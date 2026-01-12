https://sarabic.ae/20260112/فيتامين-شائع-يساعد-بالحماية-ضد-تلوث-الهواء-في-المدن-1109167632.html

فيتامين شائع يساعد بالحماية ضد تلوث الهواء في المدن

سبوتنيك عربي

تُظهر أبحاث جامعة سيدني للتكنولوجيا، أن التعرض اليومي لمستويات منخفضة من الجسيمات الدقيقة (PM2.5)، يلحق ضررا صامتا بميتوكوندريا الرئة ويُحفز الالتهاب، وأن...

تستقر الجسيمات الدقيقة (PM2.5)، وهي جسيمات صغيرة يقل حجمها عن 2.5 ميكرومتر ناتجة عن عوادم السيارات ودخان الأخشاب وحرائق الغابات والغبار، في أعماق الحويصلات الهوائية في الرئتين، وحتى التركيزات الشائعة في بعض المدن (حوالي 5 ميكروغرام/م³ يوميا) تُسبب الإجهاد التأكسدي، حيث تُرهق أنواع الأكسجين التفاعلية (ROS) دفاعات الخلايا.يؤدي ذلك إلى تدفق خلايا المناعة الالتهابية وارتفاع مستويات السيتوكينات مثل (IL-1β وTNF-α وIL-17)، وهي علامات مميزة للربو، ومرض الانسداد الرئوي المزمن، والتليف الرئوي، وتطور سرطان الرئة، حسب ماورد في المجلة العلمية "ساينس دايركت".في الدراسة التي جرت بقيادة البروفيسور برايان أوليفر من جامعة سيدني للتكنولوجيا (UTS) ومعهد وولكوك، تلقت ذكور الفئران يوميا جسيمات PM2.5 عبرالأنف (بتركيز 5 ميكروغرام/مل، لمحاكاة مستويات التلوث المنخفضة في المناطق الحضرية) لمدة أسبوعين؛ وشرب نصفها ماء مُضاف إليه 1.5 غرام/لتر من فيتامين "سي" (ما يعادل 1.1 غرام تقريبا من الكمية المُتناولة للإنسان).خضعت خلايا الظهارة الشعبية البشرية (BEAS-2B) لاختبارات مُوازية: عُولجت مُسبقا بفيتامين "سي"، ثم عُرّضت لجسيمات PM2.5. وقيست النتائج من خلال قياس الالتهاب (السيتوكينات، وعدد الخلايا)، والإجهاد التأكسدي (أنواع الأكسجين التفاعلية، ومضادات الأكسدة مثل SOD2/GPX4)، وسلامة الميتوكوندريا باستخدام المجهر الإلكتروني واختبارات الوظائف.النتائج الرئيسية: آليات الحماية لفيتامين "سي"تُعادل جرعة الفئران نحو 1.1 غرام يوميا للبالغين، وهي جرعة شائعة في المكملات الغذائية عالية الجرعة، وأقل من الحد الأقصى الآمن البالغ 2 غرام، ويشير أوليفر إلى أن "هذه الدراسة تُشير إلى أن تناول أعلى جرعة مسموح بها... قد يُساعد"، ولكنه يُوصي باستشارة الطبيب العام لتجنب الجرعات الزائدة من الفيتامينات المتعددة.لكن لم تُجرَ تجارب سريرية على البشر حتى الآن. هناك حاجة لاختبار متغيرات الواقع العملي (النظام الغذائي، والوراثة، والملوثات المختلطة)، ولن يُغني فيتامين سي عن الهواء النظيف، ويجب أن تُعطي السياسات الأولوية للمركبات الكهربائية، وإدارة الحرائق، ومكافحة التلوث.دراسة: نقص "فيتامين د" قد يؤدي إلى الإصابة بأمراض المناعة الذاتية

