https://sarabic.ae/20260110/بينها-الطرش-وطنين-الأذن-مخاطر-صحية-تحذر-من-الإفراط-في-استخدام-سماعات-الرأس-1109090184.html

بينها الطرش وطنين الأذن.. مخاطر صحية تحذر من الإفراط في استخدام سماعات الرأس

بينها الطرش وطنين الأذن.. مخاطر صحية تحذر من الإفراط في استخدام سماعات الرأس

سبوتنيك عربي

أصبحت سماعات الرأس جزءًا أساسيًا من الحياة اليومية لشريحة واسعة من المستخدمين، غير أن دراسات حديثة دقّت ناقوس الخطر من تداعيات صحية محتملة قد يسببها الإفراط في... 10.01.2026, سبوتنيك عربي

2026-01-10T14:48+0000

2026-01-10T14:48+0000

2026-01-10T14:48+0000

مجتمع

منوعات

بريطانيا

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/02/0f/1086104094_0:448:2048:1600_1920x0_80_0_0_d5dfca3d8ddb757a6385b07f305e4a4c.jpg

وبحسب ما أوردته صحيفة ميرور البريطانية، كشفت أبحاث أُجريت في المملكة المتحدة أن ربع السكان لا يغادرون منازلهم من دون سماعات الرأس، إلى درجة أن كثيرين منهم يفضّلون العودة لإحضارها حتى بعد بدء رحلتهم، في مقابل تجاهل ملحوظ للمخاطر الصحية المرتبطة بهذا السلوك. خطر غير محسوس ويحذر مختصون من أن الأضرار الناتجة عن التعرض المستمر للأصوات العالية لا تظهر في الغالب بشكل فوري، ما يشجع المستخدمين على الاستمرار في عادات سمعية خاطئة دون إدراك نتائجها. وفي هذا السياق، قال غوردون هاريسون، كبير اختصاصيي السمع في شركة "سبيكسيفرز"، إن الاستماع المطوّل إلى الأصوات المرتفعة عبر سماعات الرأس قد يؤدي إلى تلف دائم في الأنسجة الدقيقة داخل الأذن. وأوضح أن هذا التلف قد يسبب فقدان السمع أو طنين الأذن، وهي مشكلات غالبًا ما تكون غير قابلة للعلاج وقد تزداد سوءًا مع مرور الوقت، مشددًا على ضرورة الانتباه لمدة الاستماع ومستوى الصوت. وبيّنت النتائج أن مستخدمي السماعات يقضون في المتوسط نحو ساعة ونصف يوميًا في استخدامها، غالبًا أثناء التنقل أو السفر أو ممارسة الرياضة، بهدف العزلة عن الضوضاء أو الاسترخاء. دعوات للوقاية وفي إطار الحد من هذه المخاطر، أبدى عدد متزايد من المستخدمين رغبتهم في تعديل عاداتهم السمعية، حيث يخطط 28% لخفض مستوى الصوت، بينما يسعى 17% إلى تقليل استخدام السماعات، وقرر 27% إجراء فحص للسمع بعد تأجيله لفترات طويلة. وينصح الخبراء بالاعتماد على سماعات مزودة بخاصية عزل الضوضاء، لما تتيحه من الاستماع بمستويات صوت أقل مع الحفاظ على وضوح الصوت، مؤكدين أن الوقاية تظل الخيار الأهم في مواجهة أضرار قد تكون دائمة وغير قابلة للعلاج.

https://sarabic.ae/20251121/دراسة-توضح-علاقة-طنين-الأذن-بنشاط-الدماغ-خلال-النوم-1107380661.html

https://sarabic.ae/20250603/علاج-آلام-الركبة-يبدأ-من-الأذن-دراسة-تكشف---1101272100.html

https://sarabic.ae/20241206/دراسة-طنين-الأذن-مرتبط-بخلل-وظيفي-في-الجسم-1095550762.html

بريطانيا

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

منوعات, بريطانيا