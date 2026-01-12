عربي
تركيا تبحث بدء المرحلة الثانية لاتفاق غزة مع 3 دول أخرى
تركيا تبحث بدء المرحلة الثانية لاتفاق غزة مع 3 دول أخرى
تركيا تبحث بدء المرحلة الثانية لاتفاق غزة مع 3 دول أخرى
ذكرت ذلك وكالة أنباء "الأناضول" التركية، اليوم الاثنين، مشيرة إلى أن فيدان أجرى المباحثات مع مسؤولي الدول الثلاث خلال اجتماع افتراضي عبر الإنترنت.ولفتت إلى أن هذا الاجتماع جاء استكمالا للاجتماع الذي جرى في مدينة ميامي بولاية فلوريدا الأمريكية أواخر ديسمبر/ كانون الأول الماضي.يذكر أنه في 19 ديسمبر الماضي عقد مسؤولون من الدول الأربع الضامنة لاتفاق غزة، اجتماعا مغلقا في ميامي لمناقشة التحضيرات الخاصة بالمرحلة الثانية من الاتفاق، الذي تم التوصل إليه في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.وتعرض القطاع لحرب مدمرة شنتها إسرائيل منذ أكتوبر 2023، خلفت أكثر من 71 ألف قتيل وأكثر من 171 ألف جريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء.وتسببت الحرب في دمار طال نحو 90 بالمئة من البنى التحتية المدنية، حتى تم الإعلان عن خطة السلام بواسطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب العام الماضي، وبدء تنفيذ المرحلة الأولى منها في أكتوبر الماضي تمهيدا للمرحلة التالية.
تركيا تبحث بدء المرحلة الثانية لاتفاق غزة مع 3 دول أخرى

بحث وزير الخارجية التركي، هاكان فيدان، مع مسؤولين من مصر وقطر والولايات المتحدة الأمريكية تحضيرات الانتقال للمرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحركة "حماس" الفلسطينية ضمن خطة السلام الخاصة بقطاع غزة.
ذكرت ذلك وكالة أنباء "الأناضول" التركية، اليوم الاثنين، مشيرة إلى أن فيدان أجرى المباحثات مع مسؤولي الدول الثلاث خلال اجتماع افتراضي عبر الإنترنت.
ولفتت إلى أن هذا الاجتماع جاء استكمالا للاجتماع الذي جرى في مدينة ميامي بولاية فلوريدا الأمريكية أواخر ديسمبر/ كانون الأول الماضي.
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي - سبوتنيك عربي, 1920, 12.01.2026
وزير الخارجية المصري: غزة تواجه وضعا مأساويا ونؤكد ضرورة إزالة العوائق أمام المساعدات
13:09 GMT
يذكر أنه في 19 ديسمبر الماضي عقد مسؤولون من الدول الأربع الضامنة لاتفاق غزة، اجتماعا مغلقا في ميامي لمناقشة التحضيرات الخاصة بالمرحلة الثانية من الاتفاق، الذي تم التوصل إليه في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.
وتعرض القطاع لحرب مدمرة شنتها إسرائيل منذ أكتوبر 2023، خلفت أكثر من 71 ألف قتيل وأكثر من 171 ألف جريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء.
وتسببت الحرب في دمار طال نحو 90 بالمئة من البنى التحتية المدنية، حتى تم الإعلان عن خطة السلام بواسطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب العام الماضي، وبدء تنفيذ المرحلة الأولى منها في أكتوبر الماضي تمهيدا للمرحلة التالية.
