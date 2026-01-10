بينها الطرش وطنين الأذن.. مخاطر صحية تحذر من الإفراط في استخدام سماعات الرأس

عربي
تابعنا عبر
أصبحت سماعات الرأس جزءًا أساسيًا من الحياة اليومية لشريحة واسعة من المستخدمين، غير أن دراسات حديثة دقّت ناقوس الخطر من تداعيات صحية محتملة قد يسببها الإفراط في استخدامها، وفي مقدمتها فقدان السمع وطنين الأذن.
وبحسب ما أوردته صحيفة ميرور البريطانية، كشفت أبحاث أُجريت في المملكة المتحدة أن ربع السكان لا يغادرون منازلهم من دون سماعات الرأس، إلى درجة أن كثيرين منهم يفضّلون العودة لإحضارها حتى بعد بدء رحلتهم، في مقابل تجاهل ملحوظ للمخاطر الصحية المرتبطة بهذا السلوك.
طنين الأذن - سبوتنيك عربي, 1920, 21.11.2025
مجتمع
دراسة توضح علاقة طنين الأذن بنشاط الدماغ خلال النوم
21 نوفمبر 2025, 19:54 GMT
وأظهر استطلاع شمل 2000 شخص بالغ أن 35% من المشاركين نادرًا ما فكروا في الأضرار الناتجة عن الاستخدام المتكرر للسماعات، لا سيما عند رفع مستوى الصوت، فيما أقر 15% بتجاهل التنبيهات التي تصدرها هواتفهم للتحذير من تجاوز الحدود الآمنة للصوت.
خطر غير محسوس ويحذر مختصون من أن الأضرار الناتجة عن التعرض المستمر للأصوات العالية لا تظهر في الغالب بشكل فوري، ما يشجع المستخدمين على الاستمرار في عادات سمعية خاطئة دون إدراك نتائجها.
صورة لشخص يعاني آلما في الركبة - سبوتنيك عربي, 1920, 03.06.2025
مجتمع
علاج آلام الركبة يبدأ من الأذن... دراسة تكشف
3 يونيو 2025, 13:07 GMT
وفي هذا السياق، قال غوردون هاريسون، كبير اختصاصيي السمع في شركة "سبيكسيفرز"، إن الاستماع المطوّل إلى الأصوات المرتفعة عبر سماعات الرأس قد يؤدي إلى تلف دائم في الأنسجة الدقيقة داخل الأذن.
وأوضح أن هذا التلف قد يسبب فقدان السمع أو طنين الأذن، وهي مشكلات غالبًا ما تكون غير قابلة للعلاج وقد تزداد سوءًا مع مرور الوقت، مشددًا على ضرورة الانتباه لمدة الاستماع ومستوى الصوت.
طنين الأذن - سبوتنيك عربي, 1920, 06.12.2024
مجتمع
دراسة: طنين الأذن مرتبط بخلل وظيفي في الجسم
6 ديسمبر 2024, 13:00 GMT
وبيّنت النتائج أن مستخدمي السماعات يقضون في المتوسط نحو ساعة ونصف يوميًا في استخدامها، غالبًا أثناء التنقل أو السفر أو ممارسة الرياضة، بهدف العزلة عن الضوضاء أو الاسترخاء.
واعترف ربع المشاركين بالاستماع إلى الموسيقى أو البودكاست بمستويات صوت مرتفعة أو مرتفعة جدًا، الأمر الذي انعكس على صحتهم السمعية؛ إذ أفاد 21% بمعاناتهم من طنين الأذن بعد فترات استماع طويلة، فيما اشتكى آخرون من آلام في الأذن، وصداع، وضعف مؤقت في السمع، إضافة إلى نوبات دوار.
دعوات للوقاية وفي إطار الحد من هذه المخاطر، أبدى عدد متزايد من المستخدمين رغبتهم في تعديل عاداتهم السمعية، حيث يخطط 28% لخفض مستوى الصوت، بينما يسعى 17% إلى تقليل استخدام السماعات، وقرر 27% إجراء فحص للسمع بعد تأجيله لفترات طويلة.
وينصح الخبراء بالاعتماد على سماعات مزودة بخاصية عزل الضوضاء، لما تتيحه من الاستماع بمستويات صوت أقل مع الحفاظ على وضوح الصوت، مؤكدين أن الوقاية تظل الخيار الأهم في مواجهة أضرار قد تكون دائمة وغير قابلة للعلاج.
