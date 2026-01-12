المغرب يعلن نهاية جفاف استمر 7 سنوات

عربي
أعلن وزير التجهيز والماء المغربي نزار بركة، اليوم الاثنين، خروج البلاد من وضعية الجفاف التي امتدت لـ7 سنوات، وذلك يعد هطول أمطار غزيرة وارتفاع نسب ملء السدود.
وقال بركة، في خطاب أمام نواب البرلمان نقلته وكالة الأنباء المغربية، إن "المغرب خرج من وضعية الجفاف التي امتدت لسبع سنوات، وذلك بفضل التحسن الملحوظ في التساقطات المطرية والثلجية، وما رافقها من ارتفاع في الواردات المائية ونسب ملء السدود".

وأضاف أن "الفترة الممتدة ما بين 1 أيلول/سبتمبر الماضي، و12 كانون الثاني/يناير الجاري، عرفت تسجيل تساقطات مطرية بلغت 108 ملم، مسجلة فائضا قدره 95 % مقارنة مع السنة الماضية، وفائضا بنسبة 17.6% مقارنة مع المعدل الطبيعي".

العاهل المغربي الملك محمد السادس - سبوتنيك عربي, 1920, 11.01.2026
طبيب ملك المغرب يكشف عن مشكلة صحية يعاني منها محمد السادس
أمس, 06:24 GMT
وأشار إلى أن هذه الوضعية "كان لها أثر إيجابي على الواردات المائية، حيث انتقلت نسبة ملء السدود من 28 % خلال نفس الفترة من السنة الماضية إلى 46 % حاليا، أي ما يعادل 7 مليارات و700 مليون متر مكعب".

ويعاني المغرب منذ سنوات من شح مائي شديد بسبب حالة الجفاف المتزايدة والناتجة عن قلة مياه الأمطار ودرجات الحرارة العالية التي تتعرض لها البلاد.

وتبلغ حصة الفرد المغربي من المياه الموارد المائية المتجددة سنويًا بالمغرب لم تتجاوز 776.87 مترا مكعبا سنويا، وهو مستوى يعكس ندرة هيكلية واضحة في الإتاحة المائية، بحسب تقرير صادر عن منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة "فاو".
