https://sarabic.ae/20260111/طبيب-ملك-المغرب-يكشف-عن-مشكلة-صحية-يعاني-منها-محمد-السادس-1109113480.html
طبيب ملك المغرب يكشف عن مشكلة صحية يعاني منها محمد السادس
طبيب ملك المغرب يكشف عن مشكلة صحية يعاني منها محمد السادس
سبوتنيك عربي
أعلن الطبيب الشخصي للعاهل المغربي، الملك محمد السادس، البروفيسور لحسن بليمني، أنه يعاني من آلام في أسفل الظهر مصحوبة بتشنج عضلي، دون تسجيل أي مؤشرات مقلقة على... 11.01.2026, سبوتنيك عربي
2026-01-11T06:24+0000
2026-01-11T06:24+0000
أخبار المغرب اليوم
أخبار العالم الآن
العالم العربي
الأخبار
https://cdn.img.sarabic.ae/img/102345/90/1023459031_0:0:4932:2774_1920x0_80_0_0_4835d1b07087c73dcc1c13431204897f.jpg
وأوضح الطبيب، أمس السبت، أن هذه الآلام تستدعي الخضوع لعلاج طبي مناسب، إلى جانب فترة من الراحة الوظيفية، مؤكدا أن الوضع الصحي للملك لا يدعو للقلق، وفقا لصحيفة "هسبريس" المغربية.وكان العاهل المغربي الملك محمد السادس، خضع العام الماضي لجلسات تأهيل، عقب عملية جراحية خضع لها.وأصدرت وزارة القصور الملكية والتشريفات والأوسمة المغربية بيانا في فبراير/ شباط 2025، أوضحت فيه تفاصيل الحالة الصحية لملك المغرب، الذي أشار إلى أن عمليات التأهيل التي يخضع لها الملك تكون مصحوبة بصعوبات خاصة في بعض الحركات الجسدية في الجلوس أو الوقوف.وجاء البيان بعدما تداولت وسائل إعلام ومنصات تواصل اجتماعي شائعات تزعم وفاة العاهل المغربي، اعتمادا على صورة منسوبة لإحدى الصحف المغربية المحلية، ثبت لاحقا عدم صحتها، ووصفت الجريدة تلك الأنباء بأنها تصدر من جهات معادية للمغرب.
https://sarabic.ae/20251010/ملك-المغرب-يؤكد-ضرورة-تحقيق-العدالة-الاجتماعية-بشكل-صارم-1105851304.html
أخبار المغرب اليوم
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/102345/90/1023459031_932:0:4932:3000_1920x0_80_0_0_91a1efaee9d7963ec277bb69d9be9620.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
أخبار المغرب اليوم, أخبار العالم الآن, العالم العربي, الأخبار
أخبار المغرب اليوم, أخبار العالم الآن, العالم العربي, الأخبار

طبيب ملك المغرب يكشف عن مشكلة صحية يعاني منها محمد السادس

06:24 GMT 11.01.2026
العاهل المغربي الملك محمد السادس
العاهل المغربي الملك محمد السادس - سبوتنيك عربي, 1920, 11.01.2026
© AP Photo / Abdeljalil Bounhar
تابعنا عبر
أعلن الطبيب الشخصي للعاهل المغربي، الملك محمد السادس، البروفيسور لحسن بليمني، أنه يعاني من آلام في أسفل الظهر مصحوبة بتشنج عضلي، دون تسجيل أي مؤشرات مقلقة على حالته الصحية.
وأوضح الطبيب، أمس السبت، أن هذه الآلام تستدعي الخضوع لعلاج طبي مناسب، إلى جانب فترة من الراحة الوظيفية، مؤكدا أن الوضع الصحي للملك لا يدعو للقلق، وفقا لصحيفة "هسبريس" المغربية.
وكان العاهل المغربي الملك محمد السادس، خضع العام الماضي لجلسات تأهيل، عقب عملية جراحية خضع لها.
العاهل المغربي، الملك محمد السادس - سبوتنيك عربي, 1920, 10.10.2025
ملك المغرب يؤكد ضرورة تحقيق العدالة الاجتماعية بشكل صارم
10 أكتوبر 2025, 16:41 GMT
10 أكتوبر 2025, 16:41 GMT
وأصدرت وزارة القصور الملكية والتشريفات والأوسمة المغربية بيانا في فبراير/ شباط 2025، أوضحت فيه تفاصيل الحالة الصحية لملك المغرب، الذي أشار إلى أن عمليات التأهيل التي يخضع لها الملك تكون مصحوبة بصعوبات خاصة في بعض الحركات الجسدية في الجلوس أو الوقوف.
وجاء البيان بعدما تداولت وسائل إعلام ومنصات تواصل اجتماعي شائعات تزعم وفاة العاهل المغربي، اعتمادا على صورة منسوبة لإحدى الصحف المغربية المحلية، ثبت لاحقا عدم صحتها، ووصفت الجريدة تلك الأنباء بأنها تصدر من جهات معادية للمغرب.
