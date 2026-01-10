https://sarabic.ae/20260110/بيروت-وقفة-أمام-السفارة-الكوبية-وإضاءة-الشموع-تأكيدا-على-دعم-كوبا-ورفض-الحصار-والعقوبات-1109108415.html

بيروت.. وقفة أمام السفارة الكوبية وإضاءة الشموع "تأكيدا على دعم كوبا ورفض الحصار والعقوبات"

بيروت.. وقفة أمام السفارة الكوبية وإضاءة الشموع "تأكيدا على دعم كوبا ورفض الحصار والعقوبات"

نظّم اتحاد الشباب الديمقراطي اللبناني، مساء اليوم السبت، وقفة تضامنية أمام السفارة الكوبية في بيروت، تخللها إضاءة شموع، دعمًا لكوبا واحتجاجًا على السياسات... 10.01.2026, سبوتنيك عربي

https://cdn.img.sarabic.ae/img/104139/29/1041392937_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_fd122bb22702ffbed466906378866e05.jpg

وقال الاتحاد إن الوقفة تأتي في إطار رفض الحصار والعقوبات المفروضة على كوبا، معتبرًا أن هذه الإجراءات تشكل، بحسب تعبيره، "أدوات ضغط سياسي واقتصادي تستهدف خيارات الشعوب وسيادتها".وخلال الوقفة، ألقت الناشطة مايا سبيتي كلمة باسم الاتحاد، قالت فيها إن المشاركين "يقفون كجزء من معركة سياسية مفتوحة بين مشروع الهيمنة ومشروع تحرر الشعوب"، معتبرة أن "كوبا ليست جزيرة معزولة، بل جزء من صراع دولي أوسع مرتبط بحق الشعوب في تقرير مصيرها".وفي ما يتعلق بفنزويلا، اعتبرت سبيتي أن التطورات الأخيرة هناك، ولا سيما احتجاز الرئيس نيكولاس مادورو وزوجته، تندرج في إطار "الهجمة نفسها التي تستهدف الدول الرافضة للإملاءات الخارجية"، مؤكدة أن ما جرى "ليس حدثًا معزولًا".ورفع المشاركون صورًا لعدد من الكوبيين الذين قُتلوا خلال الهجوم العسكري الأميركي على فنزويلا، وقال المنظمون إن هؤلاء كانوا موجودين هناك "بناءً على طلب السلطات الفنزويلية".ويأتي هذا التحرك في وقت أعلنت فيه الولايات المتحدة، في 3 كانون الثاني/يناير، احتجاز الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو وزوجته سيليا فلوريس ونقلهما إلى نيويورك، حيث قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب إنهما سيخضعان للمحاكمة بتهم تتعلق بالإرهاب وتهديد الأمن، بما في ذلك أمن الولايات المتحدة.في المقابل، دعت روسيا إلى الإفراج عن مادورو وزوجته، معتبرة أن "مبررات هذا الإجراء لا أساس لها"، كما طالبت الصين بالإفراج الفوري عنهما، ووصفت الخطوة الأميركية بأنها "انتهاك للقانون الدولي".كما أدانت عدة دول، بينها كوبا وكولومبيا والبرازيل والمكسيك وفرنسا وإيران وبيلاروس، ما وصفته بـ"العدوان الأميركي" على فنزويلا، مؤكدة دعمها لسيادة كاراكاس.

