "هذه البقايا أقدم من الإنسان العاقل، الذي عُثر على أقدم آثاره المعروفة في موقع جبل إيغود بالمغرب"، موضحًا أن "النتائج الجديدة تكشف عن سلالة بشرية أخرى عاشت بالدار البيضاء، تحمل مزيجًا من الخصائص الحديثة المشابهة للإنسان العاقل، وسمات أقدم تذكّر بالإنسان المنتصب".
واعتبر أن "هذه السلالة الأفريقية تشكل فصيلًا شقيقًا لأحفورات اكتُشفت في إسبانيا، يعود تاريخها إلى ما بين 700 ألف ومليون عام، وقد تمثل الجذر المشترك، الذي انبثقت عنه لاحقًا سلالات الإنسان العاقل في أفريقيا، والنياندرتال والدينيسوفان في أوراسيا".
وبيّن عالم الآثار عبد الرحيم محب، أن "تحديد عمر الاكتشاف بدقة عند 773 ألف عام، تم بفضل تقنية "المغناطيسية الطبقية"، المعتمدة على رصد انعكاسات المجال المغناطيسي للأرض عبر الزمن".
وأوضح محب أن "الفريق العلمي درس نحو 180 عينة جيولوجية، ما مكّن من ضبط التأريخ بدقة، وأكد بشكل قاطع أن البقايا البشرية المكتشفة تعود إلى هذا العصر السحيق، معززًا بذلك مكانة المغرب وشمال أفريقيا كحلقة أساسية في فهم تطور البشر، بعد اكتشاف جبل إيغود المنشور قبل 9 سنوات".
وأشار محب إلى أن "هذا الاكتشاف يبرز الدور المحوري لشمال أفريقيا في التاريخ التطوري للإنسان"، لافتًا إلى أن "الاهتمام العالمي المتزايد بالاكتشافات المغربية يعود أيضا إلى تحول نشر الأبحاث من اللغة الفرنسية إلى الإنجليزية، ما أتاح وصولها إلى نطاق أوسع داخل المجتمع العلمي الدولي".
وأوضح أن "مغارة البقايا البشرية بالدار البيضاء أسفرت عن العثور على مجموعة مهمة من الأحافير، تشمل نصف فك سفلي مكتمل لإنسان بالغ، وجزءا من فك لطفل، إضافة إلى مجموعة من الأسنان والفقرات، وذلك في إطار "برنامج ما قبل التاريخ بالدار البيضاء"، ومن خلال تعاون علمي ومؤسساتي بين المعهد الوطني لعلوم الآثار والتراث، ووزارة أوروبا والشؤون الخارجية الفرنسية، وجامعة بول فاليري مونبوليي، ومعهد ماكس بلانك الألماني، وكوليج دو فرانس".