https://sarabic.ae/20260112/إعلام-التواصل-بين-عراقجي-وويتكوف-يهدف-لتهدئة-التوتر-مع-واشنطن-1109164080.html
إعلام: التواصل بين عراقجي وويتكوف يهدف لتهدئة التوتر مع واشنطن
إعلام: التواصل بين عراقجي وويتكوف يهدف لتهدئة التوتر مع واشنطن
سبوتنيك عربي
كشفت وسائل إعلام أمريكية أن وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، أجرى اتصالاً خلال عطلة نهاية الأسبوع مع مبعوث البيت الأبيض ستيف ويتكوف. 12.01.2026, سبوتنيك عربي
2026-01-12T15:26+0000
2026-01-12T15:26+0000
2026-01-12T15:29+0000
إيران
أخبار إيران
الولايات المتحدة الأمريكية
أخبار العالم الآن
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/01/09/1109067430_0:133:2560:1573_1920x0_80_0_0_8db15effaefe5d18ff334da8b7ba3398.jpg
وأفاد موقع "أكسيوس" الإخباري الأمريكي، نقلا عن مصادر مطلعة، بأن هذا التحرك يعكس مسعى من طهران لخفض حدة التوتر مع واشنطن، أو كسب مزيد من الوقت قبل اتخاذ ترامب خطوات قد تسهم في إضعاف النظام الإيراني. وكانت وزارة الخارجية الإيرانية قد أعلنت، اليوم الاثنين، استدعاء سفراء بريطانيا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا على وقع الأحداث الأخيرة في البلاد.وقالت الخارجية الإيرانية، في بيان لها، إنها "عرضت أمام السفراء فيديوهات العنف المسلح لمثيري أعمال الشغب في إيران"، مطالبة السفراء بنقل الصورة بشكل مباشر إلى بلادهم والتراجع عن دعم أعمال العنف ومثيري الشغب.وأكد البيان "رفض طهران أي شكل من أشكال الدعم السياسي والإعلامي لمثيري الشغب"، معتبرا إياه "تدخلاً علنياً في الأمن الداخلي".وأوضح عراقجي، خلال لقائه سفراء الدول الأجنبية المعتمدين في طهران، أن جماعات مسلحة وصفها بـ"الإرهابية" تسللت إلى صفوف المتظاهرين، مشيرا إلى أن قوات الأمن تعرضت لإطلاق نار خلال الاحتجاجات، كما استهدف المسلحون المتظاهرين وعناصر الأمن على حد سواء.وأضاف أن الحكومة الإيرانية اتخذت إجراءات وإصلاحات استجابة لمطالب المحتجين، لافتا إلى امتلاك بلاده أدلة على توزيع أسلحة خلال التظاهرات، ودعا إلى عدم التدخل في الشؤون الداخلية لإيران.واتهم وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، أمريكا وإسرائيل بالوقوف وراء تأجيج الاضطرابات، مؤكدا أن لدى طهران وثائق تثبت تدخلهما، إضافة إلى دعم خارجي تتلقاه الجماعات المسلحة.وأشار عراقجي إلى أن الوضع الأمني في البلاد بات "تحت السيطرة الكاملة"، معلنا أن خدمة الإنترنت ستعود قريبا إلى السفارات والوزارات.كما كشف عن معلومات تتعلق بدول يتم التخطيط فيها للاحتجاجات داخل إيران، مؤكدا في الوقت نفسه أن بلاده "مستعدة للحرب وللحوار".
https://sarabic.ae/20260112/إيران-تستدعي-سفراء-بريطانيا-وفرنسا-وألمانيا-وإيطاليا-وتطالبهم-بالتراجع-عن-دعم-أعمال-العنف-1109161393.html
https://sarabic.ae/20260112/إيران-تتهم-واشنطن-وتل-أبيب-بالتدخل-في-الاحتجاجات-وتؤكد-استمرار-قنوات-الاتصال-1109149159.html
https://sarabic.ae/20260112/عراقجي-الوضع-في-إيران-تحت-السيطرة-ولدينا-أدلة-على-تدخلات-خارجية-في-الاحتجاجات-1109145305.html
إيران
أخبار إيران
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/01/09/1109067430_143:0:2418:1706_1920x0_80_0_0_18c0b4b4f610115a0b3125824c618db3.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
إيران, أخبار إيران, الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار العالم الآن
إيران, أخبار إيران, الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار العالم الآن
إعلام: التواصل بين عراقجي وويتكوف يهدف لتهدئة التوتر مع واشنطن
15:26 GMT 12.01.2026 (تم التحديث: 15:29 GMT 12.01.2026)
كشفت وسائل إعلام أمريكية أن وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، أجرى اتصالاً خلال عطلة نهاية الأسبوع مع مبعوث البيت الأبيض ستيف ويتكوف.
وأفاد موقع "أكسيوس" الإخباري الأمريكي، نقلا عن مصادر مطلعة، بأن هذا التحرك يعكس مسعى من طهران
لخفض حدة التوتر مع واشنطن، أو كسب مزيد من الوقت قبل اتخاذ ترامب خطوات قد تسهم في إضعاف النظام الإيراني.
ووفقا للموقع، يعد هذا التواصل مؤشراً على استمرار قناة الاتصال المباشرة بين الولايات المتحدة وإيران، رغم تعثر المفاوضات النووية وتبادل التهديدات بين الجانبين.
وكانت وزارة الخارجية الإيرانية قد أعلنت، اليوم الاثنين، استدعاء سفراء بريطانيا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا على وقع الأحداث الأخيرة في البلاد
.
وقالت الخارجية الإيرانية، في بيان لها، إنها "عرضت أمام السفراء فيديوهات العنف المسلح لمثيري أعمال الشغب في إيران"، مطالبة السفراء بنقل الصورة بشكل مباشر إلى بلادهم والتراجع عن دعم أعمال العنف ومثيري الشغب.
وأكد البيان "رفض طهران أي شكل من أشكال الدعم السياسي والإعلامي لمثيري الشغب"، معتبرا إياه "تدخلاً علنياً في الأمن الداخلي".
وكان وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، قال في وقت سابق اليوم، إن التظاهرات التي شهدتها إيران تحولت في بعض المناطق إلى أعمال عنف
، مؤكدا أن قوات الأمن تعاملت معها "بهدوء".
وأوضح عراقجي، خلال لقائه سفراء الدول الأجنبية المعتمدين في طهران، أن جماعات مسلحة وصفها بـ"الإرهابية" تسللت إلى صفوف المتظاهرين، مشيرا إلى أن قوات الأمن تعرضت لإطلاق نار خلال الاحتجاجات، كما استهدف المسلحون المتظاهرين وعناصر الأمن على حد سواء.
وأضاف أن الحكومة الإيرانية
اتخذت إجراءات وإصلاحات استجابة لمطالب المحتجين، لافتا إلى امتلاك بلاده أدلة على توزيع أسلحة خلال التظاهرات، ودعا إلى عدم التدخل في الشؤون الداخلية لإيران.
وتابع أن "تصريحات الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، بشأن الاحتجاجات في إيران هي تدخل مباشر في شؤوننا"، وفقا لوسائل إعلام إيرانية.
واتهم وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، أمريكا وإسرائيل بالوقوف وراء تأجيج الاضطرابات، مؤكدا أن لدى طهران وثائق تثبت تدخلهما، إضافة إلى دعم خارجي تتلقاه الجماعات المسلحة.
وأشار عراقجي
إلى أن الوضع الأمني في البلاد بات "تحت السيطرة الكاملة"، معلنا أن خدمة الإنترنت ستعود قريبا إلى السفارات والوزارات.
كما كشف عن معلومات تتعلق بدول يتم التخطيط فيها للاحتجاجات داخل إيران، مؤكدا في الوقت نفسه أن بلاده "مستعدة للحرب وللحوار".