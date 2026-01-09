https://sarabic.ae/20260109/الجيش-الإسرائيلي-يجري-تدريبات-لقوات-الاحتياط-على-قمة-جبل-الشيخ-السورية-فيديو-وصور-1109054448.html

الجيش الإسرائيلي يجري تدريبات لقوات الاحتياط على قمة جبل الشيخ السورية.. فيديو وصور

أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الجمعة، أن قوات الاحتياط في وحدة رجال الألب أنهت سلسلة تدريبات فريدة هدفت إلى إعداد قوات الوحدة للعمل العملياتي في الأحوال الجوية... 09.01.2026, سبوتنيك عربي

ونشر المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، اليوم الجمعة، بيانا أوضح من خلاله أن قوات الوحدة العسكرية الإسرائيلية تدربوا على العمل في ظروف ميدانية معقدة وجبلية، مستخدمين الوسائل الخاصة بالوحدة التي تتيح تنفيذ المهام في ظروف الطقس القاسي وتساقط الثلوج.وأكد الجيش الإسرائيلي أنه "خلال الأيام الأخيرة انضمت قوات الوحدة إلى قوات لواء الجبال رقم 810، في إطار مهمة دفاعية في تاج جبل الشيخ، بالتوازي مع مهام الدفاع في منطقة الجولان، وذلك بهدف تمكين الافتتاح المنتظم لموقع التزلج في جبل الشيخ أمام الزوار".وفي السياق ذاته، صرح رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، بأن بلاده تسعى لـ"تغيير العلاقات مع دمشق، رغم أن نصف الجيش السوري يتكون من مقاتلين جهاديين"، على حد قوله.وقال نتنياهو في مقابلة مع وسيلة إعلامية أمريكية: "شهدنا الذكرى السنوية الأولى، كما تعلمون، لهذه الحكومة الجديدة. ولديهم استعراض، موكب لجيشهم، وللأسف نصف جيشهم من الجهاديين"، وأضاف: "نودّ أن نرى إذا كان بإمكاننا إقامة علاقة مختلفة معهم. لدينا محادثات لم نعقدها أبدا مع نظام الأسد، وآمل أن تؤدي إلى مستقبل من السلام".كما صرّح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أنه يأمل في التوصل إلى تفاهم بين إسرائيل وسوريا، مشيرا إلى أنه سيبحث هذا الملف مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.وفي وقت سابق، قال وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني، إن "دمشق تتوقع التوصل إلى اتفاق أمني بين سوريا وإسرائيل، على أساس اتفاقية الهدنة لعام 1974، مع بعض التعديلات الطفيفة ودون مناطق عازلة، بحلول نهاية العام (2025)".وبحسب قناة "آي 24 نيوز" الإسرائيلية، فإن إسرائيل ترفض مطلب سوريا بانسحاب إسرائيلي من جميع النقاط، التي سيطر عليها الجيش الإسرائيلي في سوريا، بعد رحيل حكومة الرئيس السوري السابق بشار الأسد.وقالت مصادر إسرائيلية للإعلام الإسرائيلي، إن الجيش الإسرائيلي "سينسحب من بعض النقاط التسع، التي يسيطر عليها حاليًا في الأراضي السورية فقط، مقابل اتفاق سلام كامل مع سوريا، وليس اتفاقًا أمنيًا".

