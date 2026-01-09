https://sarabic.ae/20260109/القوات-الروسية-تسقط-5-طائرات-أوكرانية-مسيرة-خلال-الليل--وزارة-الدفاع-1109046724.html
القوات الروسية تسقط 5 طائرات أوكرانية مسيرة خلال الليل- وزارة الدفاع
القوات الروسية تسقط 5 طائرات أوكرانية مسيرة خلال الليل- وزارة الدفاع
سبوتنيك عربي
أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الجمعة، بأن منظوماات الدفاع الجوي الروسية المناوبة، أسقطت خلال الليلة الماضية خمس طائرات مسيرة أوكرانية فوق أراضي مقاطعات... 09.01.2026, سبوتنيك عربي
2026-01-09T05:12+0000
2026-01-09T05:12+0000
2026-01-09T05:13+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
رصد عسكري
روسيا
أخبار روسيا اليوم
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/0b/19/1095160715_0:112:3441:2048_1920x0_80_0_0_1f49a0a349f0597732683226b4cf1e4a.jpg
وأصدرت الوزارة بيان جاء فيه: "خلال الليلة الماضية، اعترضت منظومات الدفاع الجوي المناوبة ودمرت خمس طائرات مسيرة أوكرانية".وتتبع كييف أساليب إرهابية، في مقدمتها استخدام المسيرات الهجومية، والقصف المدفعي ضد المدنيين والمنشآت المدنية في روسيا. ومن جانبها ترد القوات الروسية على جرائم نظام كييف، ضد المدنيين والمنشآت المدنية، باستهداف البنية العسكرية الأوكرانية حصرًا، وكذلك منشآت المجمع الصناعي العسكري وكل ماله علاقة بتخزين أو إصلاح أو تصنيع المعدات العسكرية ومراكز تجمعات أفراد القوات المسلحة الأوكرانية والمرتزقة الأجانب.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.أسرى أوكرانيون يسربون إحداثيات مواقعهم العسكرية للقوات الروسية
https://sarabic.ae/20260108/فارا---في-آر-رادار-روسي-يرصد-تحركات-القوات-البرية-المعادية-1109027893.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/0b/19/1095160715_363:0:3094:2048_1920x0_80_0_0_a6a94a6d5dc1d991b07be100a72c4a0d.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
رصد عسكري, روسيا, أخبار روسيا اليوم
رصد عسكري, روسيا, أخبار روسيا اليوم
القوات الروسية تسقط 5 طائرات أوكرانية مسيرة خلال الليل- وزارة الدفاع
05:12 GMT 09.01.2026 (تم التحديث: 05:13 GMT 09.01.2026)
أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الجمعة، بأن منظوماات الدفاع الجوي الروسية المناوبة، أسقطت خلال الليلة الماضية خمس طائرات مسيرة أوكرانية فوق أراضي مقاطعات بريانسك وبيلغورود وروستوف وأوريول.
وأصدرت الوزارة بيان جاء فيه: "خلال الليلة الماضية، اعترضت منظومات الدفاع الجوي المناوبة ودمرت خمس طائرات مسيرة أوكرانية".
وأضاف البيان: "تم إسقاط اثنتين فوق مقاطعة بريانسك وطائرة مسيرة واحدة فوق أراضي كل من مقاطعات بيلغورود وروستوف وأوريول".
وتتبع كييف أساليب إرهابية، في مقدمتها استخدام المسيرات الهجومية، والقصف المدفعي ضد المدنيين والمنشآت المدنية في روسيا. ومن جانبها ترد القوات الروسية على جرائم نظام كييف، ضد المدنيين والمنشآت المدنية، باستهداف البنية العسكرية الأوكرانية حصرًا، وكذلك منشآت المجمع الصناعي العسكري وكل ماله علاقة بتخزين أو إصلاح أو تصنيع المعدات العسكرية ومراكز تجمعات أفراد القوات المسلحة الأوكرانية والمرتزقة الأجانب.
وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.
ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.