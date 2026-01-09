عربي
Военнослужащие 1430-го гвардейского мотострелкового полка ВС РФ на занятиях по штурмовым действиям и ведение боя в окопах на Запорожском направлении в зоне специальной военной операции - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
القوات الروسية تسقط 5 طائرات أوكرانية مسيرة خلال الليل- وزارة الدفاع
القوات الروسية تسقط 5 طائرات أوكرانية مسيرة خلال الليل- وزارة الدفاع
القوات الروسية تسقط 5 طائرات أوكرانية مسيرة خلال الليل- وزارة الدفاع
سبوتنيك عربي
أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الجمعة، بأن منظوماات الدفاع الجوي الروسية المناوبة، أسقطت خلال الليلة الماضية خمس طائرات مسيرة أوكرانية فوق أراضي مقاطعات... 09.01.2026, سبوتنيك عربي
2026-01-09T05:12+0000
2026-01-09T05:13+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
رصد عسكري
روسيا
أخبار روسيا اليوم
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/0b/19/1095160715_0:112:3441:2048_1920x0_80_0_0_1f49a0a349f0597732683226b4cf1e4a.jpg
وأصدرت الوزارة بيان جاء فيه: "خلال الليلة الماضية، اعترضت منظومات الدفاع الجوي المناوبة ودمرت خمس طائرات مسيرة أوكرانية".وتتبع كييف أساليب إرهابية، في مقدمتها استخدام المسيرات الهجومية، والقصف المدفعي ضد المدنيين والمنشآت المدنية في روسيا. ومن جانبها ترد القوات الروسية على جرائم نظام كييف، ضد المدنيين والمنشآت المدنية، باستهداف البنية العسكرية الأوكرانية حصرًا، وكذلك منشآت المجمع الصناعي العسكري وكل ماله علاقة بتخزين أو إصلاح أو تصنيع المعدات العسكرية ومراكز تجمعات أفراد القوات المسلحة الأوكرانية والمرتزقة الأجانب.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.أسرى أوكرانيون يسربون إحداثيات مواقعهم العسكرية للقوات الروسية
https://sarabic.ae/20260108/فارا---في-آر-رادار-روسي-يرصد-تحركات-القوات-البرية-المعادية-1109027893.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/0b/19/1095160715_363:0:3094:2048_1920x0_80_0_0_a6a94a6d5dc1d991b07be100a72c4a0d.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
رصد عسكري, روسيا, أخبار روسيا اليوم
رصد عسكري, روسيا, أخبار روسيا اليوم

القوات الروسية تسقط 5 طائرات أوكرانية مسيرة خلال الليل- وزارة الدفاع

05:12 GMT 09.01.2026 (تم التحديث: 05:13 GMT 09.01.2026)
© Sputnik . Stanislav Krasilnikov / الانتقال إلى بنك الصورجندي من مجموعة قوات "المركز" أثناء الخدمة القتالية لطاقم "بوك-إم2" في اتجاه محور كراسنوآرميسكويه في منطقة العملية العسكرية الخاصة
جندي من مجموعة قوات المركز أثناء الخدمة القتالية لطاقم بوك-إم2 في اتجاه محور كراسنوآرميسكويه في منطقة العملية العسكرية الخاصة - سبوتنيك عربي, 1920, 09.01.2026
© Sputnik . Stanislav Krasilnikov
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبر
أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الجمعة، بأن منظوماات الدفاع الجوي الروسية المناوبة، أسقطت خلال الليلة الماضية خمس طائرات مسيرة أوكرانية فوق أراضي مقاطعات بريانسك وبيلغورود وروستوف وأوريول.
وأصدرت الوزارة بيان جاء فيه: "خلال الليلة الماضية، اعترضت منظومات الدفاع الجوي المناوبة ودمرت خمس طائرات مسيرة أوكرانية".

وأضاف البيان: "تم إسقاط اثنتين فوق مقاطعة بريانسك وطائرة مسيرة واحدة فوق أراضي كل من مقاطعات بيلغورود وروستوف وأوريول".

وتتبع كييف أساليب إرهابية، في مقدمتها استخدام المسيرات الهجومية، والقصف المدفعي ضد المدنيين والمنشآت المدنية في روسيا. ومن جانبها ترد القوات الروسية على جرائم نظام كييف، ضد المدنيين والمنشآت المدنية، باستهداف البنية العسكرية الأوكرانية حصرًا، وكذلك منشآت المجمع الصناعي العسكري وكل ماله علاقة بتخزين أو إصلاح أو تصنيع المعدات العسكرية ومراكز تجمعات أفراد القوات المسلحة الأوكرانية والمرتزقة الأجانب.
فارا - في آر... رادار روسي يرصد تحركات القوات البرية - سبوتنيك عربي, 1920, 08.01.2026
وسائط متعددة
"فارا - في آر"... رادار روسي يرصد تحركات القوات البرية المعادية
أمس, 13:35 GMT
وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.
ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
أسرى أوكرانيون يسربون إحداثيات مواقعهم العسكرية للقوات الروسية
