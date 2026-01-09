https://sarabic.ae/20260109/إصابة-شخصين-خلال-إطلاق-نار-في-بورتلاند-بمشاركة-عملاء-الهجرة-1109044050.html
إصابة شخصين خلال إطلاق نار في بورتلاند بمشاركة عملاء الهجرة الأمريكية
إصابة شخصين خلال إطلاق نار في بورتلاند بمشاركة عملاء الهجرة الأمريكية
أفاد مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي صباح اليوم الجمعة بوقوع حادثة إطلاق نار بمشاركة عملاء مكتب الهجرة والجمارك الأمريكي في مدينة بورتلاند بولاية أوريغون. 09.01.2026
وذكر مكتب التحقيقات الفيدرالي الإقليمي عبر منصة "إكس" أن "شخصين أصيبا" خلال الحادث، دون توضيح هويتهما.وأشار تلفزيون ABC الأمريكي، نقلا عن مصادر، إلى أن الضباط الفيدراليين هم من أطلقوا النار على الشخصين المصابين.ووقع الحادث في اليوم التالي لحادث بارز آخر شاركت فيه قوات فيدرالية، حين أطلق عميل من مكتب الهجرة والجمارك الأمريكي النار على امرأة في مينيابوليس ما أدى إلى وفاتها، بعد أن حاولت، حسب السلطات، دهس الضباط بسيارتها.ويعد هذا الحادث أحدث تطور في سلسلة عمليات إنفاذ قوانين الهجرة، التي تنفذها إدارة ترامب منذ عام 2024، ويشير إلى تصعيد غير مسبوق، حيث يعتبر خامس حادث قتل مرتبط بهذه العمليات في ولايات أمريكية عدة، خلال الفترة الماضية.
الولايات المتحدة الأمريكية
الأخبار
00:55 GMT 09.01.2026 (تم التحديث: 01:34 GMT 09.01.2026)
