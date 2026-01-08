https://sarabic.ae/20260108/مستشار-اقتصادي-سعودي-يوضح-تفاصيل-استراتيجية-فتح-السوق-المالية-أمام-المستثمرين-الأجانب-1109037766.html
مستشار اقتصادي سعودي يوضح تفاصيل استراتيجية فتح السوق المالية أمام المستثمرين الأجانب
مستشار اقتصادي سعودي يوضح تفاصيل استراتيجية فتح السوق المالية أمام المستثمرين الأجانب
صرح المستشار الاقتصادي السعودي عيد العيد، بأن "استراتيجية فتح السوق المالية السعودية أمام المستثمرين الأجانب تستهدف بشكل رئيسي توسيع قاعدة السوق وجذب استثمارات...
وأضاف في حديثه لـ"سبوتنيك"، أن الاستراتيجية تسهم في "إعادة تدوير رؤوس الأموال" وضخ سيولة إضافية تمكن رجال الأعمال السعوديين من التوسع في مشاريع جديدة.وأوضح العيد أن "توقيت دخول الاستثمارات الأجنبية يعتبر مثاليًا في ظل التقييمات الحالية لأسعار الأسهم، التي تعتبر منخفضة أو عادلة، مع توقعات بارتفاعها مستقبلا، مما يجعلها فرصة مغرية للبيع وجني الأرباح للقطاعات المالية المالكة لهذه الأسهم لإعادة ضخها في استثمارات أخرى".وأشار المستشار الاقتصادي السعودي إلى أن "المملكة نجحت منذ عام 2017، في تطوير منظومة تشريعية وقانونية متينة قادرة على استيعاب الاستثمارات الأجنبية وحماية السوق من تقلبات "الأموال الساخنة" ومنع التلاعب، مما عزز من استقرار السوق وجاذبيته".وعدد العيد المقومات التي ترتكز عليها السعودية في جذب المستثمرين، وأبرزها:الاستقرار المالي والنقدي المتمثل في استقرار العملة والملاءة المالية الضخمة للدولة والاحتياطيات الأجنبية الكبيرة.المشاريع العملاقة، من خلال وجود حراك اقتصادي هائل تقوده مشاريع "رؤية 2030"، مثل البحر الأحمر، القدية، والدرعية، والتي ستدر عوائد ضخمة مستقبلا.صندوق الاستثمارات العامة، الذي تجاوزت أصوله التريليون دولار، ويقوم بدور محوري في تحريك الاقتصاد وعقد الشراكات.وكشف العيد أن "المملكة تقدم تسهيلات قد لا تتوفر في كثير من دول العالم، حيث يمكن للمستثمر الحصول على تمويلات وقروض تصل إلى 40% أو 50% من تكلفة المشروع، مدعومة بجهود الصندوق الصناعي وشراكات صندوق الاستثمارات العامة، الذي يدخل كشريك لتقليل المخاطر ولضمان نقل التقنية وتوطين الصناعة".وبلغت ملكية المستثمرين الأجانب في السوق المالية السعودية بنهاية الربع الثالث من عام 2025، أكثر من 590 مليار ريال سعودي.وسجلت الاستثمارات الدولية في السوق الرئيسية السعودية نحو 519 مليار ريال خلال الفترة ذاتها، مقارنة بنحو 498 مليار ريال بنهاية العام 2024، وفق بيانات رسمية.ووفق التقديرات الاقتصادية، يُرقب أن يفتح القرار الباب أمام تدفقات أجنبية ضخمة. وبحسب تقديرات بنك "جيه بي مورغان"، فإن رفع النسبة إلى 100% قد يجذب تدفقات مالية بقيمة بـ10.6 مليار دولار.
صرح المستشار الاقتصادي السعودي عيد العيد، بأن "استراتيجية فتح السوق المالية السعودية أمام المستثمرين الأجانب تستهدف بشكل رئيسي توسيع قاعدة السوق وجذب استثمارات جديدة".
وأضاف في حديثه لـ"سبوتنيك"، أن الاستراتيجية تسهم في "إعادة تدوير رؤوس الأموال" وضخ سيولة إضافية تمكن رجال الأعمال السعوديين من التوسع في مشاريع جديدة.
وأوضح العيد أن "توقيت دخول الاستثمارات الأجنبية
يعتبر مثاليًا في ظل التقييمات الحالية لأسعار الأسهم، التي تعتبر منخفضة أو عادلة، مع توقعات بارتفاعها مستقبلا، مما يجعلها فرصة مغرية للبيع وجني الأرباح للقطاعات المالية المالكة لهذه الأسهم لإعادة ضخها في استثمارات أخرى".
وأشار المستشار الاقتصادي السعودي إلى أن "المملكة نجحت منذ عام 2017، في تطوير منظومة تشريعية وقانونية متينة قادرة على استيعاب الاستثمارات الأجنبية وحماية السوق من تقلبات "الأموال الساخنة" ومنع التلاعب، مما عزز من استقرار السوق وجاذبيته".
وعدد العيد المقومات التي ترتكز عليها السعودية في جذب المستثمرين، وأبرزها:
الاستقرار المالي والنقدي المتمثل في استقرار العملة والملاءة المالية الضخمة للدولة والاحتياطيات الأجنبية الكبيرة.
المشاريع العملاقة، من خلال وجود حراك اقتصادي هائل تقوده مشاريع "رؤية 2030"، مثل البحر الأحمر، القدية، والدرعية، والتي ستدر عوائد ضخمة مستقبلا.
صندوق الاستثمارات العامة، الذي تجاوزت أصوله التريليون دولار، ويقوم بدور محوري في تحريك الاقتصاد
وعقد الشراكات.
وحول القطاعات الأكثر جذبا، بيّن العيد، أن المملكة فتحت كافة المجالات، لكنه خص بالذكر أربعة قطاعات ذات أولوية وفرص نمو هائلة وغير مستغلة بالكامل، وهي" قطاع التعدين، وقطاع الصناعة، الخدمات اللوجستية، وقطاع السياحة والترفيه".
وكشف العيد أن "المملكة تقدم تسهيلات قد لا تتوفر في كثير من دول العالم، حيث يمكن للمستثمر الحصول على تمويلات وقروض تصل إلى 40% أو 50% من تكلفة المشروع، مدعومة بجهود الصندوق الصناعي وشراكات صندوق الاستثمارات العامة، الذي يدخل كشريك لتقليل المخاطر ولضمان نقل التقنية وتوطين الصناعة".
وبلغت ملكية المستثمرين الأجانب في السوق المالية السعودية بنهاية الربع الثالث من عام 2025، أكثر من 590 مليار ريال سعودي.
وسجلت الاستثمارات الدولية في السوق الرئيسية السعودية نحو 519 مليار ريال خلال الفترة ذاتها، مقارنة بنحو 498 مليار ريال بنهاية العام 2024، وفق بيانات رسمية.
وتترقب السوق السعودية قرارا لا يقل أهمية برفع سقف ملكية الأجانب في الشركات المدرجة، والذي يبلغ حاليا 49%، بعد صدور قرار فتح السوق للأجانب.
ووفق التقديرات الاقتصادية، يُرقب أن يفتح القرار الباب أمام تدفقات أجنبية ضخمة. وبحسب تقديرات بنك "جيه بي مورغان"، فإن رفع النسبة إلى 100% قد يجذب تدفقات مالية بقيمة بـ10.6 مليار دولار.