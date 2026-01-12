https://sarabic.ae/20260112/6-أسباب-لماذا-تخلى-ريال-مدريد-عن-تشابي-ألونسو-1109175117.html

6 أسباب.. لماذا تخلى ريال مدريد عن تشابي ألونسو

6 أسباب.. لماذا تخلى ريال مدريد عن تشابي ألونسو

أعلن نادي ريال مدريد الإسباني رسميا تخليه عن مدربه تشابي ألونسو وتعيين مدرب الفريق الثاني ألفارو أربيلوا، خلفا له، عقب خسارته أمام برشلونة في نهائي كأس السوبر... 12.01.2026

ولم يوضح بيان النادي أسباب تخليه عن ألونسو وطاقمه الفني مكتفيا بتوجيه الشكر لهم، بينما سلطت تقارير إخبارية الضوء على هذا القرار، الذي جاء لـ 6 أسباب.تراجع الأداء الفنيرغم البداية الجيدة للفريق وتصدره الدوري الإسباني لفترة قصيرة، فإن مستوى الأداء لم يشهد تطورا واضحا، وبقي أقل من تطلعات الجماهير، ما انعكس سلبا على النتائج في المراحل الحاسمة.الانهيار البدني وتكرار الإصاباتعانى الفريق من تراجع بدني ملحوظ هذا الموسم، مع كثرة الإصابات العضلية وعدم قدرة اللاعبين على الحفاظ على نسق عال حتى الدقائق الأخيرة من المباريات.خسارة الألقابقاد تشابي ألونسو ريال مدريد منذ يونيو الماضي، لكنه خسر لقبين بارزين، أولهما الخروج من نصف نهائي كأس العالم للأندية أمام باريس سان جيرمان برباعية نظيفة، وثانيهما السقوط في نهائي كأس السوبر الإسباني أمام برشلونة.توترات في غرفة الملابسواجه المدرب صعوبات في السيطرة على غرفة الملابس، وظهرت خلافات مع عدد من نجوم الفريق، أبرزهم فينيسيوس جونيور وفيدي فالفيردي ورودريغو، دون التوصل إلى حلول جذرية.أزمة الدفاعشكل الخط الخلفي نقطة الضعف الأبرز هذا الموسم، ولولا تألق الحارس تيبو كورتوا لتلقى الفريق عددا أكبر من الأهداف، في ظل فشل الجهاز الفني في إيجاد حلول دفاعية فعالة رغم الإصابات.إدارة المباريات الكبرىتعرض النادي الملكي لخسائر ثقيلة في المواجهات الكبيرة، أبرزها أمام باريس سان جيرمان وأتلتيكو مدريد وليفربول ومانشستر سيتي وبرشلونة، ما عزز الشكوك حول قدرة تشابي ألونسو على إدارة المباريات الحاسمة، باستثناء انتصارين أمام برشلونة وأتلتيكو مدريد.

