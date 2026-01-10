https://sarabic.ae/20260110/6-أرقام-قياسية-مذهلة-يمكن-لـالدون-تحطيمها-في-2026-1109091329.html
6 أرقام قياسية مذهلة يمكن لـ"الدون" تحطيمها في 2026
6 أرقام قياسية مذهلة يمكن لـ"الدون" تحطيمها في 2026
سبوتنيك عربي
يواصل كريستيانو رونالدو، قائد فريق النصر السعودي والأسطورة البرتغالية البالغ من العمر 40 عامًا، والملقب بـ"الدون"، كتابة التاريخ بأحرف من ذهب. 10.01.2026, سبوتنيك عربي
2026-01-10T15:02+0000
2026-01-10T15:02+0000
2026-01-10T15:02+0000
رياضة
أخبار السعودية اليوم
البرتغال
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/05/1d/1101106315_0:117:1724:1087_1920x0_80_0_0_bb8594a8cfb6ef5b142096f1a23b39e1.jpg
ورغم تقدمه في السن، يحتفظ النجم البرتغالي بحماس استثنائي وبشهية لا تشبع للأهداف، خاصة مع اقتراب نهائيات كأس العالم 2026 التي قد تشهد فصلاً جديدًا من إنجازاته غير المسبوقة. وحدد موقع "وان فوتبول" ستة أرقام قياسية تبدو في متناول يد "الدون" خلال العام المقبل 2026: 1. أول لاعب يصل إلى 1000 هدف رسميومع معدله التهديفي المعتاد، يُتوقع أن يحقق هذا الإنجاز التاريخي خلال الأشهر الأولى من موسم 2026-2027، بشرط تجنب الإصابات. 2. الفوز بلقب الدوري في 4 دول مختلفة نجح رونالدو بالفعل في التتويج بالدوري في إنجلترا وإسبانيا وإيطاليا، لكنه لم يحصد بعد لقب الدوري السعودي للمحترفين. في حال نجح النصر في انتزاع اللقب من الهلال في الموسم المقبل، سيصبح رونالدو أحد القلة القليلة في التاريخ التي فازت بألقاب الدوري في أربع دول مختلفة. 3. أول لاعب يسجل في ست نسخ من كأس العالم إذا تمكن رونالدو من التسجيل في مونديال 2026، فسيدخل التاريخ كأول لاعب يهز الشباك في ست نسخ مختلفة من كأس العالم. (ملاحظة: المنافس التقليدي ليونيل ميسي سيشارك أيضًا في نسخته السادسة، لكنه لم يسجل في مونديال 2010، ما يمنعه من معادلة هذا الرقم المحتمل). 4. أول لاعب يسجل 200 ركلة جزاء ومع إمكانية إضافة 20 ركلة جزاء أخرى في الفترة المقبلة، يمكن للبرتغالي أن يصبح أول لاعب يصل إلى حاجز 200 ركلة جزاء مسجلة. 5. الهداف الأجنبي التاريخي لنادي النصر 6. أول لاعب يسجل 500 هدف بعد سن الثلاثين بعدما حطم مؤخرًا الرقم القياسي السابق، وصل رونالدو إلى 495 هدفًا منذ بلوغه سن الثلاثين. ومع 5 أهداف إضافية فقط، سيصبح أول لاعب في تاريخ كرة القدم يتجاوز حاجز 500 هدف بعد هذا السن.
https://sarabic.ae/20251120/قبل-كأس-العالم-2026-فيفا-يصدم-كريستيانو-رونالدو--1107328523.html
https://sarabic.ae/20251008/كريستيانو-رونالدو-يصبح-أول-لاعب-كرة-قدم-ملياردير-في-التاريخ-1105773900.html
https://sarabic.ae/20250921/في-لقطة-طريفة-كريستيانو-رونالدو-يقلد-لاعب-الفريق-المنافس-فيديو-1105093621.html
البرتغال
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/05/1d/1101106315_192:0:1724:1149_1920x0_80_0_0_48ebb9fa1fabbe4ca4c42b5eee58163c.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
رياضة, أخبار السعودية اليوم, البرتغال
رياضة, أخبار السعودية اليوم, البرتغال
6 أرقام قياسية مذهلة يمكن لـ"الدون" تحطيمها في 2026
يواصل كريستيانو رونالدو، قائد فريق النصر السعودي والأسطورة البرتغالية البالغ من العمر 40 عامًا، والملقب بـ"الدون"، كتابة التاريخ بأحرف من ذهب.
ورغم تقدمه في السن، يحتفظ النجم البرتغالي بحماس استثنائي وبشهية لا تشبع للأهداف، خاصة مع اقتراب نهائيات كأس العالم 2026 التي قد تشهد فصلاً جديدًا من إنجازاته غير المسبوقة.
20 نوفمبر 2025, 13:15 GMT
وحدد موقع
"وان فوتبول" ستة أرقام قياسية تبدو في متناول يد "الدون" خلال العام المقبل 2026:
1. أول لاعب يصل إلى 1000 هدف رسمي
بعدما سجل حتى الآن 958 هدفًا رسميًا في مسيرته، يحتاج رونالدو إلى 42 هدفًا فقط ليصبح أول لاعب في التاريخ يبلغ حاجز الألف هدف الرسمي.
ومع معدله التهديفي المعتاد، يُتوقع أن يحقق هذا الإنجاز التاريخي خلال الأشهر الأولى من موسم 2026-2027، بشرط تجنب الإصابات.
2. الفوز بلقب الدوري في 4 دول مختلفة
نجح رونالدو
بالفعل في التتويج بالدوري في إنجلترا وإسبانيا وإيطاليا، لكنه لم يحصد بعد لقب الدوري السعودي للمحترفين.
في حال نجح النصر في انتزاع اللقب من الهلال في الموسم المقبل، سيصبح رونالدو أحد القلة القليلة في التاريخ التي فازت بألقاب الدوري في أربع دول مختلفة.
3. أول لاعب يسجل في ست نسخ من كأس العالم
إذا تمكن رونالدو من التسجيل في مونديال 2026، فسيدخل التاريخ كأول لاعب
يهز الشباك في ست نسخ مختلفة من كأس العالم. (ملاحظة: المنافس التقليدي ليونيل ميسي سيشارك أيضًا في نسخته السادسة، لكنه لم يسجل في مونديال 2010، ما يمنعه من معادلة هذا الرقم المحتمل).
4. أول لاعب يسجل 200 ركلة جزاء
يمتلك رونالدو الرقم القياسي التاريخي لأكبر عدد من ركلات الجزاء المسجلة (180 ركلة).
ومع إمكانية إضافة 20 ركلة جزاء أخرى في الفترة المقبلة، يمكن للبرتغالي أن يصبح أول لاعب يصل إلى حاجز 200 ركلة جزاء مسجلة.
21 سبتمبر 2025, 09:50 GMT
5. الهداف الأجنبي التاريخي لنادي النصر
يقترب رونالدو بخطى ثابتة من الاستيلاء على صدارة الهدافين الأجانب في تاريخ النصر. برصيد 114 هدفًا حتى الآن، يحتاج النجم البرتغالي إلى 3 أهداف فقط لتجاوز الرقم الذي يحمله المغربي عبدالرزاق حمدالله (115 هدفًا).
6. أول لاعب يسجل 500 هدف بعد سن الثلاثين
بعدما حطم مؤخرًا الرقم القياسي السابق، وصل رونالدو إلى 495 هدفًا منذ بلوغه سن الثلاثين.
ومع 5 أهداف إضافية فقط، سيصبح أول لاعب
في تاريخ كرة القدم يتجاوز حاجز 500 هدف بعد هذا السن.