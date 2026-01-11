زفاف يتحول لكارثة بسبب انفجار عبوة غاز... فيديو

عربي
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
من الملعب
دور الستة عشر من كأس الأمم الأفريقية 2025: المنطق ينتصر
عرب بوينت بودكاست
"صنع بواسطة البشر": هل هذا الشعار أصبح ضروريا في ظل عالم الذكاء الاصطناعي؟
الإنسان والثقافة
ليالي الشتاء الساحرة.. الميلاد ورأس السنة في أدب روسيا
خطوط التماس
منظمة التحرير من أوسلو الى وفاة عرفات
عرب بوينت بودكاست
ما بعد كوفيد-19: أين ذهبت حاسة الشم؟
نبض افريقيا
الصومال تدين زيارة وزير خارجية إسرائيل الى إقليم أرض الصومال وتعلن احتفاظها بحق الرد
طرائف سبوتنيك
رجل يعثر على سيارته بعد اختفائها عشرين عامًا
مساحة حرة
استرداد الآثار المنهوبة... استراتيجية مصرية لصون هويتها التاريخية
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
عرب بوينت بودكاست
جيل الشاشات.. كيف خطفت الهواتف تركيز الطلاب؟
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
مرايا العلوم
حضارة غريبة لمجتمع من الذكاء الاصطناعي، وتقنية ثورية لتحلية المياه في أعماق البحر
عالم سبوتنيك
ضربة عسكرية روسية لمواقع حيوية أوكرانية باستخدام صاروخ "أوريشنيك" ردا على الهجوم الإرهابي على مقر إقامة بوتين
ملفات ساخنة
مآلات اشتباكات حلب بين القوات السورية وقوات "قسد"
صدى الحياة
أزمة حرية الصحافة.. كيف تتحول الحوكمة الضعيفة إلى تهديد عالمي؟
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
مساحة حرة
استرداد الآثار المنهوبة... استراتيجية مصرية لصون هويتها التاريخية
عرب بوينت بودكاست
لماذا نفضل التعاطف مع الجماعات بدلا من الأفراد؟
من الملعب
دور الستة عشر من كأس الأمم الأفريقية 2025: المنطق ينتصر
صدى الحياة
أزمة حرية الصحافة.. كيف تتحول الحوكمة الضعيفة إلى تهديد عالمي؟
عرب بوينت بودكاست
في يناير نقرر وفي فبراير ننسى… ما سر اختفاء قرارات رأس السنة بعد أسابيع قليلة؟
طرائف سبوتنيك
رجل يعثر على سيارته بعد اختفائها عشرين عامًا
عرب بوينت بودكاست
ما التأثيرات النفسية والاجتماعية التي يتعرض لها الأطفال جراء الشهرة المبكرة؟
مرايا العلوم
حضارة غريبة لمجتمع من الذكاء الاصطناعي، وتقنية ثورية لتحلية المياه في أعماق البحر
مساحة حرة
خارج الصورة النمطية... نساء يقتحمن مهن الرجال
عرب بوينت بودكاست
نصف سكان العالم سيعانون من السمنة خلال 12 عاما
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر الأردني محمد محمود العزام
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
صدى الحياة
"الرأسمالية المتوحشة" تُغذي الحقد الطبقي وتفكك المجتمعات
عرب بوينت بودكاست
علم المتحجرات ومجالاته البحثية ورائد علم التصنيف العلمي
مساحة حرة
التصحر يهدد 40% من سكان العالم ويتلف 28 مليون فدان سنويا، فما تداعيات ذلك على الغذائي العالمي؟
عالم سبوتنيك
تأكيد تركي على قرب الاتفاق حول أوكرانيا.. اتفاق بين الجيش وقسد على وقف العمليات في حلب
الإنسان والثقافة
ألكسندر غريبويديف: كيف يجتمع الأديب والدبلوماسي في شخص واحد
شؤون عسكرية
ما هي الأهداف والأسباب الحقيقية التي بدأت تتكشف للحرب الأوكرانية بعد مضي أربع سنوات عليها؟... يوضح خبير
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
أمساليوم
بث مباشر
زفاف يتحول لكارثة بسبب انفجار عبوة غاز... فيديو
باكستان, أخبار العالم الآن, العالم, حول العالم

زفاف يتحول لكارثة بسبب انفجار عبوة غاز... فيديو

15:45 GMT 11.01.2026
لقي ما لا يقل عن ثمانية أشخاص، بينهم العريس والعروس، حتفهم إثر انفجار أسطوانة غاز وقع فجر الأحد في منزل بالعاصمة الباكستانية إسلام آباد.
وأوضحت شرطة إسلام آباد أن الانفجار وقع بينما كان الضيوف نائمين داخل المنزل بعد الاحتفال بالزفاف، مما أدى إلى انهيار جزئي للمبنى وإصابة سبعة آخرين بجروح متفاوتة.
وقال المسؤول الإداري الحكومي، صاحب زادة يوسف، إن السلطات تلقت بلاغا بالحادث في وقت مبكر من صباح اليوم الأحد، وأن التحقيقات لا تزال مستمرة لتحديد سبب الانفجار، مؤكدا تعرض عدد من المنازل المجاورة لأضرار.
وأعرب رئيس الوزراء الباكستاني، شهباز شريف، عن حزنه العميق لسقوط الضحايا وقدم تعازيه لأسرهم، مشددا على تقديم أفضل رعاية ممكنة للمصابين وفتح تحقيق شامل في الحادث.
ويعتمد كثير من السكان في باكستان على اسطوانات الغاز المسال بسبب ضعف ضغط الغاز الطبيعي، وقد تسببت هذه الأسطوانات في حوادث مميتة سابقة نتيجة تسرب الغاز، بينما تؤكد الشرطة استمرار التحقيقات لمعرفة ملابسات الانفجار.
في زيارة تاريخية… رئيس الأركان الباكستاني يبحث التعاون العسكري مع ليبيا
افتتاح "منتدى روسيا- باكستان 2025"... فيديو
