6 أرقام قياسية مذهلة يمكن لـ"الدون" تحطيمها في 2026

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:29 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
مساحة حرة
كيف تحولت ليلة رأس السنة من مناسبة "غربية" إلى جزء من التقويم الاجتماعي في عدد من المدن العربية
09:17 GMT
29 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للمسرحي السوري سمير عثمان
09:47 GMT
13 د
من الملعب
دور الستة عشر من كأس الأمم الأفريقية 2025: المنطق ينتصر
10:30 GMT
29 د
مرايا العلوم
حضارة غريبة لمجتمع من الذكاء الاصطناعي، وتقنية ثورية لتحلية المياه في أعماق البحر
11:30 GMT
29 د
خطوط التماس
منظمة التحرير من أوسلو الى وفاة عرفات
12:03 GMT
45 د
طرائف سبوتنيك
رجل يعثر على سيارته بعد اختفائها عشرين عامًا
12:48 GMT
11 د
مساحة حرة
فيلم "تشيبوراشكا 2" يحقق إنجازا عالميا ويتصدر المركز الثالث في إيرادات شباك التذاكر
13:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
أهداف زيارة وزير الخارجية السعودي لواشنطن تزامنا مع التوترات جنوب اليمن
17:30 GMT
29 د
عالم سبوتنيك
مخطط بريطاني- فرنسي لإرسال قوات إلى أوكرانيا بعد وقف إطلاق النار
18:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
ما هي الأهداف والأسباب الحقيقية التي بدأت تتكشف للحرب الأوكرانية بعد مضي أربع سنوات عليها؟... يوضح خبير
19:00 GMT
30 د
مساحة حرة
استرداد الآثار المنهوبة... استراتيجية مصرية لصون هويتها التاريخية
19:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
90 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
04:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
07:00 GMT
123 د
من الملعب
دور الستة عشر من كأس الأمم الأفريقية 2025: المنطق ينتصر
09:18 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
"صنع بواسطة البشر": هل هذا الشعار أصبح ضروريا في ظل عالم الذكاء الاصطناعي؟
09:48 GMT
12 د
الإنسان والثقافة
ليالي الشتاء الساحرة.. الميلاد ورأس السنة في أدب روسيا
10:29 GMT
29 د
خطوط التماس
منظمة التحرير من أوسلو الى وفاة عرفات
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
ما بعد كوفيد-19: أين ذهبت حاسة الشم؟
11:48 GMT
12 د
نبض افريقيا
الصومال تدين زيارة وزير خارجية إسرائيل الى إقليم أرض الصومال وتعلن احتفاظها بحق الرد
12:03 GMT
45 د
طرائف سبوتنيك
رجل يعثر على سيارته بعد اختفائها عشرين عامًا
12:49 GMT
11 د
مساحة حرة
استرداد الآثار المنهوبة... استراتيجية مصرية لصون هويتها التاريخية
13:31 GMT
29 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
جيل الشاشات.. كيف خطفت الهواتف تركيز الطلاب؟
17:03 GMT
20 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
17:23 GMT
7 د
مرايا العلوم
حضارة غريبة لمجتمع من الذكاء الاصطناعي، وتقنية ثورية لتحلية المياه في أعماق البحر
17:31 GMT
29 د
عالم سبوتنيك
ضربة عسكرية روسية لمواقع حيوية أوكرانية باستخدام صاروخ "أوريشنيك" ردا على الهجوم الإرهابي على مقر إقامة بوتين
18:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
مآلات اشتباكات حلب بين القوات السورية وقوات "قسد"
19:00 GMT
29 د
صدى الحياة
أزمة حرية الصحافة.. كيف تتحول الحوكمة الضعيفة إلى تهديد عالمي؟
19:30 GMT
30 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20260110/6-أرقام-قياسية-مذهلة-يمكن-لـالدون-تحطيمها-في-2026-1109091329.html
6 أرقام قياسية مذهلة يمكن لـ"الدون" تحطيمها في 2026
6 أرقام قياسية مذهلة يمكن لـ"الدون" تحطيمها في 2026
سبوتنيك عربي
يواصل كريستيانو رونالدو، قائد فريق النصر السعودي والأسطورة البرتغالية البالغ من العمر 40 عامًا، والملقب بـ"الدون"، كتابة التاريخ بأحرف من ذهب. 10.01.2026, سبوتنيك عربي
2026-01-10T15:02+0000
2026-01-10T15:02+0000
رياضة
أخبار السعودية اليوم
البرتغال
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/05/1d/1101106315_0:117:1724:1087_1920x0_80_0_0_bb8594a8cfb6ef5b142096f1a23b39e1.jpg
ورغم تقدمه في السن، يحتفظ النجم البرتغالي بحماس استثنائي وبشهية لا تشبع للأهداف، خاصة مع اقتراب نهائيات كأس العالم 2026 التي قد تشهد فصلاً جديدًا من إنجازاته غير المسبوقة. وحدد موقع "وان فوتبول" ستة أرقام قياسية تبدو في متناول يد "الدون" خلال العام المقبل 2026: 1. أول لاعب يصل إلى 1000 هدف رسميومع معدله التهديفي المعتاد، يُتوقع أن يحقق هذا الإنجاز التاريخي خلال الأشهر الأولى من موسم 2026-2027، بشرط تجنب الإصابات. 2. الفوز بلقب الدوري في 4 دول مختلفة نجح رونالدو بالفعل في التتويج بالدوري في إنجلترا وإسبانيا وإيطاليا، لكنه لم يحصد بعد لقب الدوري السعودي للمحترفين. في حال نجح النصر في انتزاع اللقب من الهلال في الموسم المقبل، سيصبح رونالدو أحد القلة القليلة في التاريخ التي فازت بألقاب الدوري في أربع دول مختلفة. 3. أول لاعب يسجل في ست نسخ من كأس العالم إذا تمكن رونالدو من التسجيل في مونديال 2026، فسيدخل التاريخ كأول لاعب يهز الشباك في ست نسخ مختلفة من كأس العالم. (ملاحظة: المنافس التقليدي ليونيل ميسي سيشارك أيضًا في نسخته السادسة، لكنه لم يسجل في مونديال 2010، ما يمنعه من معادلة هذا الرقم المحتمل). 4. أول لاعب يسجل 200 ركلة جزاء ومع إمكانية إضافة 20 ركلة جزاء أخرى في الفترة المقبلة، يمكن للبرتغالي أن يصبح أول لاعب يصل إلى حاجز 200 ركلة جزاء مسجلة. 5. الهداف الأجنبي التاريخي لنادي النصر 6. أول لاعب يسجل 500 هدف بعد سن الثلاثين بعدما حطم مؤخرًا الرقم القياسي السابق، وصل رونالدو إلى 495 هدفًا منذ بلوغه سن الثلاثين. ومع 5 أهداف إضافية فقط، سيصبح أول لاعب في تاريخ كرة القدم يتجاوز حاجز 500 هدف بعد هذا السن.
https://sarabic.ae/20251120/قبل-كأس-العالم-2026-فيفا-يصدم-كريستيانو-رونالدو--1107328523.html
https://sarabic.ae/20251008/كريستيانو-رونالدو-يصبح-أول-لاعب-كرة-قدم-ملياردير-في-التاريخ-1105773900.html
https://sarabic.ae/20250921/في-لقطة-طريفة-كريستيانو-رونالدو-يقلد-لاعب-الفريق-المنافس-فيديو-1105093621.html
البرتغال
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/05/1d/1101106315_192:0:1724:1149_1920x0_80_0_0_48ebb9fa1fabbe4ca4c42b5eee58163c.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
رياضة, أخبار السعودية اليوم, البرتغال
رياضة, أخبار السعودية اليوم, البرتغال

6 أرقام قياسية مذهلة يمكن لـ"الدون" تحطيمها في 2026

15:02 GMT 10.01.2026
© AP Photo / Strنجم كرة القدم العالمي، كريستيانو رونالدو
نجم كرة القدم العالمي، كريستيانو رونالدو - سبوتنيك عربي, 1920, 10.01.2026
© AP Photo / Str
تابعنا عبر
يواصل كريستيانو رونالدو، قائد فريق النصر السعودي والأسطورة البرتغالية البالغ من العمر 40 عامًا، والملقب بـ"الدون"، كتابة التاريخ بأحرف من ذهب.
ورغم تقدمه في السن، يحتفظ النجم البرتغالي بحماس استثنائي وبشهية لا تشبع للأهداف، خاصة مع اقتراب نهائيات كأس العالم 2026 التي قد تشهد فصلاً جديدًا من إنجازاته غير المسبوقة.
البرتغالي كريستيانو رونالدو، قائد نادي النصر السعودي - سبوتنيك عربي, 1920, 20.11.2025
قبل كأس العالم 2026... "فيفا" يصدم كريستيانو رونالدو
20 نوفمبر 2025, 13:15 GMT
وحدد موقع "وان فوتبول" ستة أرقام قياسية تبدو في متناول يد "الدون" خلال العام المقبل 2026:
1. أول لاعب يصل إلى 1000 هدف رسمي
بعدما سجل حتى الآن 958 هدفًا رسميًا في مسيرته، يحتاج رونالدو إلى 42 هدفًا فقط ليصبح أول لاعب في التاريخ يبلغ حاجز الألف هدف الرسمي.
ومع معدله التهديفي المعتاد، يُتوقع أن يحقق هذا الإنجاز التاريخي خلال الأشهر الأولى من موسم 2026-2027، بشرط تجنب الإصابات.
2. الفوز بلقب الدوري في 4 دول مختلفة
نجح رونالدو بالفعل في التتويج بالدوري في إنجلترا وإسبانيا وإيطاليا، لكنه لم يحصد بعد لقب الدوري السعودي للمحترفين.
نجم كرة القدم البرتغالي، كريستيانو رونالدو، وجورجينا رويدريغز - سبوتنيك عربي, 1920, 08.10.2025
مجتمع
كريستيانو رونالدو يصبح أول لاعب كرة قدم ملياردير في التاريخ
8 أكتوبر 2025, 19:28 GMT
في حال نجح النصر في انتزاع اللقب من الهلال في الموسم المقبل، سيصبح رونالدو أحد القلة القليلة في التاريخ التي فازت بألقاب الدوري في أربع دول مختلفة.
3. أول لاعب يسجل في ست نسخ من كأس العالم
إذا تمكن رونالدو من التسجيل في مونديال 2026، فسيدخل التاريخ كأول لاعب يهز الشباك في ست نسخ مختلفة من كأس العالم. (ملاحظة: المنافس التقليدي ليونيل ميسي سيشارك أيضًا في نسخته السادسة، لكنه لم يسجل في مونديال 2010، ما يمنعه من معادلة هذا الرقم المحتمل).
4. أول لاعب يسجل 200 ركلة جزاء
يمتلك رونالدو الرقم القياسي التاريخي لأكبر عدد من ركلات الجزاء المسجلة (180 ركلة).
ومع إمكانية إضافة 20 ركلة جزاء أخرى في الفترة المقبلة، يمكن للبرتغالي أن يصبح أول لاعب يصل إلى حاجز 200 ركلة جزاء مسجلة.
البرتغالي كريستيانو رونالدو لاعب نادي النصر السعودي أثناء لقاء نادي الهلال - سبوتنيك عربي, 1920, 21.09.2025
مجتمع
في لقطة طريفة.. كريستيانو رونالدو يقلد لاعب الفريق المنافس.. فيديو
21 سبتمبر 2025, 09:50 GMT
5. الهداف الأجنبي التاريخي لنادي النصر
يقترب رونالدو بخطى ثابتة من الاستيلاء على صدارة الهدافين الأجانب في تاريخ النصر. برصيد 114 هدفًا حتى الآن، يحتاج النجم البرتغالي إلى 3 أهداف فقط لتجاوز الرقم الذي يحمله المغربي عبدالرزاق حمدالله (115 هدفًا).
6. أول لاعب يسجل 500 هدف بعد سن الثلاثين
بعدما حطم مؤخرًا الرقم القياسي السابق، وصل رونالدو إلى 495 هدفًا منذ بلوغه سن الثلاثين.
ومع 5 أهداف إضافية فقط، سيصبح أول لاعب في تاريخ كرة القدم يتجاوز حاجز 500 هدف بعد هذا السن.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2026 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала