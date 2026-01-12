عربي
جوائز كأس الأمم الأفريقية... ما حصيلة المكافآت بنصف النهائي.. وكيف يعوض المغرب ما أنفقه؟
أمساليوم
بث مباشر
راديو
يناقش صحفيو سبوتنيك عربي على أثير راديو سبوتنيك آخر الأخبار وأبرز القضايا السياسية والاقتصادية والاجتماعية. ونشارككم رأي وتحليل خبراء من مختلف المجالات من استوديوهات الوكالة في موسكو والقاهرة وبيروت. وبإمكانكم الاستماع إلى إذاعة سبوتنيك على التردد 93,6 في لبنان، و93,3 في سوريا، و91.5 في العراق.
14:35 GMT 12.01.2026
راديو
جوائز كأس الأمم الأفريقية.. ما حصيلة المكافآت التي ينتظرها المتأهلون لنصف النهائي.. وكيف يعوض المغرب ما أنفقه؟
- سبوتنيك عربي
صبري سراج
معد ومقدم برامج في إذاعة "سبوتنيك"
كل المواضيع
في بطولة لا تقاس فقط بالأهداف والنتائج داخل المستطيل الأخضر، تبرز الأرقام المالية لاعبا خفيا في المشهد، فكأس الأمم الأفريقية لم تعد مجرد بطولة قارية للتتويج بالكأس، بل تحولت إلى صناعة اقتصادية متكاملة، تبدأ من الجوائز المالية التي يقرّها الاتحاد الأفريقي، ولا تنتهي عند انعكاساتها على الاتحادات الوطنية والمنتخبات المتأهلة للأدوار النهائية.
مكافآت بملايين الدولارات تذهب إلى منتخبات نصف النهائي وما بعده، تطرح أسئلة جوهرية: كيف تنفق؟ ومن المستفيد الحقيقي منها؟ وهل تحدث فارقا اقتصاديا مستداما أم تذوب سريعا في نفقات آنية؟
قال الكاتب الصحفي أحمد رزق سلامة إن تعاظم المكافآت المالية الممنوحة للمنتخبات المشاركة في كأس الأمم الأفريقية غير قواعد اللعبة.
وأوضح سلامة لراديو "سبوتنيك"، أنه في السابق كان الإنفاق المالي على المنتخبات يمثل عبئا على ميزانيات الاتحادات الوطنية، لافتا إلى أن الأمر تغير مع زيادة المكافآت فتحول الأمر إلى استثمار وتشجعت الاتحادات في الإنفاق على منتخباتها من حيث استخدام طائرات خاصة وإقامة معسكرات خارجية وكذلك توفير أجهزة استشفاء حديثة وغيرها.
وننتقل من عوائد الملاعب إلى حسابات الدول، وتحديدا إلى المغرب، الذي يخوض رهانا اقتصاديا كبيرا باستضافة كأس الأمم الأفريقية 2025، باستثمارات ضخمة في البنية التحتية، والملاعب، والنقل، والسياحة، تضع المملكة أمام معادلة دقيقة بين ما أنفق وما ينتظر تحصيله.

قال المحلل الاقتصادي والمعلق الكروي محمد عادل، إن الفجوة بين مصروفات المغرب لاستضافة كأس الأمم الأفريقية وإيرادات البطولة هي فجوة خادعة.

وأوضح عادل أن الإنفاق الذي بلغ نحو 16 مليار دولار ليس موجها لتنظيم كأس الأمم الأفريقية فقط، لكنها تعد استثمارا في البنية التحتية السيادية للمغرب، إذ تشمل استثمارات عديدة للبلاد مثل توسعة شبكة السكة الحديد فائقة السرعة وتحديث الموانئ البحرية والمطارات، لافتا إلى أن المغرب يستعد لإنفاق مبالغ أكثر لتطوير البنية التحتية وتعظيم الاستثمار قبل استضافة كأس العالم لكرة القدم 2030.
