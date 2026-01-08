مصر تكشف محاولات احتيال إلكتروني باسم المتحف المصري الكبير

عربي
الدفاع السورية تعلن وقف إطلاق النار في حلب
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
مرايا العلوم
شرطي الخلايا المناعية الذي حصد نوبل الطب، وكيف نستعيد أدمغتنا من نظام القيادة الذاتية
09:18 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الكافيين بين المتعة والخطورة
09:48 GMT
11 د
من الملعب
طريق "مونديال 2026" وأزمات الملاعب: قراءة في خريطة كرة القدم
10:03 GMT
27 د
مساحة حرة
فيلم "تشيبوراشكا 2" يحقق إنجازا عالميا ويتصدر المركز الثالث في إيرادات شباك التذاكر
10:31 GMT
29 د
الإنسان والثقافة
أكاديمي مصري: الاستشراق الروسي موضوعي ويرصد الواقع في مصر والعالم العربي
11:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
أسطورة "الأكل الصحي".. كيف خدعتنا صيحات التغذية؟
11:33 GMT
17 د
مرايا العلوم
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
11:50 GMT
10 د
عرب بوينت بودكاست
في يناير نقرر وفي فبراير ننسى… ما سر اختفاء قرارات رأس السنة بعد أسابيع قليلة؟
12:03 GMT
14 د
ملفات ساخنة
نطلاق الجولة السادسة من المحادثات السورية الإسرائيلية بقيادة الولايات المتحدة في باريس
12:18 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
بعد الإعلان عن أول محامي روبوت في العالم، ما المهن المعرضة للخطر بسبب الذكاء الاصطناعي؟
12:47 GMT
13 د
مساحة حرة
ما العوامل التي جعلت مدنا عربية على رأس قائمة أسواق العمل الأكثر تنافسية بالعالم؟
13:28 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
الأزمة الإنسانية في اليمن... أعداد تفوق الإمكانيات
17:33 GMT
26 د
بلا قيود
هل تشير أحداث فنزويلا إلى تغير بموازين القوى في العالم؟
18:00 GMT
59 د
لقاء سبوتنيك
اليمن... حوار الرياض حول القضية الجنوبية.. هل يُنهي خطط الانفصال؟
19:00 GMT
30 د
مرايا العلوم
حضارة غريبة لمجتمع من الذكاء الاصطناعي، وتقنية ثورية لتحلية المياه في أعماق البحر
19:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
90 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
"عقدة الخواجة" وتجذرها في الوعي العربي
09:18 GMT
39 د
الإنسان والثقافة
ليالي الشتاء الساحرة.. الميلاد ورأس السنة في أدب روسيا
10:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
أيهما أفضل لصحة الإنسان: النوم الجيد أم الرياضة؟
10:33 GMT
16 د
طرائف سبوتنيك
رجل يعثر على سيارته بعد اختفائها عشرين عامًا
10:49 GMT
11 د
مساحة حرة
طفرة نوعية في التعاون التعليمي والثقافي بين روسيا والدول العربية وعلى رأسها مصر
11:03 GMT
29 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعرة اللبنانية إلدا مزرعاني
11:33 GMT
18 د
عرب بوينت بودكاست
تمثال يمني للبيع في إسرائيل... وسط صمت دولي وتجاهل محلي!
11:51 GMT
9 د
نبض افريقيا
الصومال تدين زيارة وزير خارجية إسرائيل الى إقليم أرض الصومال وتعلن احتفاظها بحق الرد
12:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
هل السمنة حرب تخاض بالعلم أم بالإرادة؟
12:49 GMT
11 د
عرب بوينت بودكاست
علماؤنا العرب في الخارج، ماذا قدموا لبلدانهم؟
13:03 GMT
27 د
مساحة حرة
فجوة الأجور بين الرجال والنساء في العالم العربي
13:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
مستقبل العلوم الفضائية العربية: أهداف وتحديات
17:03 GMT
27 د
مرايا العلوم
ما السر بين عالمنا وكون المرآة المظلمة؟
17:30 GMT
29 د
حصاد الأسبوع
تحولات سياسية واقتصادية واستراتيجية.. ماذا حدث في عام 2025؟
18:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
أهداف زيارة وزير الخارجية السعودي لواشنطن تزامنا مع التوترات جنوب اليمن
19:00 GMT
29 د
صدى الحياة
أزمة حرية الصحافة.. كيف تتحول الحوكمة الضعيفة إلى تهديد عالمي؟
19:30 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
90 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20260108/مصر-تكشف-محاولات-احتيال-إلكتروني-باسم-المتحف-المصري-الكبير-1109041317.html
مصر تكشف محاولات احتيال إلكتروني باسم المتحف المصري الكبير
مصر تكشف محاولات احتيال إلكتروني باسم المتحف المصري الكبير
سبوتنيك عربي
كشفت إدارة المتحف المصري الكبير أن هناك 3 مواقع إلكترونية تقوم بعملية احتيال إلكتروني تتضمن بيع تذاكر مزوّرة لدخول المتحف دون أن تكون صادرة عنها. 08.01.2026, سبوتنيك عربي
2026-01-08T20:45+0000
2026-01-08T20:45+0000
العالم
أخبار العالم الآن
مصر
أخبار مصر الآن
المتحف الكبير
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0b/06/1106809016_0:120:1280:840_1920x0_80_0_0_7ca686af1b4220d32a06f8965ff6cb69.jpg
وذكر ذلك موقع "مصراوي" المصري، اليوم الخميس، مشيرًا إلى أن "هذا الأمر تم اكتشافه خلال متابعة الإدارة المستمرة لما يتم تداوله على شبكات الإنترنت بشأن المتحف المصري الكبير".ولفتت الصحيفة إلى أنه "تم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المواقع المخالفة تمهيدًا لإغلاقها ومحاسبة المسؤولين عنها".ويعد المتحف المصري الكبير أكبر متحف للآثار المصرية القديمة في العالم، إذ يمتد على مساحة نحو 500 ألف متر مربع، ويضم أكثر من 100 ألف قطعة أثرية، من أبرزها مجموعة الملك توت عنخ آمون، التي تُعرض كاملة لأول مرة منذ اكتشاف مقبرته في وادي الملوك بالأقصر عام 1922.
https://sarabic.ae/20251106/الرئيس-التنفيذي-لهيئة-المتحف-المصري-الكبير-يوضح-لـسبوتنيك-رسالة-مصر-للعالم-بافتتاحه-1106816821.html
مصر
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0b/06/1106809016_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_3cfb85760c9138facbdc51a21c71fc6d.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
العالم, أخبار العالم الآن, مصر, أخبار مصر الآن, المتحف الكبير
العالم, أخبار العالم الآن, مصر, أخبار مصر الآن, المتحف الكبير

مصر تكشف محاولات احتيال إلكتروني باسم المتحف المصري الكبير

20:45 GMT 08.01.2026
© Sputnik . WAEL MAGDIكاميرا سبوتنيك تتجول داخل المتحف المصري الكبير
كاميرا سبوتنيك تتجول داخل المتحف المصري الكبير - سبوتنيك عربي, 1920, 08.01.2026
© Sputnik . WAEL MAGDI
تابعنا عبر
كشفت إدارة المتحف المصري الكبير أن هناك 3 مواقع إلكترونية تقوم بعملية احتيال إلكتروني تتضمن بيع تذاكر مزوّرة لدخول المتحف دون أن تكون صادرة عنها.
وذكر ذلك موقع "مصراوي" المصري، اليوم الخميس، مشيرًا إلى أن "هذا الأمر تم اكتشافه خلال متابعة الإدارة المستمرة لما يتم تداوله على شبكات الإنترنت بشأن المتحف المصري الكبير".
ولفتت الصحيفة إلى أنه "تم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المواقع المخالفة تمهيدًا لإغلاقها ومحاسبة المسؤولين عنها".
الرئيس التنفيذي لهيئة المتحف المصري الكبير، د. أحمد غنيم - سبوتنيك عربي, 1920, 06.11.2025
الرئيس التنفيذي لهيئة المتحف المصري الكبير يوضح لـ"سبوتنيك" رسالة مصر للعالم بافتتاحه
6 نوفمبر 2025, 18:16 GMT
وقالت إدارة المتحف المصري الكبير إنها تعمل جاهدة على متابعة كل ما يخص المتحف وزواره لكونه أحد أهم الصروح الحضارية والسياحية في العالم، كما تؤكد حرصها على منع أي محاولة لاستغلال زواره، مشيرة إلى أن جميع ما يخص زيارة المتحف وتذاكر الدخول يتم عبر موقع خاص تابع لها.
ويعد المتحف المصري الكبير أكبر متحف للآثار المصرية القديمة في العالم، إذ يمتد على مساحة نحو 500 ألف متر مربع، ويضم أكثر من 100 ألف قطعة أثرية، من أبرزها مجموعة الملك توت عنخ آمون، التي تُعرض كاملة لأول مرة منذ اكتشاف مقبرته في وادي الملوك بالأقصر عام 1922.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2026 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала