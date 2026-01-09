https://sarabic.ae/20260109/عراقجي-ندعم-استقلال-سوريا-ونرفض-أي-إجراء-لتقسيمها-1109067228.html

عراقجي: ندعم استقلال سوريا ونرفض أي إجراء لتقسيمها

أكد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، اليوم الجمعة، "دعم إيران لاستقلال سوريا ووحدتها الوطنية"، معارضًا أي خطوات لتقسيمها. 09.01.2026, سبوتنيك عربي

وقال عراقجي، عقب لقائه رئيس البرلمان اللبناني نبيه بري: "نحن ندعم استقلال سوريا والوحدة الوطنية لهذا البلد، ونرفض أي إجراء لتقسيم سوريا".وأردف عراقجي: "نؤكد على الاستقرار في هذا البلد، ونقول إن استقرار سوريا مهم لكل بلدان المنطقة"، مشيرًا إلى أنه "يتوجب على السلطات العليا السورية أن تدرك هذه الحقيقة، بأن أي تقارب مع الجانب الإسرائيلي والصهيوني ليس لصالح هذا البلد على الإطلاق، وأن أي اقتراب من إسرائيل والتطبيع في العلاقات معها سيؤدي إلى تنفيذ مؤامرات مشؤومة في سوريا".وأصدرت الخارجية اللبنانية، بعد لقاء جمع رجّي بنظيره الإيراني عباس عراقجي، بيانا جاء فيه: "دعا الوزير رجّي، إيران إلى البحث مع لبنان، في إيجاد مقاربة جديدة بشأن سلاح حزب الله، انطلاقاً من علاقتها بالحزب، كي لا يكون هذا السلاح ذريعة لإضعاف لبنان وأي طائفة فيه"، وأكد الوزير اللبناني أن "الطائفة الشيعية ليست مستهدفة وأن الضمانة الوحيدة المستدامة لها ولباقي الطوائف هي في الوحدة وفي أن تكون تحت سقف الدولة والقانون".من جهته، أكد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، اهتمام بلاده باستقلال ووحدة وسيادة لبنان، لافتاً إلى أن مسؤولية حمايته تقع على عاتق الحكومة اللبنانية.كما شدد عراقجي على أن بلاده تدعم "حزب الله" كـ"حركة مقاومة"، نافياً تدخل طهران بأي شكل من الأشكال في شؤونه.

