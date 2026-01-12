https://sarabic.ae/20260112/قيادي-في-حماس-عندما-تنتخب-الحركة-رئيسا-لها-ستعلن-عن-ذلك-إذا-رأت-أنه-مناسبا-1109171101.html
قيادي في "حماس": عندما تنتخب الحركة رئيسا لها ستعلن عن ذلك إذا رأت أنه مناسبا
قيادي في "حماس": عندما تنتخب الحركة رئيسا لها ستعلن عن ذلك إذا رأت أنه مناسبا
سبوتنيك عربي
تطرَّق القيادي في حركة "حماس" من تركيا، الأستاذ تيسير سليمان، إلى مسألة انتخاب رئيس جديد للحركة، مؤكدًا أن "هناك مشاورات داخل "حماس"، ومتى يتم إنجازها ضمن... 12.01.2026, سبوتنيك عربي
2026-01-12T20:00+0000
2026-01-12T20:00+0000
2026-01-12T20:00+0000
حصري
حركة حماس
أخبار الضفة الغربية
غزة
أخبار تركيا اليوم
أخبار إسرائيل اليوم
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e6/0c/0e/1071201426_0:135:1440:945_1920x0_80_0_0_a72bcbd94200dede8db7873c45e144d9.jpg
وفي حديث لإذاعة "سبوتنيك"، شدد سليمان على أن "الموضوع أهون بكثير مما يتصوره البعض، وليس له علاقة بخلافات بقدر ما له علاقة بقدرة التواصل وإنجاز الملف"، معتبرًا أن "الانتخابات ليست دعوة عبر مؤتمر عام يحضره الجميع ويصوت، والظروف الأمنية هي التي تحكم الإجراءات الميدانية"، مضيفًا "الحركة عندما تنتخب رئيسًا لها ونائبًا لرئيسها، سوف تعلن ذلك، إذا رأت أن ذلك مناسبًا". وأكد أن "لا علاقة بين تأثير حل الهيئات الحكومية تمهيدًا لتسليم إدارة القطاع، وموقف الحركة الموحد من استحقاق المرحلة الثانية في اتفاق غزة"، مؤكدًا أن "الاستحقاق الداخلي هو مسألة إجراءات والحركة أدرى متى تتمها أو بظروفها الأمنية الأفضل ومتى تعلن ومتى لا تعلن". ولفت سليمان إلى أن "التطرق لأسماء قبل الإعلان الرسمي عنها سوف يدخلنا بحالة من الإرباك، وهذا ما لا نحتاجه الآن"، مشددًا على أن "المعيار الوطني هو المعيار الأساسي والتوافقي"، مضيفًا "لا نتكلم عن معايير تُسقَط من الخارج بل موجودة في الداخل، فحتى لو كان غزاويًّا ويعيش في الخارج ولم يشهد الحرب أو لم يعش في قطاع غزة، سترى جميع الفصائل أنه غير مناسب، لأنه بعيد عن الأجواء والظروف السياسية وأجواء الحرب". يذكر أنه في 19 ديسمبر الماضي عقد مسؤولون من الدول الأربع الضامنة لاتفاق غزة، اجتماعا مغلقا في ميامي لمناقشة التحضيرات الخاصة بالمرحلة الثانية من الاتفاق، الذي تم التوصل إليه في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.وتعرض القطاع لحرب مدمرة شنتها إسرائيل منذ أكتوبر 2023، خلفت أكثر من 71 ألف قتيل وأكثر من 171 ألف جريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء.وتسببت الحرب في دمار طال نحو 90 بالمئة من البنى التحتية المدنية، حتى تم الإعلان عن خطة السلام بواسطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب العام الماضي، وبدء تنفيذ المرحلة الأولى منها في أكتوبر الماضي تمهيدا للمرحلة التالية.
https://sarabic.ae/20260112/فتح-تحذر-حماس-أي-إدارة-لغزة-خارج-مظلة-السلطة-تعني-تكريس-الانقسام-1109159621.html
https://sarabic.ae/20260112/حماس-تكشف-تفاصيل-مفاوضات-القاهرة-بشأن-اتفاق-غزة-1109144579.html
https://sarabic.ae/20260111/حماس-تؤكد-قرارها-النهائي-بتسليم-المؤسسات-الحكومية-لهيئة-تكنوقراط-فلسطينية-مستقلة-1109136649.html
غزة
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e6/0c/0e/1071201426_0:0:1440:1080_1920x0_80_0_0_aa917e972e6558da129bb7931cf6f12a.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
حصري, حركة حماس, أخبار الضفة الغربية, غزة, أخبار تركيا اليوم, أخبار إسرائيل اليوم
حصري, حركة حماس, أخبار الضفة الغربية, غزة, أخبار تركيا اليوم, أخبار إسرائيل اليوم
قيادي في "حماس": عندما تنتخب الحركة رئيسا لها ستعلن عن ذلك إذا رأت أنه مناسبا
حصري
تطرَّق القيادي في حركة "حماس" من تركيا، الأستاذ تيسير سليمان، إلى مسألة انتخاب رئيس جديد للحركة، مؤكدًا أن "هناك مشاورات داخل "حماس"، ومتى يتم إنجازها ضمن الإجراءات الأمنية والظروف الميدانية، أكان لقطاع غزة أو للضفة الغربية أو للخارج، سوف يتم الإعلان عنها".
وفي حديث لإذاعة "سبوتنيك"، شدد سليمان على أن "الموضوع أهون بكثير مما يتصوره البعض، وليس له علاقة بخلافات بقدر ما له علاقة بقدرة التواصل وإنجاز الملف"، معتبرًا أن "الانتخابات ليست دعوة عبر مؤتمر عام يحضره الجميع ويصوت، والظروف الأمنية هي التي تحكم الإجراءات الميدانية"، مضيفًا "الحركة
عندما تنتخب رئيسًا لها ونائبًا لرئيسها، سوف تعلن ذلك، إذا رأت أن ذلك مناسبًا".
وأكد أن "لا علاقة بين تأثير حل الهيئات الحكومية تمهيدًا لتسليم إدارة القطاع
، وموقف الحركة الموحد من استحقاق المرحلة الثانية في اتفاق غزة"، مؤكدًا أن "الاستحقاق الداخلي هو مسألة إجراءات والحركة أدرى متى تتمها أو بظروفها الأمنية الأفضل ومتى تعلن ومتى لا تعلن".
وعن إدارة قطاع غزة في المرحلة المقبلة، أكد سليمان أن "حركة "حماس" كانت واضحة من البداية، وأعلنت عن تشكيل جسمًا توافقيًّا يتم الحديث معهم مع مصر وتم الاجتماع والتوافق عليه"، كاشفًا أن "حماس" قدمت ما يزيد عن أربعين اسمًا رأت أنهم مناسبين لأن يشغلوا هذه المناصب الإدارية التنفيذية التي تهتم بالناس مباشرة، والتي يمكن اختيار من 5 إلى 10 إلى 15 إلى 8 الذين يتوافق عليهم".
ولفت سليمان إلى أن "التطرق لأسماء قبل الإعلان الرسمي عنها سوف يدخلنا بحالة من الإرباك، وهذا ما لا نحتاجه الآن"، مشددًا على أن "المعيار الوطني هو المعيار الأساسي والتوافقي"، مضيفًا "لا نتكلم عن معايير تُسقَط من الخارج بل موجودة في الداخل، فحتى لو كان غزاويًّا ويعيش في الخارج ولم يشهد الحرب أو لم يعش في قطاع غزة
، سترى جميع الفصائل أنه غير مناسب، لأنه بعيد عن الأجواء والظروف السياسية وأجواء الحرب".
وردًّا على سؤال حول مؤتمر القاهرة، قال ضيف "سبوتنيك": "نجلس ونتحاور ونختلف وبعد ذلك نذهب إلى الانتخابات، وبعد ذلك نذهب إلى توافق، لهذا لا أعتقد أنه جو غير صحي"، معتبرًا أن "المسألة التوافقية بين الأحزاب والشعب وبين المناطقية هي مسألة نسبية"، مؤكدًا أن "مربعات الحوار واللقاءات ليست جوًّا سلبيًّا يمكن أن يقاس عليه، وبالتالي الذهاب أفضل من عدمه".
يذكر أنه في 19 ديسمبر الماضي عقد مسؤولون من الدول الأربع الضامنة لاتفاق غزة
، اجتماعا مغلقا في ميامي لمناقشة التحضيرات الخاصة بالمرحلة الثانية من الاتفاق، الذي تم التوصل إليه في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.
وتعرض القطاع لحرب مدمرة شنتها إسرائيل منذ أكتوبر 2023، خلفت أكثر من 71 ألف قتيل وأكثر من 171 ألف جريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء.
وتسببت الحرب في دمار طال نحو 90 بالمئة من البنى التحتية المدنية، حتى تم الإعلان عن خطة السلام
بواسطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب العام الماضي، وبدء تنفيذ المرحلة الأولى منها في أكتوبر الماضي تمهيدا للمرحلة التالية.