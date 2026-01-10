https://sarabic.ae/20260110/هيئة-الطيران-المدني-السورية-مطار-حلب-الدولي-سيبقى-مغلقا-حتى-إشعار-آخر-1109098453.html
هيئة الطيران المدني السورية: مطار حلب الدولي سيبقى مغلقا حتى إشعار آخر
أعلنت هيئة الطيران المدني السورية، أنه في ضوء المستجدات الراهنة، سيظل مطار حلب الدولي مغلقا أمام الحركة الجوية حتى إشعار آخر. 10.01.2026, سبوتنيك عربي
وقالت الهيئة في بيان، اليوم السبت: "إنه في ضوء المستجدات الراهنة، سيبقى مطار حلب الدولي مغلقا أمام الحركة الجوية حتى إشعار آخر، وذلك حرصا على سلامة المسافرين والطواقم الجوية، وضمان أمن العمليات التشغيلية".وذكرت الهيئة عبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي، أنه "تقرر تمديد تعليق الرحلات من مطار حلب الدولي وإليه حتى الساعة 11 من مساء غد الخميس".وأكدت الهيئة عبر موقعها الإلكتروني وحساباتها على منصات التواصل الاجتماعي، أن "هذا الإجراء هو ليوم واحد ولأسباب أمنية"، مشددة على أنه "إجراء احترازي".
وقالت الهيئة في بيان، اليوم السبت: "إنه في ضوء المستجدات الراهنة، سيبقى مطار حلب الدولي مغلقا أمام الحركة الجوية حتى إشعار آخر، وذلك حرصا على سلامة المسافرين والطواقم الجوية، وضمان أمن العمليات التشغيلية".
وكانت هيئة الطيران المدني السورية، أعلنت الأربعاء الماضي، تمديد تعليق الرحلات الجوية من وإلى مطار حلب الدولي، حتى مساء يوم غد الخميس.
وذكرت الهيئة عبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي، أنه "تقرر تمديد تعليق الرحلات من مطار حلب الدولي وإليه
حتى الساعة 11 من مساء غد الخميس".
وجاء تمديد تعليق الرحلات الجوية من وإلى مطار حلب، بعد يوم واحد من إعلان الهيئة العامة للطيران السوري، يوم الثلاثاء الماضي، تعليق الرحلات الجوية في مطار حلب الدولي، حيث ذكرت في بيان لها، أن تعليق الرحلات الجوية من وإلى مطار حلب لمدة 24 ساعة وتحويلها إلى دمشق، "نظرا لاستهداف تنظيم "قسد" (قوات سوريا الديمقراطية) الأحياء السكينة في مدينة حلب".
وأكدت الهيئة عبر موقعها الإلكتروني وحساباتها على منصات التواصل الاجتماعي، أن "هذا الإجراء هو ليوم واحد ولأسباب أمنية
"، مشددة على أنه "إجراء احترازي".