تأهيل قصر "الباشا" التاريخي لإنقاذ ما تبقى من تاريخ غزة الذي دمرته الحرب

تأهيل قصر "الباشا" التاريخي لإنقاذ ما تبقى من تاريخ غزة الذي دمرته الحرب

على مدار أكثر من عامين من الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، تعرّض القطاع للتدمير من أقصى الجنوب إلى آخر مكان في الشمال، حيث دُمّر القطاع الطبي، والمدارس... 09.01.2026, سبوتنيك عربي

ومنذ وقف إطلاق النار يحاول سكان القطاع استعادة بعض ملامح وتراث غزة من تحت ركام الحرب، إذ يعمل خبراء وفنيون وعمال غزيون وسط الركام، في محاولة لإنقاذ قصر "الباشا" في غزة، الذي تعرض للهدم والنهب، مستخدمين أدوات بسيطة للبحث عن القطع الأثرية المتناثرة حول المكان، وجمعها وتوثيقها بهدف الحفاظ على جزء من هوية غزة التاريخية.وقال الدهدار لوكالة "سبوتنيك": "قصر الباشا تعرض للقصف المباشر من قبل الاحتلال الإسرائيلي وطال الدمار أكثر من 70% من البناء ومحتوياته الأثرية، ومن ثم تعرض للتجريف لطمس معالمه بالكامل، وبالتالي هناك جزء من ثقافة وتاريخ غزة تحت الركام، لذلك نحن هنا للعمل على إنقاذ ما تبقى من القصر".وأضاف الدهدار:" نعمل على حماية هذا المعلم الهام، وتنفيذ مشروع إنقاذ قصر الباشا التاريخي وحفظ الأحجار التاريخية، التي يروي كل حجر منها حكاية تاريخية عن غزة، وكان القصر يضم أكثر من 17 ألف قطعة أثرية، لكن اختفت جميعها بعد اجتياح الجيش الإسرائيلي للبلدة القديمة في مدينة غزة، ونعمل على استعادة جزء كبير من القطع من تحت الركام".وتعود جذور تاريخ قطاع غزة إلى آلاف السنين، ما يجعلها مركزا مهما لآثار حضارات متعاقبة بينها الكنعانية والمصرية والفارسية واليونانية، ويعمل الفنيون والعمال على إزالة الركام من محيط متحف القصر، مكدّسين الحجارة القابلة لإعادة الاستخدام في مكان واحد وفصلها عن الركام.وقال طارق رجب لـ"سبوتنيك": "يهدف الاحتلال من خلال تدمير قصر "الباشا" التاريخي، إلى محاولة طمس الهوية الفلسطينية، ونحن نعمل على إعادة وإنقاذ ما تبقى من القصر، وكما ترى نعاني من نقص الأدوات اللازمة للعمل، ونحتاج إلى معدات خاصة ومواد مهمة، حتى نتمكن من تأهيل القصر وإعادته كما كان قبل الحرب".تضرر 316 موقعا أثريا في غزةقال وزير السياحة والآثار الفلسطيني هاني الحايك، إن "إسرائيل دمّرت كليًا أو جزئيًا أكثر من 316 موقعا أثريا في قطاع غزة والضفة الغربية، خلال الحرب على القطاع"، ووفق مسؤولين فلسطينيين، فقد تعرضت نحو 20 ألف قطعة أثرية نادرة من قصر "الباشا" التاريخي الشهير في مدينة غزة، للنهب قبل أن يتم تدميره.ووثقت منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (يونسكو) أضرارا في 145 موقعا أثريا وتراثيا في قطاع غزة، منذ اندلاع الحرب الإسرائيلية على القطاع، بعد السابع من أكتوبر/ تشرين الاول 2023.

