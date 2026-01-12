عربي
بث مباشر
عمره 3 آلاف عام... اكتشاف أثري نادر داخل قبر جماعي في دولة خليجية
عمره 3 آلاف عام... اكتشاف أثري نادر داخل قبر جماعي في دولة خليجية
أزاحت هيئة البحرين للثقافة والآثار، الستار عن اكتشاف أثري نادر يعود إلى أكثر من 3300 عام.
وأعلنت الهيئة، أمس الاثنين، عن اكتشاف قناع خزفي مزخرف يعرف بـ"قناع الفيانس"، في موقع "الحلة" جنوبي البحرين، والذي عُثر عليه في قبر جماعي، يضم امرأتين من حضارة دلمون، ورضيعا.
وأشارت الهيئة إلى أن هذا القناع "يعد واحدا من أندر الاكتشافات الأثرية في مملكة البحرين، إذ يمثل الحالة الثانية فقط من نوعها التي يتم العثور عليها حتى الآن"، وفقا لصحيفة "الأيام" البحرينية.
وأعلنت عن الاكتشاف الباحثة الأثرية، مشاعل الشامسي، خلال مشاركتها في ندوة "آثار الخليج العربي: بين الاكتشاف والحفاظ"، التي نظّمتها هيئة البحرين للثقافة والآثار، بالتعاون مع الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية.
وأشارت الشامسي خلال الندوة، إلى أن "القناع لا يزال بحاجة إلى دراسات معمّقة، كونه من القطع النادرة التي لم تحظ ببحوث كافية".
وتابعت مؤكدة أن العمل جار في الوقت الحالي على إصدار دراسة علمية متخصصة تتناول القناع، وبعض اللقى الأخرى، مثل الخرز والمكتشفات الجنائزية المصاحبة له.
