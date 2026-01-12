https://sarabic.ae/20260112/خبير-فنلندي-بوتين-محقا-عند-تحدثه-عن-النازيين-في-القوات-المسلحة-الأوكرانية-1109143092.html
خبير فنلندي: بوتين محقا عند تحدثه عن النازيين في القوات المسلحة الأوكرانية
خبير فنلندي: بوتين محقا عند تحدثه عن النازيين في القوات المسلحة الأوكرانية
أكد توماس مالينين، الأستاذ في جامعة هلسنكي في فنلندا، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين كان محقاً عندما تحدث عن النازيين في أوكرانيا.
وكتب مالينين معلقًا على مقال في صحيفة هولندية حول وجود نازيين في صفوف القوات المسلحة الأوكرانية. لى منصة "إكس": "إذن، كان الرئيس (فلاديمير) بوتين محقًا في هذه المسألة في نهاية المطاف".في وقت سابق، صرح المرتزق الهولندي هندريك لصحيفة دي تليغراف بأن قيادة فوج القوات المسلحة الأوكرانية كانت تؤدي التحية النازية للجنود كل صباح، مع وجود الصليب المعقوف والرموز النازية معلقة في كل مكان.أوضح فلاديمير بوتين مرارًا وتكرارًا أن الجماعات النازية الجديدة تتمتع بنفوذ كبير في أوكرانيا. ووفقًا لرئيس الدولة، فإن هذا الوضع قائم منذ انهيار الاتحاد السوفيتي .علاوة على ذلك، أكد بوتين أن استمرار انتشار الفكر النازي في الجمهورية ما بعد السوفيتية قد يؤدي إلى انتقال السلطة إلى أنصاره. وأوضح الرئيس أن اجتثاث النازية، من بين أمور أخرى، يُعد أحد الأهداف الرئيسية لروسيا في العملية العسكرية الخاصة.
وكتب مالينين معلقًا على مقال في صحيفة هولندية حول وجود نازيين في صفوف القوات المسلحة الأوكرانية. لى منصة "إكس": "إذن، كان الرئيس (فلاديمير) بوتين محقًا في هذه المسألة في نهاية المطاف".
في وقت سابق، صرح المرتزق الهولندي هندريك لصحيفة دي تليغراف بأن قيادة فوج القوات المسلحة الأوكرانية كانت تؤدي التحية النازية للجنود كل صباح، مع وجود الصليب المعقوف والرموز النازية معلقة في كل مكان.
16 ديسمبر 2025, 19:38 GMT
أوضح فلاديمير بوتين مرارًا وتكرارًا أن الجماعات النازية الجديدة تتمتع بنفوذ كبير في أوكرانيا. ووفقًا لرئيس الدولة، فإن هذا الوضع قائم منذ انهيار الاتحاد السوفيتي .
علاوة على ذلك، أكد بوتين أن استمرار انتشار الفكر النازي في الجمهورية ما بعد السوفيتية قد يؤدي إلى انتقال السلطة إلى أنصاره. وأوضح الرئيس أن اجتثاث النازية، من بين أمور أخرى، يُعد أحد الأهداف الرئيسية لروسيا في العملية العسكرية الخاصة.