6 أرقام قياسية مذهلة يمكن لـ"الدون" تحطيمها في 2026

يواصل كريستيانو رونالدو، قائد فريق النصر السعودي والأسطورة البرتغالية البالغ من العمر 40 عامًا، والملقب بـ"الدون"، كتابة التاريخ بأحرف من ذهب. 10.01.2026, سبوتنيك عربي

ورغم تقدمه في السن، يحتفظ النجم البرتغالي بحماس استثنائي وبشهية لا تشبع للأهداف، خاصة مع اقتراب نهائيات كأس العالم 2026 التي قد تشهد فصلاً جديدًا من إنجازاته غير المسبوقة. وحدد موقع "وان فوتبول" ستة أرقام قياسية تبدو في متناول يد "الدون" خلال العام المقبل 2026: 1. أول لاعب يصل إلى 1000 هدف رسميومع معدله التهديفي المعتاد، يُتوقع أن يحقق هذا الإنجاز التاريخي خلال الأشهر الأولى من موسم 2026-2027، بشرط تجنب الإصابات. 2. الفوز بلقب الدوري في 4 دول مختلفة نجح رونالدو بالفعل في التتويج بالدوري في إنجلترا وإسبانيا وإيطاليا، لكنه لم يحصد بعد لقب الدوري السعودي للمحترفين. في حال نجح النصر في انتزاع اللقب من الهلال في الموسم المقبل، سيصبح رونالدو أحد القلة القليلة في التاريخ التي فازت بألقاب الدوري في أربع دول مختلفة. 3. أول لاعب يسجل في ست نسخ من كأس العالم إذا تمكن رونالدو من التسجيل في مونديال 2026، فسيدخل التاريخ كأول لاعب يهز الشباك في ست نسخ مختلفة من كأس العالم. (ملاحظة: المنافس التقليدي ليونيل ميسي سيشارك أيضًا في نسخته السادسة، لكنه لم يسجل في مونديال 2010، ما يمنعه من معادلة هذا الرقم المحتمل). 4. أول لاعب يسجل 200 ركلة جزاء ومع إمكانية إضافة 20 ركلة جزاء أخرى في الفترة المقبلة، يمكن للبرتغالي أن يصبح أول لاعب يصل إلى حاجز 200 ركلة جزاء مسجلة. 5. الهداف الأجنبي التاريخي لنادي النصر 6. أول لاعب يسجل 500 هدف بعد سن الثلاثين بعدما حطم مؤخرًا الرقم القياسي السابق، وصل رونالدو إلى 495 هدفًا منذ بلوغه سن الثلاثين. ومع 5 أهداف إضافية فقط، سيصبح أول لاعب في تاريخ كرة القدم يتجاوز حاجز 500 هدف بعد هذا السن.

