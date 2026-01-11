زفاف يتحول لكارثة بسبب انفجار عبوة غاز... فيديو
© Photo / xزفاف يتحول لكارثة بسبب انفجار عبوة غاز
© Photo / x
لقي ما لا يقل عن ثمانية أشخاص، بينهم العريس والعروس، حتفهم إثر انفجار أسطوانة غاز وقع فجر الأحد في منزل بالعاصمة الباكستانية إسلام آباد.
وأوضحت شرطة إسلام آباد أن الانفجار وقع بينما كان الضيوف نائمين داخل المنزل بعد الاحتفال بالزفاف، مما أدى إلى انهيار جزئي للمبنى وإصابة سبعة آخرين بجروح متفاوتة.
وقال المسؤول الإداري الحكومي، صاحب زادة يوسف، إن السلطات تلقت بلاغا بالحادث في وقت مبكر من صباح اليوم الأحد، وأن التحقيقات لا تزال مستمرة لتحديد سبب الانفجار، مؤكدا تعرض عدد من المنازل المجاورة لأضرار.
At least eight people, including a newly married couple, were killed on Sunday when a gas cylinder exploded at a house in Islamabad’s G-7/2 sector where a wedding ceremony was under way.— The Express Tribune (@etribune) January 11, 2026
Rescue teams pulled 19 people from the debris. Of them, eight have died, while 11 others… pic.twitter.com/9Ga1nVkrGJ
وأعرب رئيس الوزراء الباكستاني، شهباز شريف، عن حزنه العميق لسقوط الضحايا وقدم تعازيه لأسرهم، مشددا على تقديم أفضل رعاية ممكنة للمصابين وفتح تحقيق شامل في الحادث.
ويعتمد كثير من السكان في باكستان على اسطوانات الغاز المسال بسبب ضعف ضغط الغاز الطبيعي، وقد تسببت هذه الأسطوانات في حوادث مميتة سابقة نتيجة تسرب الغاز، بينما تؤكد الشرطة استمرار التحقيقات لمعرفة ملابسات الانفجار.