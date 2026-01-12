https://sarabic.ae/20260112/تركيا-تبحث-بدء-المرحلة-الثانية-لاتفاق-غزة-مع-3-دول-أخرى-1109169787.html
تركيا تبحث بدء المرحلة الثانية لاتفاق غزة مع 3 دول أخرى
تركيا تبحث بدء المرحلة الثانية لاتفاق غزة مع 3 دول أخرى
بحث وزير الخارجية التركي، هاكان فيدان، مع مسؤولين من مصر وقطر والولايات المتحدة الأمريكية تحضيرات الانتقال للمرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحركة "حماس" الفلسطينية ضمن خطة السلام الخاصة بقطاع غزة.
ذكرت ذلك وكالة
أنباء "الأناضول" التركية، اليوم الاثنين، مشيرة إلى أن فيدان أجرى المباحثات مع مسؤولي الدول الثلاث خلال اجتماع افتراضي عبر الإنترنت.
ولفتت إلى أن هذا الاجتماع جاء استكمالا للاجتماع الذي جرى في مدينة ميامي بولاية فلوريدا الأمريكية أواخر ديسمبر/ كانون الأول الماضي.
يذكر أنه في 19 ديسمبر الماضي عقد مسؤولون من الدول الأربع الضامنة لاتفاق غزة
، اجتماعا مغلقا في ميامي لمناقشة التحضيرات الخاصة بالمرحلة الثانية من الاتفاق، الذي تم التوصل إليه في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.
وتعرض القطاع لحرب مدمرة شنتها إسرائيل منذ أكتوبر 2023، خلفت أكثر من 71 ألف قتيل وأكثر من 171 ألف جريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء.
وتسببت الحرب في دمار طال نحو 90 بالمئة من البنى التحتية المدنية، حتى تم الإعلان عن خطة السلام
بواسطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب العام الماضي، وبدء تنفيذ المرحلة الأولى منها في أكتوبر الماضي تمهيدا للمرحلة التالية.