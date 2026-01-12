عربي
قبل لقائهما في نصف نهائي البطولة.. 16 مباراة ترصد تاريخ مواجهات مصر والسنغال في أمم أفريقيا
قبل لقائهما في نصف نهائي البطولة.. 16 مباراة ترصد تاريخ مواجهات مصر والسنغال في أمم أفريقيا
قبل لقائهما في نصف نهائي البطولة.. 16 مباراة ترصد تاريخ مواجهات مصر والسنغال في أمم أفريقيا
سبوتنيك عربي
يستعد المنتخب المصري لمواجهة السنغال في نصف نهائي كأس الأمم الأفريقية 2025 التي تستضيفها المغرب، يوم الأربعاء المقبل، وذلك بعد 16 مواجهة ترصد تاريخ المواجهات... 12.01.2026
2026-01-12T20:23+0000
2026-01-12T20:23+0000
مجتمع
أخبار العالم الآن
رياضة
مصر
السنغال
كأس الأمم الأفريقية
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/01/0c/1109171911_0:0:2743:1543_1920x0_80_0_0_bb9b02a3fb4df3b1663e7decb3ac4303.jpg
وواصل منتخب مصر عروضه القوية منذ انطلاق البطولة ونجح في تخطي عقبة ساحل العاج في ربع النهائي بنتيجة (3-2)، مؤكدا خبرته القارية ورغبته في استعادة اللقب.وفي المقابل، يخوض منتخب السنغال المباراة بطموح كبير لمواصلة مشواره نحو التتويج بالنجمة الثانية في تاريخه، معتمدا على جيل قوي أثبت حضوره في البطولات الكبرى خلال السنوات الأخيرة.اللقاء المرتقب يسلط الضوء على تاريخ المواجهات التاريخية بين المنتخبين في مختلف المسابقات، وخاصة في بطولة كأس الأمم الأفريقية.وشهدت مواجهات مصر والسنغال عبر التاريخ 16 مباراة تميل فيها الكفة لصالح الفراعنة، الذين حققوا 8 انتصارات، مقابل 4 انتصارات لأسود التيرانغا، فيما انتهت 4 مباريات بالتعادل.وتوزعت هذه المواجهات بين بطولات قارية وتصفيات كأس العالم ومباريات ودية، حيث كانت أول مواجهة بين الطرفين في كأس الأمم الإفريقية عام 1986، فيما امتد الصراع حتى السنوات الأخيرة، أبرزها نهائي أمم أفريقيا 2022 وتصفيات كأس العالم في العام ذاته.ويعكس هذا السجل تاريخا حافلا بالندية والإثارة بين المنتخبين، ما ينذر بمواجهة قوية ومفتوحة في نصف نهائي نسخة 2025، في صراع جديد على بطاقة العبور إلى النهائي القاري.
https://sarabic.ae/20260111/كم-ستحصل-مصر-والمغرب-والسنغال-ونيجيريا-بعد-التأهل-لنصف-نهائي-أمم-أفريقيا-1109119167.html
https://sarabic.ae/20260110/مصر-تتأهل-لنصف-نهائي-أمم-أفريقيا-2025-1109109878.html
مصر
السنغال
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/01/0c/1109171911_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_e2c315aa82d881113fc1e8be1186a830.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
أخبار العالم الآن, رياضة, مصر, السنغال, كأس الأمم الأفريقية
أخبار العالم الآن, رياضة, مصر, السنغال, كأس الأمم الأفريقية

قبل لقائهما في نصف نهائي البطولة.. 16 مباراة ترصد تاريخ مواجهات مصر والسنغال في أمم أفريقيا

20:23 GMT 12.01.2026
© AP Photoمباراة مصر والسنغال في أمم أفريقيا 2022
مباراة مصر والسنغال في أمم أفريقيا 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 12.01.2026
© AP Photo
تابعنا عبر
يستعد المنتخب المصري لمواجهة السنغال في نصف نهائي كأس الأمم الأفريقية 2025 التي تستضيفها المغرب، يوم الأربعاء المقبل، وذلك بعد 16 مواجهة ترصد تاريخ المواجهات بين البلدين.
وواصل منتخب مصر عروضه القوية منذ انطلاق البطولة ونجح في تخطي عقبة ساحل العاج في ربع النهائي بنتيجة (3-2)، مؤكدا خبرته القارية ورغبته في استعادة اللقب.
كأس الأمم الأفريقية - سبوتنيك عربي, 1920, 11.01.2026
مجتمع
كم ستحصل مصر والمغرب والسنغال ونيجيريا بعد التأهل لنصف نهائي أمم أفريقيا؟
أمس, 10:12 GMT
وفي المقابل، يخوض منتخب السنغال المباراة بطموح كبير لمواصلة مشواره نحو التتويج بالنجمة الثانية في تاريخه، معتمدا على جيل قوي أثبت حضوره في البطولات الكبرى خلال السنوات الأخيرة.
اللقاء المرتقب يسلط الضوء على تاريخ المواجهات التاريخية بين المنتخبين في مختلف المسابقات، وخاصة في بطولة كأس الأمم الأفريقية.
وشهدت مواجهات مصر والسنغال عبر التاريخ 16 مباراة تميل فيها الكفة لصالح الفراعنة، الذين حققوا 8 انتصارات، مقابل 4 انتصارات لأسود التيرانغا، فيما انتهت 4 مباريات بالتعادل.
منتخب مصر في أمم أفريقيا 2025 - سبوتنيك عربي, 1920, 10.01.2026
مجتمع
مصر تتأهل لنصف نهائي أمم أفريقيا 2025
10 يناير, 21:28 GMT
وتوزعت هذه المواجهات بين بطولات قارية وتصفيات كأس العالم ومباريات ودية، حيث كانت أول مواجهة بين الطرفين في كأس الأمم الإفريقية عام 1986، فيما امتد الصراع حتى السنوات الأخيرة، أبرزها نهائي أمم أفريقيا 2022 وتصفيات كأس العالم في العام ذاته.
ويعكس هذا السجل تاريخا حافلا بالندية والإثارة بين المنتخبين، ما ينذر بمواجهة قوية ومفتوحة في نصف نهائي نسخة 2025، في صراع جديد على بطاقة العبور إلى النهائي القاري.
