القوات الروسية تدمر 33 طائرة مسيرة أوكرانية فوق أراضي عدة مقاطعات – وزارة الدفاع
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم السبت، أن أنظمة الدفاع الجوي اعترضت ودمرت 33 طائرة مسيرة أوكرانية فوق أراضي عدة مقاطعات خلال ساعتين. 10.01.2026, سبوتنيك عربي
وقالت الوزارة في بيان لها: "بين الساعة 8:00 والساعة 11:00 صباحا بتوقيت موسكو، اعترضت انظمة الدفاع الجوي ودمرت 33 طائرة مسيرة أوكرانية: 17 فوق أراضي مقاطعة فورونيج، و8 فوق أراضي مقاطعة كورسك، و5 فوق أراضي مقاطعة بريانسك، و3 فوق أراضي مقاطعة بيلغورود".وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم السبت، أن أنظمة الدفاع الجوي اعترضت ودمرت 33 طائرة مسيرة أوكرانية فوق أراضي عدة مقاطعات خلال ساعتين.
وقالت الوزارة في بيان لها: "بين الساعة 8:00 والساعة 11:00 صباحا بتوقيت موسكو، اعترضت انظمة الدفاع الجوي ودمرت 33 طائرة مسيرة أوكرانية: 17 فوق أراضي مقاطعة فورونيج، و8 فوق أراضي مقاطعة كورسك، و5 فوق أراضي مقاطعة بريانسك، و3 فوق أراضي مقاطعة بيلغورود".
وتتبع كييف أساليب إرهابية، في مقدمتها استخدام المسيرات الهجومية، والقصف المدفعي ضد المدنيين والمنشآت المدنية في روسيا. ومن جانبها ترد القوات الروسية على جرائم نظام كييف، ضد المدنيين والمنشآت المدنية، باستهداف البنية العسكرية الأوكرانية حصرا، وكذلك منشآت المجمع الصناعي العسكري وكل ماله علاقة بتخزين أو إصلاح أو تصنيع المعدات العسكرية ومراكز تجمعات أفراد القوات المسلحة الأوكرانية والمرتزقة الأجانب.
وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة
، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.
ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.