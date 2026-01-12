https://sarabic.ae/20260112/قبل-لقائهما-في-نصف-نهائي-البطولة-16-مباراة-ترصد-تاريخ-مواجهات-مصر-والسنغال-في-أمم-أفريقيا-1109171808.html

قبل لقائهما في نصف نهائي البطولة.. 16 مباراة ترصد تاريخ مواجهات مصر والسنغال في أمم أفريقيا

قبل لقائهما في نصف نهائي البطولة.. 16 مباراة ترصد تاريخ مواجهات مصر والسنغال في أمم أفريقيا

سبوتنيك عربي

يستعد المنتخب المصري لمواجهة السنغال في نصف نهائي كأس الأمم الأفريقية 2025 التي تستضيفها المغرب، يوم الأربعاء المقبل، وذلك بعد 16 مواجهة ترصد تاريخ المواجهات... 12.01.2026, سبوتنيك عربي

2026-01-12T20:23+0000

2026-01-12T20:23+0000

2026-01-12T20:23+0000

مجتمع

أخبار العالم الآن

رياضة

مصر

السنغال

كأس الأمم الأفريقية

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/01/0c/1109171911_0:0:2743:1543_1920x0_80_0_0_bb9b02a3fb4df3b1663e7decb3ac4303.jpg

وواصل منتخب مصر عروضه القوية منذ انطلاق البطولة ونجح في تخطي عقبة ساحل العاج في ربع النهائي بنتيجة (3-2)، مؤكدا خبرته القارية ورغبته في استعادة اللقب.وفي المقابل، يخوض منتخب السنغال المباراة بطموح كبير لمواصلة مشواره نحو التتويج بالنجمة الثانية في تاريخه، معتمدا على جيل قوي أثبت حضوره في البطولات الكبرى خلال السنوات الأخيرة.اللقاء المرتقب يسلط الضوء على تاريخ المواجهات التاريخية بين المنتخبين في مختلف المسابقات، وخاصة في بطولة كأس الأمم الأفريقية.وشهدت مواجهات مصر والسنغال عبر التاريخ 16 مباراة تميل فيها الكفة لصالح الفراعنة، الذين حققوا 8 انتصارات، مقابل 4 انتصارات لأسود التيرانغا، فيما انتهت 4 مباريات بالتعادل.وتوزعت هذه المواجهات بين بطولات قارية وتصفيات كأس العالم ومباريات ودية، حيث كانت أول مواجهة بين الطرفين في كأس الأمم الإفريقية عام 1986، فيما امتد الصراع حتى السنوات الأخيرة، أبرزها نهائي أمم أفريقيا 2022 وتصفيات كأس العالم في العام ذاته.ويعكس هذا السجل تاريخا حافلا بالندية والإثارة بين المنتخبين، ما ينذر بمواجهة قوية ومفتوحة في نصف نهائي نسخة 2025، في صراع جديد على بطاقة العبور إلى النهائي القاري.

https://sarabic.ae/20260111/كم-ستحصل-مصر-والمغرب-والسنغال-ونيجيريا-بعد-التأهل-لنصف-نهائي-أمم-أفريقيا-1109119167.html

https://sarabic.ae/20260110/مصر-تتأهل-لنصف-نهائي-أمم-أفريقيا-2025-1109109878.html

مصر

السنغال

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

أخبار العالم الآن, رياضة, مصر, السنغال, كأس الأمم الأفريقية