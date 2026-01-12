الأمن الروسي: إحباط هجوم إرهابي خططت له كييف في إقليم بيرم

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
04:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
07:00 GMT
123 د
مساحة حرة
استرداد الآثار المنهوبة... استراتيجية مصرية لصون هويتها التاريخية
09:19 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا نفضل التعاطف مع الجماعات بدلا من الأفراد؟
09:48 GMT
12 د
من الملعب
دور الستة عشر من كأس الأمم الأفريقية 2025: المنطق ينتصر
10:30 GMT
29 د
صدى الحياة
أزمة حرية الصحافة.. كيف تتحول الحوكمة الضعيفة إلى تهديد عالمي؟
11:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
في يناير نقرر وفي فبراير ننسى… ما سر اختفاء قرارات رأس السنة بعد أسابيع قليلة؟
11:34 GMT
14 د
طرائف سبوتنيك
رجل يعثر على سيارته بعد اختفائها عشرين عامًا
11:48 GMT
11 د
عرب بوينت بودكاست
ما التأثيرات النفسية والاجتماعية التي يتعرض لها الأطفال جراء الشهرة المبكرة؟
12:03 GMT
17 د
مرايا العلوم
حضارة غريبة لمجتمع من الذكاء الاصطناعي، وتقنية ثورية لتحلية المياه في أعماق البحر
12:31 GMT
29 د
مساحة حرة
خارج الصورة النمطية... نساء يقتحمن مهن الرجال
13:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
نصف سكان العالم سيعانون من السمنة خلال 12 عاما
13:33 GMT
13 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر الأردني محمد محمود العزام
13:46 GMT
14 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
صدى الحياة
"الرأسمالية المتوحشة" تُغذي الحقد الطبقي وتفكك المجتمعات
17:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
علم المتحجرات ومجالاته البحثية ورائد علم التصنيف العلمي
17:33 GMT
7 د
مساحة حرة
التصحر يهدد 40% من سكان العالم ويتلف 28 مليون فدان سنويا، فما تداعيات ذلك على الغذائي العالمي؟
17:40 GMT
20 د
عالم سبوتنيك
تأكيد تركي على قرب الاتفاق حول أوكرانيا.. اتفاق بين الجيش وقسد على وقف العمليات في حلب
18:00 GMT
59 د
الإنسان والثقافة
ألكسندر غريبويديف: كيف يجتمع الأديب والدبلوماسي في شخص واحد
19:00 GMT
30 د
شؤون عسكرية
ما هي الأهداف والأسباب الحقيقية التي بدأت تتكشف للحرب الأوكرانية بعد مضي أربع سنوات عليها؟... يوضح خبير
19:30 GMT
30 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
47 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
03:30 GMT
149 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
هل العمل الليلي يربك الجهاز الهضمي ويسبب القولون العصبي؟
09:16 GMT
13 د
مرايا العلوم
حضارة غريبة لمجتمع من الذكاء الاصطناعي، وتقنية ثورية لتحلية المياه في أعماق البحر
09:30 GMT
29 د
مساحة حرة
خارج الصورة النمطية... نساء يقتحمن مهن الرجال
10:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
من أبيدوس إلى بناويط: اكتشافات تعيد كتابة التاريخ المصري
10:33 GMT
11 د
المقهى الثقافي
حوار مع الكاتب العراقي حامد حنجر
10:43 GMT
17 د
صدى الحياة
أزمة حرية الصحافة.. كيف تتحول الحوكمة الضعيفة إلى تهديد عالمي؟
11:29 GMT
30 د
نبض افريقيا
انتهاء أطول انتخابات نيابية في التاريخ السياسي المصري الحديث بإعلان النتائج النهائية
12:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
الكافيين بين المتعة والخطورة
12:48 GMT
11 د
مساحة حرة
استرداد الآثار المنهوبة... استراتيجية مصرية لصون هويتها التاريخية
13:29 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
الإنسان والثقافة
ألكسندر غريبويديف: كيف يجتمع الأديب والدبلوماسي في شخص واحد
17:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
أيهما أفضل لصحة الإنسان: النوم الجيد أم الرياضة؟
17:33 GMT
16 د
أمساليوم
بث مباشر
Военнослужащие 1430-го гвардейского мотострелкового полка ВС РФ на занятиях по штурмовым действиям и ведение боя в окопах на Запорожском направлении в зоне специальной военной операции - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sarabic.ae/20260112/الأمن-الروسي-إحباط-هجوم-إرهابي-خططت-له-كييف-في-إقليم-بيرم-1109148371.html
الأمن الروسي: إحباط هجوم إرهابي خططت له كييف في إقليم بيرم
الأمن الروسي: إحباط هجوم إرهابي خططت له كييف في إقليم بيرم
سبوتنيك عربي
أعلن جهاز الأمن الفيدرالي الروسي، اليوم الاثنين، إحباط هجوم إرهابي خططت له أجهزة الاستخبارات الأوكرانية على جسر تشوسوفسكي للسكك الحديدية في إقليم بيرم. 12.01.2026, سبوتنيك عربي
2026-01-12T08:38+0000
2026-01-12T08:38+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/01/0c/1109148014_0:94:1533:956_1920x0_80_0_0_9180a5e27ca8b86090ccb4c81eef4b66.jpg
وقال جهاز الأمن في بيان: "أحبط جهاز الأمن الفيدرالي الروسي، بدعم قوي من الحرس الوطني الروسي، هجوماً إرهابياً خططت له أجهزة الاستخبارات الأوكرانية على جسر تشوسوفسكي للسكك الحديدية التابع لخط سكة حديد سفيردلوفسك".وتابع: "نتيجة لعمليات تقصي في مدينة تشوسوفوي في إقليم بيرم، تم اعتقال مواطن روسي من مواليد عام 1972، أفاد بأنه، بصفته كمستخدم لتطبيق "تلغرام"، تعرّض لعملية احتيال".بحسب البيان، فإن الرجل وقع ضحية لعملية احتيال هاتفي، حيث حوّل 350 ألف روبل إلى "حسابات آمنة". تواصل معه المحتالون، الذين انتحلوا صفة ضباط إنفاذ القانون والمخابرات، وطلبوا منه تحت ذريعة المساعدة في إعادة الأموال، قام الرجل بتصنيع عبوة ناسفة يدوية الصنع، كان ينوي استخدامها لتنفيذ هجوم إرهابي، ظاهريًا كجزء من إجراءات تفتيش أمني لمكافحة الإرهاب على مرافق البنية التحتية للنقل.وبحسب جهاز الأمن، فإنه تم ضبط عشرة كيلوغرامات من المتفجرات، ومكونات لصنع العبوات الناسفة، وكاميرات ويب مخصصة لمراقبة جسر سكة حديد في منزل المجرم.تم فتح قضية جنائية بتهم الإرهاب وتصنيع المواد أو الأجهزة المتفجرة بشكل غير قانوني. ويواجه الجاني عقوبة السجن المؤبد عن الجرائم الثلاث.الأمن الفيدرالي الروسي يحبط هجوما إرهابيا قبل نصف ساعة من تنفيذهالأمن الفيدرالي الروسي يحباط محاولة تفجير لخط أنابيب شركة "ترانسنفط" بمقاطعة تيومين
https://sarabic.ae/20250328/جهاز-الأمن-الفيدرالي-الروسي-اعتقال-عميل-أوكراني-خطط-لتنفيذ-هجوم-إرهابي-في-موسكو-فيديو-1099024302.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/01/0c/1109148014_67:0:1467:1050_1920x0_80_0_0_0089a63f34ac6deb954952bdc71ce6d9.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
روسيا
روسيا

الأمن الروسي: إحباط هجوم إرهابي خططت له كييف في إقليم بيرم

08:38 GMT 12.01.2026
© Photo / ФСБ РФ / الانتقال إلى بنك الصورجهاز الأمن الفيدرالي الروسي
جهاز الأمن الفيدرالي الروسي - سبوتنيك عربي, 1920, 12.01.2026
© Photo / ФСБ РФ
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبر
أعلن جهاز الأمن الفيدرالي الروسي، اليوم الاثنين، إحباط هجوم إرهابي خططت له أجهزة الاستخبارات الأوكرانية على جسر تشوسوفسكي للسكك الحديدية في إقليم بيرم.
وقال جهاز الأمن في بيان: "أحبط جهاز الأمن الفيدرالي الروسي، بدعم قوي من الحرس الوطني الروسي، هجوماً إرهابياً خططت له أجهزة الاستخبارات الأوكرانية على جسر تشوسوفسكي للسكك الحديدية التابع لخط سكة حديد سفيردلوفسك".
وتابع: "نتيجة لعمليات تقصي في مدينة تشوسوفوي في إقليم بيرم، تم اعتقال مواطن روسي من مواليد عام 1972، أفاد بأنه، بصفته كمستخدم لتطبيق "تلغرام"، تعرّض لعملية احتيال".
بحسب البيان، فإن الرجل وقع ضحية لعملية احتيال هاتفي، حيث حوّل 350 ألف روبل إلى "حسابات آمنة". تواصل معه المحتالون، الذين انتحلوا صفة ضباط إنفاذ القانون والمخابرات، وطلبوا منه تحت ذريعة المساعدة في إعادة الأموال، قام الرجل بتصنيع عبوة ناسفة يدوية الصنع، كان ينوي استخدامها لتنفيذ هجوم إرهابي، ظاهريًا كجزء من إجراءات تفتيش أمني لمكافحة الإرهاب على مرافق البنية التحتية للنقل.
جهاز الأمن الفيدرالي الروسي في موسكو يعتقل مواطن أوكراني من خاركوف، يحمل جنسية مزدوجة (أوكارنية وبولندية))، للاشتباه في قيامه بالتجسس في روسيا، 25 مارس 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 28.03.2025
جهاز الأمن الفيدرالي الروسي: اعتقال عميل أوكراني خطط لتنفيذ هجوم إرهابي في موسكو... فيديو
28 مارس 2025, 08:15 GMT
وبحسب جهاز الأمن، فإنه تم ضبط عشرة كيلوغرامات من المتفجرات، ومكونات لصنع العبوات الناسفة، وكاميرات ويب مخصصة لمراقبة جسر سكة حديد في منزل المجرم.
تم فتح قضية جنائية بتهم الإرهاب وتصنيع المواد أو الأجهزة المتفجرة بشكل غير قانوني. ويواجه الجاني عقوبة السجن المؤبد عن الجرائم الثلاث.
الأمن الفيدرالي الروسي يحبط هجوما إرهابيا قبل نصف ساعة من تنفيذه
الأمن الفيدرالي الروسي يحباط محاولة تفجير لخط أنابيب شركة "ترانسنفط" بمقاطعة تيومين
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2026 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала