الأمن الروسي: إحباط هجوم إرهابي خططت له كييف في إقليم بيرم
أعلن جهاز الأمن الفيدرالي الروسي، اليوم الاثنين، إحباط هجوم إرهابي خططت له أجهزة الاستخبارات الأوكرانية على جسر تشوسوفسكي للسكك الحديدية في إقليم بيرم. 12.01.2026, سبوتنيك عربي
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
روسيا
الأمن الروسي: إحباط هجوم إرهابي خططت له كييف في إقليم بيرم
أعلن جهاز الأمن الفيدرالي الروسي، اليوم الاثنين، إحباط هجوم إرهابي خططت له أجهزة الاستخبارات الأوكرانية على جسر تشوسوفسكي للسكك الحديدية في إقليم بيرم.
وقال جهاز الأمن في بيان: "أحبط جهاز الأمن الفيدرالي الروسي، بدعم قوي من الحرس الوطني الروسي، هجوماً إرهابياً خططت له أجهزة الاستخبارات الأوكرانية على جسر تشوسوفسكي للسكك الحديدية التابع لخط سكة حديد سفيردلوفسك".
وتابع: "نتيجة لعمليات تقصي في مدينة تشوسوفوي في إقليم بيرم، تم اعتقال مواطن روسي من مواليد عام 1972، أفاد بأنه، بصفته كمستخدم لتطبيق "تلغرام"، تعرّض لعملية احتيال".
بحسب البيان، فإن الرجل وقع ضحية لعملية احتيال هاتفي، حيث حوّل 350 ألف روبل إلى "حسابات آمنة". تواصل معه المحتالون، الذين انتحلوا صفة ضباط إنفاذ القانون والمخابرات، وطلبوا منه تحت ذريعة المساعدة في إعادة الأموال، قام الرجل بتصنيع عبوة ناسفة يدوية الصنع، كان ينوي استخدامها لتنفيذ هجوم إرهابي، ظاهريًا كجزء من إجراءات تفتيش أمني لمكافحة الإرهاب على مرافق البنية التحتية للنقل.
وبحسب جهاز الأمن، فإنه تم ضبط عشرة كيلوغرامات من المتفجرات، ومكونات لصنع العبوات الناسفة، وكاميرات ويب مخصصة لمراقبة جسر سكة حديد في منزل المجرم.
تم فتح قضية جنائية بتهم الإرهاب وتصنيع المواد أو الأجهزة المتفجرة بشكل غير قانوني. ويواجه الجاني عقوبة السجن المؤبد عن الجرائم الثلاث.