https://sarabic.ae/20260111/طبيب-ملك-المغرب-يكشف-عن-مشكلة-صحية-يعاني-منها-محمد-السادس-1109113480.html
طبيب ملك المغرب يكشف عن مشكلة صحية يعاني منها محمد السادس
سبوتنيك عربي
أعلن الطبيب الشخصي للعاهل المغربي، الملك محمد السادس، البروفيسور لحسن بليمني، أنه يعاني من آلام في أسفل الظهر مصحوبة بتشنج عضلي، دون تسجيل أي مؤشرات مقلقة على... 11.01.2026
https://cdn.img.sarabic.ae/img/102345/90/1023459031_0:0:4932:2774_1920x0_80_0_0_4835d1b07087c73dcc1c13431204897f.jpg
وأوضح الطبيب، أمس السبت، أن هذه الآلام تستدعي الخضوع لعلاج طبي مناسب، إلى جانب فترة من الراحة الوظيفية، مؤكدا أن الوضع الصحي للملك لا يدعو للقلق، وفقا لصحيفة "هسبريس" المغربية.وكان العاهل المغربي الملك محمد السادس، خضع العام الماضي لجلسات تأهيل، عقب عملية جراحية خضع لها.وأصدرت وزارة القصور الملكية والتشريفات والأوسمة المغربية بيانا في فبراير/ شباط 2025، أوضحت فيه تفاصيل الحالة الصحية لملك المغرب، الذي أشار إلى أن عمليات التأهيل التي يخضع لها الملك تكون مصحوبة بصعوبات خاصة في بعض الحركات الجسدية في الجلوس أو الوقوف.وجاء البيان بعدما تداولت وسائل إعلام ومنصات تواصل اجتماعي شائعات تزعم وفاة العاهل المغربي، اعتمادا على صورة منسوبة لإحدى الصحف المغربية المحلية، ثبت لاحقا عدم صحتها، ووصفت الجريدة تلك الأنباء بأنها تصدر من جهات معادية للمغرب.
