دولة عربية تعلن عن "اكتشاف غير مسبوق" بشأن أحافير بشرية تعود لـ773 ألف عام مضت

عربي
الدفاع السورية تعلن وقف إطلاق النار في حلب
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
مرايا العلوم
شرطي الخلايا المناعية الذي حصد نوبل الطب، وكيف نستعيد أدمغتنا من نظام القيادة الذاتية
09:18 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الكافيين بين المتعة والخطورة
09:48 GMT
11 د
من الملعب
طريق "مونديال 2026" وأزمات الملاعب: قراءة في خريطة كرة القدم
10:03 GMT
27 د
مساحة حرة
فيلم "تشيبوراشكا 2" يحقق إنجازا عالميا ويتصدر المركز الثالث في إيرادات شباك التذاكر
10:31 GMT
29 د
الإنسان والثقافة
أكاديمي مصري: الاستشراق الروسي موضوعي ويرصد الواقع في مصر والعالم العربي
11:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
أسطورة "الأكل الصحي".. كيف خدعتنا صيحات التغذية؟
11:33 GMT
17 د
مرايا العلوم
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
11:50 GMT
10 د
عرب بوينت بودكاست
في يناير نقرر وفي فبراير ننسى… ما سر اختفاء قرارات رأس السنة بعد أسابيع قليلة؟
12:03 GMT
14 د
ملفات ساخنة
نطلاق الجولة السادسة من المحادثات السورية الإسرائيلية بقيادة الولايات المتحدة في باريس
12:18 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
بعد الإعلان عن أول محامي روبوت في العالم، ما المهن المعرضة للخطر بسبب الذكاء الاصطناعي؟
12:47 GMT
13 د
مساحة حرة
ما العوامل التي جعلت مدنا عربية على رأس قائمة أسواق العمل الأكثر تنافسية بالعالم؟
13:28 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
الأزمة الإنسانية في اليمن... أعداد تفوق الإمكانيات
17:33 GMT
26 د
بلا قيود
هل تشير أحداث فنزويلا إلى تغير بموازين القوى في العالم؟
18:00 GMT
59 د
لقاء سبوتنيك
اليمن... حوار الرياض حول القضية الجنوبية.. هل يُنهي خطط الانفصال؟
19:00 GMT
30 د
مرايا العلوم
حضارة غريبة لمجتمع من الذكاء الاصطناعي، وتقنية ثورية لتحلية المياه في أعماق البحر
19:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
90 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
"عقدة الخواجة" وتجذرها في الوعي العربي
09:18 GMT
39 د
الإنسان والثقافة
ليالي الشتاء الساحرة.. الميلاد ورأس السنة في أدب روسيا
10:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
أيهما أفضل لصحة الإنسان: النوم الجيد أم الرياضة؟
10:33 GMT
16 د
طرائف سبوتنيك
رجل يعثر على سيارته بعد اختفائها عشرين عامًا
10:49 GMT
11 د
مساحة حرة
طفرة نوعية في التعاون التعليمي والثقافي بين روسيا والدول العربية وعلى رأسها مصر
11:03 GMT
29 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعرة اللبنانية إلدا مزرعاني
11:33 GMT
18 د
عرب بوينت بودكاست
تمثال يمني للبيع في إسرائيل... وسط صمت دولي وتجاهل محلي!
11:51 GMT
9 د
نبض افريقيا
الصومال تدين زيارة وزير خارجية إسرائيل الى إقليم أرض الصومال وتعلن احتفاظها بحق الرد
12:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
هل السمنة حرب تخاض بالعلم أم بالإرادة؟
12:49 GMT
11 د
عرب بوينت بودكاست
علماؤنا العرب في الخارج، ماذا قدموا لبلدانهم؟
13:03 GMT
27 د
مساحة حرة
فجوة الأجور بين الرجال والنساء في العالم العربي
13:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
مستقبل العلوم الفضائية العربية: أهداف وتحديات
17:03 GMT
27 د
مرايا العلوم
ما السر بين عالمنا وكون المرآة المظلمة؟
17:30 GMT
29 د
حصاد الأسبوع
تحولات سياسية واقتصادية واستراتيجية.. ماذا حدث في عام 2025؟
18:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
أهداف زيارة وزير الخارجية السعودي لواشنطن تزامنا مع التوترات جنوب اليمن
19:00 GMT
29 د
صدى الحياة
أزمة حرية الصحافة.. كيف تتحول الحوكمة الضعيفة إلى تهديد عالمي؟
19:30 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
90 د
أمساليوم
بث مباشر
- سبوتنيك عربي, 1920
مجتمع
تابع آخر الأخبار عن القضايا الاجتماعية والفعاليات الثقافية في دول الوطن العربي والعالم. تعرف على آخر أخبار المجتمع، قصص إنسانية، وتقارير مصورة عن حياة المجتمع.
https://sarabic.ae/20260108/دولة-عربية-تعلن-عن-اكتشاف-غير-مسبوق-بشأن-أحافير-بشرية-تعود-لـ773-ألف-عام-1109029505.html
دولة عربية تعلن عن "اكتشاف غير مسبوق" بشأن أحافير بشرية تعود لـ773 ألف عام مضت
دولة عربية تعلن عن "اكتشاف غير مسبوق" بشأن أحافير بشرية تعود لـ773 ألف عام مضت
سبوتنيك عربي
كشفت المملكة المغربية، أمس الأربعاء، عن تفاصيل لقى بشرية عُثر عليها بمدينة الدار البيضاء، إذ توصل علماء مغاربة وأجانب إلى أنها تعود إلى سلف مشترك محتمل بين... 08.01.2026, سبوتنيك عربي
2026-01-08T14:39+0000
2026-01-08T14:40+0000
مجتمع
أخبار المغرب اليوم
منوعات
الأخبار
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/0b/18/1095129336_0:83:1568:965_1920x0_80_0_0_fe184304be7f1bca401dc976c87ce6ad.jpg
ونُشرت نتائج هذا الاكتشاف، الذي وصفته صحيفة "هسبريس" المغربية، بـ"غير المسبوق"، في المجلة العلمية "نيتشر".وخلال ندوة صحفية عُقدت بمقر قطاع الثقافة المغربية، التابع لوزارة الشباب والثقافة والتواصل، بحضور الوزير محمد المهدي بنسعيد، ومدير المعهد الوطني لعلوم الآثار والتراث عبد الجليل بوزوكار، أوضح عالم الآثار عبد الرحيم محب، أن "هذه اللُقى، التي يعود اكتشاف بعضها إلى سنتي 2008 و2009، خضعت لسنوات طويلة من التنقيب والتحليل والدراسة، نظرًا لصعوبة استخراجها والعمل الدقيق داخل المختبرات".وأشار إلى أن "البحث العلمي الذي تُوّج بالنشر في مجلة "نيتشر"، شارك فيه 29 عالما من تخصصات الأنثروبولوجيا والجيولوجيا والآثار، في مسار بحثي طويل لضمان نتائج علمية دقيقة وموثوقة".واعتبر أن "هذه السلالة الأفريقية تشكل فصيلًا شقيقًا لأحفورات اكتُشفت في إسبانيا، يعود تاريخها إلى ما بين 700 ألف ومليون عام، وقد تمثل الجذر المشترك، الذي انبثقت عنه لاحقًا سلالات الإنسان العاقل في أفريقيا، والنياندرتال والدينيسوفان في أوراسيا".وأوضح محب أن "الفريق العلمي درس نحو 180 عينة جيولوجية، ما مكّن من ضبط التأريخ بدقة، وأكد بشكل قاطع أن البقايا البشرية المكتشفة تعود إلى هذا العصر السحيق، معززًا بذلك مكانة المغرب وشمال أفريقيا كحلقة أساسية في فهم تطور البشر، بعد اكتشاف جبل إيغود المنشور قبل 9 سنوات".وأوضح أن "مغارة البقايا البشرية بالدار البيضاء أسفرت عن العثور على مجموعة مهمة من الأحافير، تشمل نصف فك سفلي مكتمل لإنسان بالغ، وجزءا من فك لطفل، إضافة إلى مجموعة من الأسنان والفقرات، وذلك في إطار "برنامج ما قبل التاريخ بالدار البيضاء"، ومن خلال تعاون علمي ومؤسساتي بين المعهد الوطني لعلوم الآثار والتراث، ووزارة أوروبا والشؤون الخارجية الفرنسية، وجامعة بول فاليري مونبوليي، ومعهد ماكس بلانك الألماني، وكوليج دو فرانس".
https://sarabic.ae/20240118/علماء-يكتشفون-أدلة-قاطعة-على-وجود-الإنسان-العاقل-منذ-45-ألف-عام--1085134874.html
أخبار المغرب اليوم
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/0b/18/1095129336_88:0:1481:1045_1920x0_80_0_0_33ebcb2f0818c19dd9793c6326180a62.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
أخبار المغرب اليوم, منوعات, الأخبار
أخبار المغرب اليوم, منوعات, الأخبار

دولة عربية تعلن عن "اكتشاف غير مسبوق" بشأن أحافير بشرية تعود لـ773 ألف عام مضت

14:39 GMT 08.01.2026 (تم التحديث: 14:40 GMT 08.01.2026)
© Photo / Unsplash/ jessica rigollot جمجمة
جمجمة - سبوتنيك عربي, 1920, 08.01.2026
© Photo / Unsplash/ jessica rigollot
تابعنا عبر
كشفت المملكة المغربية، أمس الأربعاء، عن تفاصيل لقى بشرية عُثر عليها بمدينة الدار البيضاء، إذ توصل علماء مغاربة وأجانب إلى أنها تعود إلى سلف مشترك محتمل بين "الإنسان العاقل" و"إنسان نياندرتال"، ويقدّر عمرها بنحو 773 ألف عام.
ونُشرت نتائج هذا الاكتشاف، الذي وصفته صحيفة "هسبريس" المغربية، بـ"غير المسبوق"، في المجلة العلمية "نيتشر".
وخلال ندوة صحفية عُقدت بمقر قطاع الثقافة المغربية، التابع لوزارة الشباب والثقافة والتواصل، بحضور الوزير محمد المهدي بنسعيد، ومدير المعهد الوطني لعلوم الآثار والتراث عبد الجليل بوزوكار، أوضح عالم الآثار عبد الرحيم محب، أن "هذه اللُقى، التي يعود اكتشاف بعضها إلى سنتي 2008 و2009، خضعت لسنوات طويلة من التنقيب والتحليل والدراسة، نظرًا لصعوبة استخراجها والعمل الدقيق داخل المختبرات".
وأشار إلى أن "البحث العلمي الذي تُوّج بالنشر في مجلة "نيتشر"، شارك فيه 29 عالما من تخصصات الأنثروبولوجيا والجيولوجيا والآثار، في مسار بحثي طويل لضمان نتائج علمية دقيقة وموثوقة".

وأضاف محب أن "هذه البقايا أقدم من الإنسان العاقل، الذي عُثر على أقدم آثاره المعروفة في موقع جبل إيغود بالمغرب"، موضحًا أن "النتائج الجديدة تكشف عن سلالة بشرية أخرى عاشت بالدار البيضاء، تحمل مزيجًا من الخصائص الحديثة المشابهة للإنسان العاقل، وسمات أقدم تذكّر بالإنسان المنتصب".

واعتبر أن "هذه السلالة الأفريقية تشكل فصيلًا شقيقًا لأحفورات اكتُشفت في إسبانيا، يعود تاريخها إلى ما بين 700 ألف ومليون عام، وقد تمثل الجذر المشترك، الذي انبثقت عنه لاحقًا سلالات الإنسان العاقل في أفريقيا، والنياندرتال والدينيسوفان في أوراسيا".
وبيّن عالم الآثار عبد الرحيم محب، أن "تحديد عمر الاكتشاف بدقة عند 773 ألف عام، تم بفضل تقنية "المغناطيسية الطبقية"، المعتمدة على رصد انعكاسات المجال المغناطيسي للأرض عبر الزمن".
الإنسان البدائي - سبوتنيك عربي, 1920, 18.01.2024
مجتمع
علماء يكتشفون أدلة قاطعة على وجود الإنسان العاقل منذ 45 ألف عام
18 يناير 2024, 11:41 GMT
وأوضح محب أن "الفريق العلمي درس نحو 180 عينة جيولوجية، ما مكّن من ضبط التأريخ بدقة، وأكد بشكل قاطع أن البقايا البشرية المكتشفة تعود إلى هذا العصر السحيق، معززًا بذلك مكانة المغرب وشمال أفريقيا كحلقة أساسية في فهم تطور البشر، بعد اكتشاف جبل إيغود المنشور قبل 9 سنوات".

وأشار محب إلى أن "هذا الاكتشاف يبرز الدور المحوري لشمال أفريقيا في التاريخ التطوري للإنسان"، لافتًا إلى أن "الاهتمام العالمي المتزايد بالاكتشافات المغربية يعود أيضا إلى تحول نشر الأبحاث من اللغة الفرنسية إلى الإنجليزية، ما أتاح وصولها إلى نطاق أوسع داخل المجتمع العلمي الدولي".

وأوضح أن "مغارة البقايا البشرية بالدار البيضاء أسفرت عن العثور على مجموعة مهمة من الأحافير، تشمل نصف فك سفلي مكتمل لإنسان بالغ، وجزءا من فك لطفل، إضافة إلى مجموعة من الأسنان والفقرات، وذلك في إطار "برنامج ما قبل التاريخ بالدار البيضاء"، ومن خلال تعاون علمي ومؤسساتي بين المعهد الوطني لعلوم الآثار والتراث، ووزارة أوروبا والشؤون الخارجية الفرنسية، وجامعة بول فاليري مونبوليي، ومعهد ماكس بلانك الألماني، وكوليج دو فرانس".
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2026 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала