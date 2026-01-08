عربي
الدفاع السورية تعلن وقف إطلاق النار في حلب
مجتمع
تابع آخر الأخبار عن القضايا الاجتماعية والفعاليات الثقافية في دول الوطن العربي والعالم.
علماء يكشفون عن تهديد خطير جدا في المنتجات الغذائية اليومية
علماء يكشفون عن تهديد خطير جدا في المنتجات الغذائية اليومية
وحلل الباحثون بيانات أكثر من 100 ألف مشارك، بمتوسط ​​عمر 42 عاما، 80% منهم من النساء. وبحسب العلماء، كمية المواد الحافظة التي استهلكها المتطوعون باستخدام سجلات غذائية يومية احتفظوا بها لمدة 7 سنوات ونصف. وفي نهاية فترة المتابعة، تبيّن إصابة 4000 مشارك بأنواع مختلفة من السرطان، وكان أكثرها شيوعًا سرطان الثدي والبروستاتا والقولون والمستقيم، وفقا لما ورد في صحيفة "ديلي ميل".وتزيد الكبريتات والأسيتات من خطر الإصابة بالسرطان عمومًا، وتُستخدم جميع هذه المواد المضافة في منتجات يومية، مثل اللحوم المصنّعة والصلصات وحتى معجون الأسنان.وحثّ العلماء، المستهلكين على اختيار الأطعمة الطازجة والمعالجة بأقل قدر ممكن للحد من المخاطر الصحية المحتملة."من نفايات الطعام"... بلاستيك طبيعي لحفظ الأغذية
أظهرت دراسة علمية موسّعة وجود علاقة بين زيادة استهلاك المواد الحافظة الشائعة، مثل السوربات والكبريتات والنتريت، وارتفاع خطر الإصابة بأمراض خبيثة.
وحلل الباحثون بيانات أكثر من 100 ألف مشارك، بمتوسط ​​عمر 42 عاما، 80% منهم من النساء. وبحسب العلماء، كمية المواد الحافظة التي استهلكها المتطوعون باستخدام سجلات غذائية يومية احتفظوا بها لمدة 7 سنوات ونصف.
وفي نهاية فترة المتابعة، تبيّن إصابة 4000 مشارك بأنواع مختلفة من السرطان، وكان أكثرها شيوعًا سرطان الثدي والبروستاتا والقولون والمستقيم، وفقا لما ورد في صحيفة "ديلي ميل".

وشملت الإضافات الخطيرة سوربات البوتاسيوم، وثنائي كبريتيت البوتاسيوم، ونتريت الصوديوم، ونترات البوتاسيوم، وحمض الخليك، وإريثوربات الصوديوم، وارتبط نتريت الصوديوم، الذي يُستخدم غالبا في منتجات اللحوم، بزيادة خطر الإصابة بالسرطان.

دهون حيوانية - سبوتنيك عربي, 1920, 04.01.2026
مجتمع
دراسة تكشف نتائج جديدة بشأن أضرار الدهون الحيوانية
4 يناير, 16:58 GMT
وتزيد الكبريتات والأسيتات من خطر الإصابة بالسرطان عمومًا، وتُستخدم جميع هذه المواد المضافة في منتجات يومية، مثل اللحوم المصنّعة والصلصات وحتى معجون الأسنان.
وحثّ العلماء، المستهلكين على اختيار الأطعمة الطازجة والمعالجة بأقل قدر ممكن للحد من المخاطر الصحية المحتملة.
"من نفايات الطعام"... بلاستيك طبيعي لحفظ الأغذية
