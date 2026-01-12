https://sarabic.ae/20260112/قبل-لقائهما-في-نصف-نهائي-البطولة-16-مباراة-ترصد-تاريخ-مواجهات-مصر-والسنغال-في-أمم-أفريقيا-1109171808.html
قبل لقائهما في نصف نهائي البطولة.. 16 مباراة ترصد تاريخ مواجهات مصر والسنغال في أمم أفريقيا
قبل لقائهما في نصف نهائي البطولة.. 16 مباراة ترصد تاريخ مواجهات مصر والسنغال في أمم أفريقيا
سبوتنيك عربي
يستعد المنتخب المصري لمواجهة السنغال في نصف نهائي كأس الأمم الأفريقية 2025 التي تستضيفها المغرب، يوم الأربعاء المقبل، وذلك بعد 16 مواجهة ترصد تاريخ المواجهات... 12.01.2026, سبوتنيك عربي
2026-01-12T20:23+0000
2026-01-12T20:23+0000
2026-01-12T20:23+0000
مجتمع
أخبار العالم الآن
رياضة
مصر
السنغال
كأس الأمم الأفريقية
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/01/0c/1109171911_0:0:2743:1543_1920x0_80_0_0_bb9b02a3fb4df3b1663e7decb3ac4303.jpg
وواصل منتخب مصر عروضه القوية منذ انطلاق البطولة ونجح في تخطي عقبة ساحل العاج في ربع النهائي بنتيجة (3-2)، مؤكدا خبرته القارية ورغبته في استعادة اللقب.وفي المقابل، يخوض منتخب السنغال المباراة بطموح كبير لمواصلة مشواره نحو التتويج بالنجمة الثانية في تاريخه، معتمدا على جيل قوي أثبت حضوره في البطولات الكبرى خلال السنوات الأخيرة.اللقاء المرتقب يسلط الضوء على تاريخ المواجهات التاريخية بين المنتخبين في مختلف المسابقات، وخاصة في بطولة كأس الأمم الأفريقية.وشهدت مواجهات مصر والسنغال عبر التاريخ 16 مباراة تميل فيها الكفة لصالح الفراعنة، الذين حققوا 8 انتصارات، مقابل 4 انتصارات لأسود التيرانغا، فيما انتهت 4 مباريات بالتعادل.وتوزعت هذه المواجهات بين بطولات قارية وتصفيات كأس العالم ومباريات ودية، حيث كانت أول مواجهة بين الطرفين في كأس الأمم الإفريقية عام 1986، فيما امتد الصراع حتى السنوات الأخيرة، أبرزها نهائي أمم أفريقيا 2022 وتصفيات كأس العالم في العام ذاته.ويعكس هذا السجل تاريخا حافلا بالندية والإثارة بين المنتخبين، ما ينذر بمواجهة قوية ومفتوحة في نصف نهائي نسخة 2025، في صراع جديد على بطاقة العبور إلى النهائي القاري.
https://sarabic.ae/20260111/كم-ستحصل-مصر-والمغرب-والسنغال-ونيجيريا-بعد-التأهل-لنصف-نهائي-أمم-أفريقيا-1109119167.html
https://sarabic.ae/20260110/مصر-تتأهل-لنصف-نهائي-أمم-أفريقيا-2025-1109109878.html
مصر
السنغال
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/01/0c/1109171911_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_e2c315aa82d881113fc1e8be1186a830.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
أخبار العالم الآن, رياضة, مصر, السنغال, كأس الأمم الأفريقية
أخبار العالم الآن, رياضة, مصر, السنغال, كأس الأمم الأفريقية
قبل لقائهما في نصف نهائي البطولة.. 16 مباراة ترصد تاريخ مواجهات مصر والسنغال في أمم أفريقيا
يستعد المنتخب المصري لمواجهة السنغال في نصف نهائي كأس الأمم الأفريقية 2025 التي تستضيفها المغرب، يوم الأربعاء المقبل، وذلك بعد 16 مواجهة ترصد تاريخ المواجهات بين البلدين.
وواصل منتخب مصر عروضه القوية منذ انطلاق البطولة ونجح في تخطي عقبة ساحل العاج في ربع النهائي بنتيجة (3-2)، مؤكدا خبرته القارية ورغبته في استعادة اللقب.
وفي المقابل، يخوض منتخب السنغال
المباراة بطموح كبير لمواصلة مشواره نحو التتويج بالنجمة الثانية في تاريخه، معتمدا على جيل قوي أثبت حضوره في البطولات الكبرى خلال السنوات الأخيرة.
اللقاء المرتقب يسلط الضوء على تاريخ المواجهات التاريخية بين المنتخبين في مختلف المسابقات، وخاصة في بطولة كأس الأمم الأفريقية
.
وشهدت مواجهات مصر والسنغال عبر التاريخ 16 مباراة تميل فيها الكفة لصالح الفراعنة، الذين حققوا 8 انتصارات، مقابل 4 انتصارات لأسود التيرانغا، فيما انتهت 4 مباريات بالتعادل.
وتوزعت هذه المواجهات بين بطولات قارية وتصفيات كأس العالم ومباريات ودية، حيث كانت أول مواجهة بين الطرفين في كأس الأمم الإفريقية عام 1986، فيما امتد الصراع حتى السنوات الأخيرة، أبرزها نهائي أمم أفريقيا 2022 وتصفيات كأس العالم في العام ذاته.
ويعكس هذا السجل تاريخا حافلا بالندية والإثارة بين المنتخبين، ما ينذر بمواجهة قوية ومفتوحة في نصف نهائي
نسخة 2025، في صراع جديد على بطاقة العبور إلى النهائي القاري.