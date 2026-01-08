https://sarabic.ae/20260108/مصر-تكشف-محاولات-احتيال-إلكتروني-باسم-المتحف-المصري-الكبير-1109041317.html
مصر تكشف محاولات احتيال إلكتروني باسم المتحف المصري الكبير
مصر تكشف محاولات احتيال إلكتروني باسم المتحف المصري الكبير
كشفت إدارة المتحف المصري الكبير أن هناك 3 مواقع إلكترونية تقوم بعملية احتيال إلكتروني تتضمن بيع تذاكر مزوّرة لدخول المتحف دون أن تكون صادرة عنها.
وذكر ذلك موقع "مصراوي" المصري، اليوم الخميس، مشيرًا إلى أن "هذا الأمر تم اكتشافه خلال متابعة الإدارة المستمرة لما يتم تداوله على شبكات الإنترنت بشأن المتحف المصري الكبير".ولفتت الصحيفة إلى أنه "تم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المواقع المخالفة تمهيدًا لإغلاقها ومحاسبة المسؤولين عنها".ويعد المتحف المصري الكبير أكبر متحف للآثار المصرية القديمة في العالم، إذ يمتد على مساحة نحو 500 ألف متر مربع، ويضم أكثر من 100 ألف قطعة أثرية، من أبرزها مجموعة الملك توت عنخ آمون، التي تُعرض كاملة لأول مرة منذ اكتشاف مقبرته في وادي الملوك بالأقصر عام 1922.
مصر تكشف محاولات احتيال إلكتروني باسم المتحف المصري الكبير
كشفت إدارة المتحف المصري الكبير أن هناك 3 مواقع إلكترونية تقوم بعملية احتيال إلكتروني تتضمن بيع تذاكر مزوّرة لدخول المتحف دون أن تكون صادرة عنها.
وذكر ذلك موقع
"مصراوي" المصري، اليوم الخميس، مشيرًا إلى أن "هذا الأمر تم اكتشافه خلال متابعة الإدارة المستمرة لما يتم تداوله على شبكات الإنترنت بشأن المتحف المصري الكبير".
ولفتت الصحيفة إلى أنه "تم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المواقع المخالفة تمهيدًا لإغلاقها ومحاسبة المسؤولين عنها".
وقالت إدارة المتحف المصري
الكبير إنها تعمل جاهدة على متابعة كل ما يخص المتحف وزواره لكونه أحد أهم الصروح الحضارية والسياحية في العالم، كما تؤكد حرصها على منع أي محاولة لاستغلال زواره، مشيرة إلى أن جميع ما يخص زيارة المتحف وتذاكر الدخول يتم عبر موقع خاص تابع لها.
ويعد المتحف
المصري الكبير أكبر متحف للآثار المصرية القديمة في العالم، إذ يمتد على مساحة نحو 500 ألف متر مربع، ويضم أكثر من 100 ألف قطعة أثرية، من أبرزها مجموعة الملك توت عنخ آمون، التي تُعرض كاملة لأول مرة منذ اكتشاف مقبرته في وادي الملوك بالأقصر عام 1922.