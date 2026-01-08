عربي
الدفاع السورية تعلن وقف إطلاق النار في حلب
وكان هَلي، يتلقى الرعاية المباشرة من والدته، التي كانت بمثابة ملاذ آمن بجواره حتى أيامه الأخيرة، حسبما ذكرت صحيفة "النهار" اللبنانية.وولد هَلي الرحباني عام 1958، وهو يعاني من إعاقة ذهنية وحركية، في مرحلة لم تكن فيها التقديرات الطبية تمنحه آمالا كبيرة في الاستمرار بالحياة.إلا أن تمسّك السيدة فيروز برعايته والاهتمام به بعيدا عن الأضواء، كان له دور كبير في حياته.ورغم أن اسمه لم يكن حاضرا في المشهد الفني ولم يعرف الشهرة، التي أحاطت ببقية أفراد العائلة الرحبانية، بقي هَلي الرحباني، جزءا أساسيا من السيرة الإنسانية للسيدة فيروز، بوصفه وجه آخر للأم التي غنت الحنان والسلام، وعاشت معانيهما يوميا داخل بيتها.وفي مشهد مؤثر، نشرت ريما الرحباني، صورة جمعت الراحلين، زياد وهلي، في لقطة واحدة، بدت كأنها تختصر معاني الأخوة والفقد وذاكرة بيت عاش الحب بصمت، وعكست في عمقها صورة فيروز الأم، التي احتضنت أبناءها رغم قسوة الظروف.ويأتي هذا الرحيل ليضيف حزنا جديدا إلى حياة السيدة فيروز، بعد أشهر قليلة على فقدان نجلها الأكبر زياد الرحباني، الفنان والموسيقي المعروف، وقبل ذلك بسنوات على وفاة ابنتها ليال، في سن مبكرة.
وفاة النجل الأصغر للسيدة فيروز

15:37 GMT 08.01.2026
© AP Photo / Bilal Husseinالفنانة اللبنانية، فيروز
الفنانة اللبنانية، فيروز - سبوتنيك عربي, 1920, 08.01.2026
© AP Photo / Bilal Hussein
تابعنا عبر
فقدت المطربة اللبنانية السيدة فيروز، اليوم الخميس، نجلها الأصغر هَلي الرحباني، بعد سنوات من المعاناة مع المرض وظروف قاسية عاشها بعيدا عن الأضواء في إطار عائلي مغلق.
وكان هَلي، يتلقى الرعاية المباشرة من والدته، التي كانت بمثابة ملاذ آمن بجواره حتى أيامه الأخيرة، حسبما ذكرت صحيفة "النهار" اللبنانية.
وولد هَلي الرحباني عام 1958، وهو يعاني من إعاقة ذهنية وحركية، في مرحلة لم تكن فيها التقديرات الطبية تمنحه آمالا كبيرة في الاستمرار بالحياة.
إلا أن تمسّك السيدة فيروز برعايته والاهتمام به بعيدا عن الأضواء، كان له دور كبير في حياته.
وصول المطربة اللبنانية فيروز لحضور جنازة نجلها، زياد الرحباني، في كنيسة في بلدة بكفيا، جبل لبنان، 28 يوليو/ تموز 2025 - سبوتنيك عربي, 1920, 28.07.2025
مجتمع
فيروز تودع نجلها زياد الرحباني إلى مثواه الأخير.. صور وفيديو
28 يوليو 2025, 09:16 GMT
ورغم أن اسمه لم يكن حاضرا في المشهد الفني ولم يعرف الشهرة، التي أحاطت ببقية أفراد العائلة الرحبانية، بقي هَلي الرحباني، جزءا أساسيا من السيرة الإنسانية للسيدة فيروز، بوصفه وجه آخر للأم التي غنت الحنان والسلام، وعاشت معانيهما يوميا داخل بيتها.

وظهرت في السنوات الأخيرة صور نادرة كشفت جانبا من هذه العلاقة الخاصة، مؤكدة أن العزلة لم تكن غيابا، بل خيارا للحماية والبعد عن ضجيج الأضواء.

وفي مشهد مؤثر، نشرت ريما الرحباني، صورة جمعت الراحلين، زياد وهلي، في لقطة واحدة، بدت كأنها تختصر معاني الأخوة والفقد وذاكرة بيت عاش الحب بصمت، وعكست في عمقها صورة فيروز الأم، التي احتضنت أبناءها رغم قسوة الظروف.
ويأتي هذا الرحيل ليضيف حزنا جديدا إلى حياة السيدة فيروز، بعد أشهر قليلة على فقدان نجلها الأكبر زياد الرحباني، الفنان والموسيقي المعروف، وقبل ذلك بسنوات على وفاة ابنتها ليال، في سن مبكرة.
