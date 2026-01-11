آلاف المتظاهرين يحتجون في أمريكا بعد "حادثة مينيابوليس".. فيديو

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
04:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
07:00 GMT
123 د
من الملعب
دور الستة عشر من كأس الأمم الأفريقية 2025: المنطق ينتصر
09:18 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
"صنع بواسطة البشر": هل هذا الشعار أصبح ضروريا في ظل عالم الذكاء الاصطناعي؟
09:48 GMT
12 د
الإنسان والثقافة
ليالي الشتاء الساحرة.. الميلاد ورأس السنة في أدب روسيا
10:29 GMT
29 د
خطوط التماس
منظمة التحرير من أوسلو الى وفاة عرفات
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
ما بعد كوفيد-19: أين ذهبت حاسة الشم؟
11:48 GMT
12 د
نبض افريقيا
الصومال تدين زيارة وزير خارجية إسرائيل الى إقليم أرض الصومال وتعلن احتفاظها بحق الرد
12:03 GMT
45 د
طرائف سبوتنيك
رجل يعثر على سيارته بعد اختفائها عشرين عامًا
12:49 GMT
11 د
مساحة حرة
استرداد الآثار المنهوبة... استراتيجية مصرية لصون هويتها التاريخية
13:31 GMT
29 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
جيل الشاشات.. كيف خطفت الهواتف تركيز الطلاب؟
17:03 GMT
20 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
17:23 GMT
7 د
مرايا العلوم
حضارة غريبة لمجتمع من الذكاء الاصطناعي، وتقنية ثورية لتحلية المياه في أعماق البحر
17:31 GMT
29 د
عالم سبوتنيك
ضربة عسكرية روسية لمواقع حيوية أوكرانية باستخدام صاروخ "أوريشنيك" ردا على الهجوم الإرهابي على مقر إقامة بوتين
18:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
مآلات اشتباكات حلب بين القوات السورية وقوات "قسد"
19:00 GMT
29 د
صدى الحياة
أزمة حرية الصحافة.. كيف تتحول الحوكمة الضعيفة إلى تهديد عالمي؟
19:30 GMT
30 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
48 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
04:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
07:00 GMT
123 د
مساحة حرة
استرداد الآثار المنهوبة... استراتيجية مصرية لصون هويتها التاريخية
09:19 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا نفضل التعاطف مع الجماعات بدلا من الأفراد؟
09:48 GMT
12 د
من الملعب
دور الستة عشر من كأس الأمم الأفريقية 2025: المنطق ينتصر
10:30 GMT
29 د
صدى الحياة
أزمة حرية الصحافة.. كيف تتحول الحوكمة الضعيفة إلى تهديد عالمي؟
11:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
في يناير نقرر وفي فبراير ننسى… ما سر اختفاء قرارات رأس السنة بعد أسابيع قليلة؟
11:34 GMT
14 د
طرائف سبوتنيك
رجل يعثر على سيارته بعد اختفائها عشرين عامًا
11:48 GMT
11 د
عرب بوينت بودكاست
ما التأثيرات النفسية والاجتماعية التي يتعرض لها الأطفال جراء الشهرة المبكرة؟
12:03 GMT
17 د
مرايا العلوم
حضارة غريبة لمجتمع من الذكاء الاصطناعي، وتقنية ثورية لتحلية المياه في أعماق البحر
12:31 GMT
29 د
مساحة حرة
خارج الصورة النمطية... نساء يقتحمن مهن الرجال
13:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
نصف سكان العالم سيعانون من السمنة خلال 12 عاما
13:33 GMT
13 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر الأردني محمد محمود العزام
13:46 GMT
14 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
مآلات اشتباكات حلب بين القوات السورية وقوات "قسد"
17:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
علم المتحجرات ومجالاته البحثية ورائد علم التصنيف العلمي
17:33 GMT
7 د
مساحة حرة
التصحر يهدد 40% من سكان العالم ويتلف 28 مليون فدان سنويا، فما تداعيات ذلك على الغذائي العالمي؟
17:40 GMT
20 د
شؤون عسكرية
ما هي الأهداف والأسباب الحقيقية التي بدأت تتكشف للحرب الأوكرانية بعد مضي أربع سنوات عليها؟... يوضح خبير
19:00 GMT
30 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20260111/آلاف-المتظاهرين-يحتجون-في-أمريكا-بعد-حادثة-مينيابوليس-فيديو-1109118843.html
آلاف المتظاهرين يحتجون في أمريكا بعد "حادثة مينيابوليس".. فيديو
آلاف المتظاهرين يحتجون في أمريكا بعد "حادثة مينيابوليس".. فيديو
سبوتنيك عربي
انضم آلاف الأشخاص، أمس السبت، إلى احتجاجات في مدينة مينيابوليس بولاية مينيسوتا الأمريكية، عقب مقتل امرأة تدعى، رينيه جود، برصاص أحد عناصر إدارة الهجرة والجمارك... 11.01.2026, سبوتنيك عربي
2026-01-11T10:25+0000
2026-01-11T10:25+0000
الولايات المتحدة الأمريكية
العالم
أخبار العالم الآن
الأخبار
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e5/04/0d/1048673806_0:94:3072:1822_1920x0_80_0_0_920f9e4ca5574bf36f582e0b78fa163e.jpg
وأفاد مسؤولون باعتقال 30 شخصا خلال احتجاجات نهاية الأسبوع، وإصابة شرطي واحد، بعد إلقاء قطعة من الجليد عليه.وتشهد أمريكا احتجاجات متفرقة ضد سياسات الهجرة بعد الحادث، في مدن تشمل أوستن، وسياتل، ونيويورك، ولوس أنجلوس.وأكدت شرطة مينيابوليس أن الغالبية العظمى من المتظاهرين تصرفت سلميا، لكن بعضهم اقتحم فندق كان يقطنه عملاء إدارة الهجرة والجمارك الأمريكية.وأظهرت مقاطع فيديو المتظاهرين يستخدمون أضواء ساطعة وصفارات وقرع الطبول، بينما ألقى آخرون الجليد والثلج على الشرطة.وأصيب ضابط بجروح طفيفة ولم يتطلب العلاج الطبي، وفق وسائل إعلام أمريكية.كما لحقت أضرار بمبنى آخر في المدينة، مع ظهور كتابات جدارية على نوافذه.وأشاد عمدة مينيابوليس، جاكوب فراي، بالمتظاهرين السلميين، محذرا من أن المتسببين بأضرار سيُعتقلون.وقال قائد الشرطة برايان أوهارا إن المعتقلين أُطلق سراحهم لاحقًا، فيما تستمر الإدارة في تلقي شكاوى المواطنين بشأن إدارة الهجرة والجمارك الأمريكية.وحاولت 3 عضوات من الكونغرس من مينيسوتا زيارة أحد مرافق إدارة الهجرة والجمارك الأمريكية، لكن طُلب منهن المغادرة بعد السماح لهن بالدخول مؤقتا.وأشارت عضوات الكونغرس إلى أن إدارة الهجرة والجمارك الأمريكية ووزارة الأمن الداخلي، تعرقل عمل المشرعين في الإشراف على عملياتها.ويجري مكتب التحقيقات الفيدرالي تحقيقا في الحادث، بينما أعلنت ولاية مينيسوتا فتح تحقيق مستقل بعد استبعادها من التحقيق الفيدرالي.ولقيت، رينيه جود، في مدينة مينيابوليس الأمريكية مصرعها، يوم الأربعاء الماضي، برصاص أحد عناصر وكالة إنفاذ قوانين الهجرة والجمارك الأمريكية، خلال حملة أمنية واسعة تنفذها إدارة الرئيس دونالد ترامب لتشديد إجراءات الهجرة في المدن الكبرى.وأثار الحادث موجة انتقادات وجدلا حادا حول استخدام القوة بصورة متهورة من قبل الشرطة الأمريكية، حسبما ذكرت وسائل إعلام أمريكية. وذكرت السلطات الفيدرالية أن إطلاق النار جاء بدافع الدفاع عن النفس، في حين وصف عمدة مينيابوليس الحادث بأنه "متهور وغير ضروري"، معتبرا أن ما جرى يمثل تصعيدا خطيرا في أساليب تنفيذ حملات الهجرة.ويعد هذا الحادث أحدث تطور في سلسلة عمليات إنفاذ قوانين الهجرة التي تنفذها إدارة ترامب منذ عام 2024، ويشير إلى تصعيد غير مسبوق، حيث يعتبر خامس حادث قتل مرتبط بهذه العمليات في عدة ولايات أمريكية خلال الفترة الماضية.
https://sarabic.ae/20260110/مسؤول-أمريكي-يدعو-المحتجين-على-مقتل-امرأة-في-منيابوليس-إلى-الالتزام-بالسلمية-1109110916.html
https://sarabic.ae/20260107/ترامب-يعلق-على-حادث-مقتل-امرأة-على-يد-شرطي-بدائرة-الهجرة-1109004182.html
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e5/04/0d/1048673806_160:0:2891:2048_1920x0_80_0_0_5b50d510d7ac9ca6492071b0a8a25a1c.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار
الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار

آلاف المتظاهرين يحتجون في أمريكا بعد "حادثة مينيابوليس".. فيديو

10:25 GMT 11.01.2026
© Sputnik . Chris June / الانتقال إلى بنك الصورشرطة مينيابوليس
شرطة مينيابوليس - سبوتنيك عربي, 1920, 11.01.2026
شرطة مينيابوليس
© Sputnik . Chris June
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبر
انضم آلاف الأشخاص، أمس السبت، إلى احتجاجات في مدينة مينيابوليس بولاية مينيسوتا الأمريكية، عقب مقتل امرأة تدعى، رينيه جود، برصاص أحد عناصر إدارة الهجرة والجمارك الأمريكية داخل سيارتها، يوم الأربعاء الماضي.
وأفاد مسؤولون باعتقال 30 شخصا خلال احتجاجات نهاية الأسبوع، وإصابة شرطي واحد، بعد إلقاء قطعة من الجليد عليه.
وتشهد أمريكا احتجاجات متفرقة ضد سياسات الهجرة بعد الحادث، في مدن تشمل أوستن، وسياتل، ونيويورك، ولوس أنجلوس.
وأكدت شرطة مينيابوليس أن الغالبية العظمى من المتظاهرين تصرفت سلميا، لكن بعضهم اقتحم فندق كان يقطنه عملاء إدارة الهجرة والجمارك الأمريكية.
وأظهرت مقاطع فيديو المتظاهرين يستخدمون أضواء ساطعة وصفارات وقرع الطبول، بينما ألقى آخرون الجليد والثلج على الشرطة.
وأصيب ضابط بجروح طفيفة ولم يتطلب العلاج الطبي، وفق وسائل إعلام أمريكية.
كما لحقت أضرار بمبنى آخر في المدينة، مع ظهور كتابات جدارية على نوافذه.
وأشاد عمدة مينيابوليس، جاكوب فراي، بالمتظاهرين السلميين، محذرا من أن المتسببين بأضرار سيُعتقلون.
وقال قائد الشرطة برايان أوهارا إن المعتقلين أُطلق سراحهم لاحقًا، فيما تستمر الإدارة في تلقي شكاوى المواطنين بشأن إدارة الهجرة والجمارك الأمريكية.
وحاولت 3 عضوات من الكونغرس من مينيسوتا زيارة أحد مرافق إدارة الهجرة والجمارك الأمريكية، لكن طُلب منهن المغادرة بعد السماح لهن بالدخول مؤقتا.
الشرطة الأمريكية بعد هجوم كولورادو 2 يونيو 2025 - سبوتنيك عربي, 1920, 10.01.2026
مسؤول أمريكي يدعو المحتجين على مقتل امرأة في منيابوليس إلى الالتزام بالسلمية
أمس, 23:30 GMT
وأشارت عضوات الكونغرس إلى أن إدارة الهجرة والجمارك الأمريكية ووزارة الأمن الداخلي، تعرقل عمل المشرعين في الإشراف على عملياتها.
ويجري مكتب التحقيقات الفيدرالي تحقيقا في الحادث، بينما أعلنت ولاية مينيسوتا فتح تحقيق مستقل بعد استبعادها من التحقيق الفيدرالي.
ولقيت، رينيه جود، في مدينة مينيابوليس الأمريكية مصرعها، يوم الأربعاء الماضي، برصاص أحد عناصر وكالة إنفاذ قوانين الهجرة والجمارك الأمريكية، خلال حملة أمنية واسعة تنفذها إدارة الرئيس دونالد ترامب لتشديد إجراءات الهجرة في المدن الكبرى.
الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب - سبوتنيك عربي, 1920, 07.01.2026
ترامب يعلق على مقتل امرأة حاولت دهس ضابط بدائرة الهجرة
7 يناير, 21:44 GMT
وأثار الحادث موجة انتقادات وجدلا حادا حول استخدام القوة بصورة متهورة من قبل الشرطة الأمريكية، حسبما ذكرت وسائل إعلام أمريكية.
وذكرت السلطات الفيدرالية أن إطلاق النار جاء بدافع الدفاع عن النفس، في حين وصف عمدة مينيابوليس الحادث بأنه "متهور وغير ضروري"، معتبرا أن ما جرى يمثل تصعيدا خطيرا في أساليب تنفيذ حملات الهجرة.
ويعد هذا الحادث أحدث تطور في سلسلة عمليات إنفاذ قوانين الهجرة التي تنفذها إدارة ترامب منذ عام 2024، ويشير إلى تصعيد غير مسبوق، حيث يعتبر خامس حادث قتل مرتبط بهذه العمليات في عدة ولايات أمريكية خلال الفترة الماضية.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2026 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала