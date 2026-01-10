بيروت.. وقفة أمام السفارة الكوبية وإضاءة الشموع "تأكيدا على دعم كوبا ورفض الحصار والعقوبات"

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:29 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
مساحة حرة
كيف تحولت ليلة رأس السنة من مناسبة "غربية" إلى جزء من التقويم الاجتماعي في عدد من المدن العربية
09:17 GMT
29 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للمسرحي السوري سمير عثمان
09:47 GMT
13 د
من الملعب
دور الستة عشر من كأس الأمم الأفريقية 2025: المنطق ينتصر
10:30 GMT
29 د
مرايا العلوم
حضارة غريبة لمجتمع من الذكاء الاصطناعي، وتقنية ثورية لتحلية المياه في أعماق البحر
11:30 GMT
29 د
خطوط التماس
منظمة التحرير من أوسلو الى وفاة عرفات
12:03 GMT
45 د
طرائف سبوتنيك
رجل يعثر على سيارته بعد اختفائها عشرين عامًا
12:48 GMT
11 د
مساحة حرة
فيلم "تشيبوراشكا 2" يحقق إنجازا عالميا ويتصدر المركز الثالث في إيرادات شباك التذاكر
13:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
أهداف زيارة وزير الخارجية السعودي لواشنطن تزامنا مع التوترات جنوب اليمن
17:30 GMT
29 د
عالم سبوتنيك
مخطط بريطاني- فرنسي لإرسال قوات إلى أوكرانيا بعد وقف إطلاق النار
18:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
ما هي الأهداف والأسباب الحقيقية التي بدأت تتكشف للحرب الأوكرانية بعد مضي أربع سنوات عليها؟... يوضح خبير
19:00 GMT
30 د
مساحة حرة
استرداد الآثار المنهوبة... استراتيجية مصرية لصون هويتها التاريخية
19:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
90 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
04:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
07:00 GMT
123 د
من الملعب
دور الستة عشر من كأس الأمم الأفريقية 2025: المنطق ينتصر
09:18 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
"صنع بواسطة البشر": هل هذا الشعار أصبح ضروريا في ظل عالم الذكاء الاصطناعي؟
09:48 GMT
12 د
الإنسان والثقافة
ليالي الشتاء الساحرة.. الميلاد ورأس السنة في أدب روسيا
10:29 GMT
29 د
خطوط التماس
منظمة التحرير من أوسلو الى وفاة عرفات
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
ما بعد كوفيد-19: أين ذهبت حاسة الشم؟
11:48 GMT
12 د
نبض افريقيا
الصومال تدين زيارة وزير خارجية إسرائيل الى إقليم أرض الصومال وتعلن احتفاظها بحق الرد
12:03 GMT
45 د
طرائف سبوتنيك
رجل يعثر على سيارته بعد اختفائها عشرين عامًا
12:49 GMT
11 د
مساحة حرة
استرداد الآثار المنهوبة... استراتيجية مصرية لصون هويتها التاريخية
13:31 GMT
29 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
جيل الشاشات.. كيف خطفت الهواتف تركيز الطلاب؟
17:03 GMT
20 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
17:23 GMT
7 د
مرايا العلوم
حضارة غريبة لمجتمع من الذكاء الاصطناعي، وتقنية ثورية لتحلية المياه في أعماق البحر
17:31 GMT
29 د
عالم سبوتنيك
ضربة عسكرية روسية لمواقع حيوية أوكرانية باستخدام صاروخ "أوريشنيك" ردا على الهجوم الإرهابي على مقر إقامة بوتين
18:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
مآلات اشتباكات حلب بين القوات السورية وقوات "قسد"
19:00 GMT
29 د
صدى الحياة
أزمة حرية الصحافة.. كيف تتحول الحوكمة الضعيفة إلى تهديد عالمي؟
19:30 GMT
30 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
48 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20260110/بيروت-وقفة-أمام-السفارة-الكوبية-وإضاءة-الشموع-تأكيدا-على-دعم-كوبا-ورفض-الحصار-والعقوبات-1109108415.html
بيروت.. وقفة أمام السفارة الكوبية وإضاءة الشموع "تأكيدا على دعم كوبا ورفض الحصار والعقوبات"
بيروت.. وقفة أمام السفارة الكوبية وإضاءة الشموع "تأكيدا على دعم كوبا ورفض الحصار والعقوبات"
سبوتنيك عربي
نظّم اتحاد الشباب الديمقراطي اللبناني، مساء اليوم السبت، وقفة تضامنية أمام السفارة الكوبية في بيروت، تخللها إضاءة شموع، دعمًا لكوبا واحتجاجًا على السياسات... 10.01.2026, سبوتنيك عربي
2026-01-10T20:57+0000
2026-01-10T20:57+0000
لبنان
أخبار لبنان
الولايات المتحدة الأمريكية
حصري
كوبا
أخبار روسيا اليوم
فنزويلا
https://cdn.img.sarabic.ae/img/104139/29/1041392937_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_fd122bb22702ffbed466906378866e05.jpg
وقال الاتحاد إن الوقفة تأتي في إطار رفض الحصار والعقوبات المفروضة على كوبا، معتبرًا أن هذه الإجراءات تشكل، بحسب تعبيره، "أدوات ضغط سياسي واقتصادي تستهدف خيارات الشعوب وسيادتها".وخلال الوقفة، ألقت الناشطة مايا سبيتي كلمة باسم الاتحاد، قالت فيها إن المشاركين "يقفون كجزء من معركة سياسية مفتوحة بين مشروع الهيمنة ومشروع تحرر الشعوب"، معتبرة أن "كوبا ليست جزيرة معزولة، بل جزء من صراع دولي أوسع مرتبط بحق الشعوب في تقرير مصيرها".وفي ما يتعلق بفنزويلا، اعتبرت سبيتي أن التطورات الأخيرة هناك، ولا سيما احتجاز الرئيس نيكولاس مادورو وزوجته، تندرج في إطار "الهجمة نفسها التي تستهدف الدول الرافضة للإملاءات الخارجية"، مؤكدة أن ما جرى "ليس حدثًا معزولًا".ورفع المشاركون صورًا لعدد من الكوبيين الذين قُتلوا خلال الهجوم العسكري الأميركي على فنزويلا، وقال المنظمون إن هؤلاء كانوا موجودين هناك "بناءً على طلب السلطات الفنزويلية".ويأتي هذا التحرك في وقت أعلنت فيه الولايات المتحدة، في 3 كانون الثاني/يناير، احتجاز الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو وزوجته سيليا فلوريس ونقلهما إلى نيويورك، حيث قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب إنهما سيخضعان للمحاكمة بتهم تتعلق بالإرهاب وتهديد الأمن، بما في ذلك أمن الولايات المتحدة.في المقابل، دعت روسيا إلى الإفراج عن مادورو وزوجته، معتبرة أن "مبررات هذا الإجراء لا أساس لها"، كما طالبت الصين بالإفراج الفوري عنهما، ووصفت الخطوة الأميركية بأنها "انتهاك للقانون الدولي".كما أدانت عدة دول، بينها كوبا وكولومبيا والبرازيل والمكسيك وفرنسا وإيران وبيلاروس، ما وصفته بـ"العدوان الأميركي" على فنزويلا، مؤكدة دعمها لسيادة كاراكاس.
https://sarabic.ae/20260108/ترامب-أمريكا-لم-تعد-تملك-خيارات-سوى-التدخل-العسكري-في-كوبا--عاجل--1109040158.html
https://sarabic.ae/20260105/كوبا-تعلن-مقتل-32-مواطنا-دافعوا-عن-مادورو-خلال-الهجوم-الأمريكي-1108917717.html
https://sarabic.ae/20260103/ترامب-الحكومة-في-كوبا-عليها-أن-تقلق-1108878249.html
لبنان
أخبار لبنان
الولايات المتحدة الأمريكية
كوبا
فنزويلا
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
عبد القادر الباي
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0a/1d/1106513757_0:0:854:854_100x100_80_0_0_a7c9e8dd4afc87e1998826be15cb00f5.jpg
عبد القادر الباي
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0a/1d/1106513757_0:0:854:854_100x100_80_0_0_a7c9e8dd4afc87e1998826be15cb00f5.jpg
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/104139/29/1041392937_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_3d97ee4458ad96d8b206e55f25c94972.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
لبنان, أخبار لبنان, الولايات المتحدة الأمريكية, حصري, كوبا, أخبار روسيا اليوم, فنزويلا
لبنان, أخبار لبنان, الولايات المتحدة الأمريكية, حصري, كوبا, أخبار روسيا اليوم, فنزويلا

بيروت.. وقفة أمام السفارة الكوبية وإضاءة الشموع "تأكيدا على دعم كوبا ورفض الحصار والعقوبات"

20:57 GMT 10.01.2026
CC BY 2.0 / Brian Snelson / Plaza Vieja, Havanaمنظر للميدان القديم في هافانا
منظر للميدان القديم في هافانا - سبوتنيك عربي, 1920, 10.01.2026
CC BY 2.0 / Brian Snelson / Plaza Vieja, Havana
تابعنا عبر
- سبوتنيك عربي
عبد القادر الباي
مراسل "سبوتنيك" في لبنان
كل المواضيع
حصري
نظّم اتحاد الشباب الديمقراطي اللبناني، مساء اليوم السبت، وقفة تضامنية أمام السفارة الكوبية في بيروت، تخللها إضاءة شموع، دعمًا لكوبا واحتجاجًا على السياسات الأميركية تجاهها وتجاه فنزويلا، وفق ما أفاد منظمو التحرك.
وقال الاتحاد إن الوقفة تأتي في إطار رفض الحصار والعقوبات المفروضة على كوبا، معتبرًا أن هذه الإجراءات تشكل، بحسب تعبيره، "أدوات ضغط سياسي واقتصادي تستهدف خيارات الشعوب وسيادتها".
الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب - سبوتنيك عربي, 1920, 08.01.2026
ترامب: أمريكا لم تعد تملك خيارات سوى التدخل العسكري في كوبا
8 يناير, 20:01 GMT
وخلال الوقفة، ألقت الناشطة مايا سبيتي كلمة باسم الاتحاد، قالت فيها إن المشاركين "يقفون كجزء من معركة سياسية مفتوحة بين مشروع الهيمنة ومشروع تحرر الشعوب"، معتبرة أن "كوبا ليست جزيرة معزولة، بل جزء من صراع دولي أوسع مرتبط بحق الشعوب في تقرير مصيرها".
وأضافت سبيتي أن "ما تتعرض له كوبا هو شكل من أشكال العقاب الجماعي المفروض على شعب رفض الخضوع"، مشيرة إلى أن الحصار المستمر "يهدف إلى كسر إرادة الشعب الكوبي والتأثير على خياراته السياسية".
وفي ما يتعلق بفنزويلا، اعتبرت سبيتي أن التطورات الأخيرة هناك، ولا سيما احتجاز الرئيس نيكولاس مادورو وزوجته، تندرج في إطار "الهجمة نفسها التي تستهدف الدول الرافضة للإملاءات الخارجية"، مؤكدة أن ما جرى "ليس حدثًا معزولًا".
الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو داخل مبنى إدارة مكافحة المخدرات الأمريكية 4 يناير 2026 - سبوتنيك عربي, 1920, 05.01.2026
كوبا تعلن مقتل 32 مواطنا دافعوا عن مادورو خلال الهجوم الأمريكي
5 يناير, 03:33 GMT
ورفع المشاركون صورًا لعدد من الكوبيين الذين قُتلوا خلال الهجوم العسكري الأميركي على فنزويلا، وقال المنظمون إن هؤلاء كانوا موجودين هناك "بناءً على طلب السلطات الفنزويلية".
من جهته، قال الناشط أندريه المقداد إن التحرك يهدف إلى "التأكيد على حالة التضامن بين الشعوب في مواجهة الضغوط السياسية والاقتصادية"، مضيفًا أن "كوبا تمثل رمزًا يتجاوز حدودها الجغرافية".
ويأتي هذا التحرك في وقت أعلنت فيه الولايات المتحدة، في 3 كانون الثاني/يناير، احتجاز الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو وزوجته سيليا فلوريس ونقلهما إلى نيويورك، حيث قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب إنهما سيخضعان للمحاكمة بتهم تتعلق بالإرهاب وتهديد الأمن، بما في ذلك أمن الولايات المتحدة.
الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب - سبوتنيك عربي, 1920, 03.01.2026
ترامب: على الحكومة في كوبا أن تقلق
3 يناير, 17:41 GMT
في المقابل، دعت روسيا إلى الإفراج عن مادورو وزوجته، معتبرة أن "مبررات هذا الإجراء لا أساس لها"، كما طالبت الصين بالإفراج الفوري عنهما، ووصفت الخطوة الأميركية بأنها "انتهاك للقانون الدولي".
كما أدانت عدة دول، بينها كوبا وكولومبيا والبرازيل والمكسيك وفرنسا وإيران وبيلاروس، ما وصفته بـ"العدوان الأميركي" على فنزويلا، مؤكدة دعمها لسيادة كاراكاس.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2026 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала