هيئة الطيران المدني السورية: مطار حلب الدولي سيبقى مغلقا حتى إشعار آخر

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:29 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
مساحة حرة
كيف تحولت ليلة رأس السنة من مناسبة "غربية" إلى جزء من التقويم الاجتماعي في عدد من المدن العربية
09:17 GMT
29 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للمسرحي السوري سمير عثمان
09:47 GMT
13 د
من الملعب
دور الستة عشر من كأس الأمم الأفريقية 2025: المنطق ينتصر
10:30 GMT
29 د
مرايا العلوم
حضارة غريبة لمجتمع من الذكاء الاصطناعي، وتقنية ثورية لتحلية المياه في أعماق البحر
11:30 GMT
29 د
خطوط التماس
منظمة التحرير من أوسلو الى وفاة عرفات
12:03 GMT
45 د
طرائف سبوتنيك
رجل يعثر على سيارته بعد اختفائها عشرين عامًا
12:48 GMT
11 د
مساحة حرة
فيلم "تشيبوراشكا 2" يحقق إنجازا عالميا ويتصدر المركز الثالث في إيرادات شباك التذاكر
13:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
أهداف زيارة وزير الخارجية السعودي لواشنطن تزامنا مع التوترات جنوب اليمن
17:30 GMT
29 د
عالم سبوتنيك
مخطط بريطاني- فرنسي لإرسال قوات إلى أوكرانيا بعد وقف إطلاق النار
18:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
ما هي الأهداف والأسباب الحقيقية التي بدأت تتكشف للحرب الأوكرانية بعد مضي أربع سنوات عليها؟... يوضح خبير
19:00 GMT
30 د
مساحة حرة
استرداد الآثار المنهوبة... استراتيجية مصرية لصون هويتها التاريخية
19:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
90 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
04:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
07:00 GMT
123 د
من الملعب
دور الستة عشر من كأس الأمم الأفريقية 2025: المنطق ينتصر
09:18 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
"صنع بواسطة البشر": هل هذا الشعار أصبح ضروريا في ظل عالم الذكاء الاصطناعي؟
09:48 GMT
12 د
الإنسان والثقافة
ليالي الشتاء الساحرة.. الميلاد ورأس السنة في أدب روسيا
10:29 GMT
29 د
خطوط التماس
منظمة التحرير من أوسلو الى وفاة عرفات
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
ما بعد كوفيد-19: أين ذهبت حاسة الشم؟
11:48 GMT
12 د
نبض افريقيا
الصومال تدين زيارة وزير خارجية إسرائيل الى إقليم أرض الصومال وتعلن احتفاظها بحق الرد
12:03 GMT
45 د
طرائف سبوتنيك
رجل يعثر على سيارته بعد اختفائها عشرين عامًا
12:49 GMT
11 د
مساحة حرة
استرداد الآثار المنهوبة... استراتيجية مصرية لصون هويتها التاريخية
13:31 GMT
29 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
جيل الشاشات.. كيف خطفت الهواتف تركيز الطلاب؟
17:03 GMT
20 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
17:23 GMT
7 د
مرايا العلوم
حضارة غريبة لمجتمع من الذكاء الاصطناعي، وتقنية ثورية لتحلية المياه في أعماق البحر
17:31 GMT
29 د
عالم سبوتنيك
ضربة عسكرية روسية لمواقع حيوية أوكرانية باستخدام صاروخ "أوريشنيك" ردا على الهجوم الإرهابي على مقر إقامة بوتين
18:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
مآلات اشتباكات حلب بين القوات السورية وقوات "قسد"
19:00 GMT
29 د
صدى الحياة
أزمة حرية الصحافة.. كيف تتحول الحوكمة الضعيفة إلى تهديد عالمي؟
19:30 GMT
30 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20260110/هيئة-الطيران-المدني-السورية-مطار-حلب-الدولي-سيبقى-مغلقا-حتى-إشعار-آخر-1109098453.html
هيئة الطيران المدني السورية: مطار حلب الدولي سيبقى مغلقا حتى إشعار آخر
هيئة الطيران المدني السورية: مطار حلب الدولي سيبقى مغلقا حتى إشعار آخر
سبوتنيك عربي
أعلنت هيئة الطيران المدني السورية، أنه في ضوء المستجدات الراهنة، سيظل مطار حلب الدولي مغلقا أمام الحركة الجوية حتى إشعار آخر. 10.01.2026, سبوتنيك عربي
2026-01-10T17:40+0000
2026-01-10T17:40+0000
أخبار سوريا اليوم
الطيران السوري
العالم
العالم العربي
https://cdn.img.sarabic.ae/img/102134/95/1021349514_0:0:1000:563_1920x0_80_0_0_7622ff83bfc766e9d3968bf930583439.jpg
وقالت الهيئة في بيان، اليوم السبت: "إنه في ضوء المستجدات الراهنة، سيبقى مطار حلب الدولي مغلقا أمام الحركة الجوية حتى إشعار آخر، وذلك حرصا على سلامة المسافرين والطواقم الجوية، وضمان أمن العمليات التشغيلية".وذكرت الهيئة عبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي، أنه "تقرر تمديد تعليق الرحلات من مطار حلب الدولي وإليه حتى الساعة 11 من مساء غد الخميس".وأكدت الهيئة عبر موقعها الإلكتروني وحساباتها على منصات التواصل الاجتماعي، أن "هذا الإجراء هو ليوم واحد ولأسباب أمنية"، مشددة على أنه "إجراء احترازي".
https://sarabic.ae/20260110/الجيش-السوري-يعلن-وقف-العمليات-العسكرية-داخل-حي-الشيخ-مقصود-في-مدينة-حلب-1109086538.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/102134/95/1021349514_90:0:981:668_1920x0_80_0_0_d61e02f4167b3bef8ffc7e7bb43fe87a.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
أخبار سوريا اليوم, الطيران السوري, العالم, العالم العربي
أخبار سوريا اليوم, الطيران السوري, العالم, العالم العربي

هيئة الطيران المدني السورية: مطار حلب الدولي سيبقى مغلقا حتى إشعار آخر

17:40 GMT 10.01.2026
© Sputnik . nour molhem مطار حلب الدولي يعود للعمل
مطار حلب الدولي يعود للعمل - سبوتنيك عربي, 1920, 10.01.2026
© Sputnik . nour molhem
تابعنا عبر
أعلنت هيئة الطيران المدني السورية، أنه في ضوء المستجدات الراهنة، سيظل مطار حلب الدولي مغلقا أمام الحركة الجوية حتى إشعار آخر.
وقالت الهيئة في بيان، اليوم السبت: "إنه في ضوء المستجدات الراهنة، سيبقى مطار حلب الدولي مغلقا أمام الحركة الجوية حتى إشعار آخر، وذلك حرصا على سلامة المسافرين والطواقم الجوية، وضمان أمن العمليات التشغيلية".
وكانت هيئة الطيران المدني السورية، أعلنت الأربعاء الماضي، تمديد تعليق الرحلات الجوية من وإلى مطار حلب الدولي، حتى مساء يوم غد الخميس.
الجيش السوري التابع للحكومة الانتقالية - سبوتنيك عربي, 1920, 10.01.2026
الجيش السوري يعلن وقف العمليات العسكرية داخل حي الشيخ مقصود في مدينة حلب
12:44 GMT
وذكرت الهيئة عبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي، أنه "تقرر تمديد تعليق الرحلات من مطار حلب الدولي وإليه حتى الساعة 11 من مساء غد الخميس".

وجاء تمديد تعليق الرحلات الجوية من وإلى مطار حلب، بعد يوم واحد من إعلان الهيئة العامة للطيران السوري، يوم الثلاثاء الماضي، تعليق الرحلات الجوية في مطار حلب الدولي، حيث ذكرت في بيان لها، أن تعليق الرحلات الجوية من وإلى مطار حلب لمدة 24 ساعة وتحويلها إلى دمشق، "نظرا لاستهداف تنظيم "قسد" (قوات سوريا الديمقراطية) الأحياء السكينة في مدينة حلب".

وأكدت الهيئة عبر موقعها الإلكتروني وحساباتها على منصات التواصل الاجتماعي، أن "هذا الإجراء هو ليوم واحد ولأسباب أمنية"، مشددة على أنه "إجراء احترازي".
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2026 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала