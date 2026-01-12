عربي
نيبينزيا: روسيا ستواصل حل المشاكل بالوسائل العسكرية إلى أن يعود زيلينسكي إلى رشده
مجتمع
تابع آخر الأخبار عن القضايا الاجتماعية والفعاليات الثقافية في دول الوطن العربي والعالم. تعرف على آخر أخبار المجتمع، قصص إنسانية، وتقارير مصورة عن حياة المجتمع.
6 أسباب.. لماذا تخلى ريال مدريد عن تشابي ألونسو
6 أسباب.. لماذا تخلى ريال مدريد عن تشابي ألونسو
6 أسباب.. لماذا تخلى ريال مدريد عن تشابي ألونسو

أعلن نادي ريال مدريد الإسباني رسميا تخليه عن مدربه تشابي ألونسو وتعيين مدرب الفريق الثاني ألفارو أربيلوا، خلفا له، عقب خسارته أمام برشلونة في نهائي كأس السوبر الإسباني الذي استضافته السعودية.
ولم يوضح بيان النادي أسباب تخليه عن ألونسو وطاقمه الفني مكتفيا بتوجيه الشكر لهم، بينما سلطت تقارير إخبارية الضوء على هذا القرار، الذي جاء لـ 6 أسباب.

تراجع الأداء الفني

رغم البداية الجيدة للفريق وتصدره الدوري الإسباني لفترة قصيرة، فإن مستوى الأداء لم يشهد تطورا واضحا، وبقي أقل من تطلعات الجماهير، ما انعكس سلبا على النتائج في المراحل الحاسمة.

الانهيار البدني وتكرار الإصابات

عانى الفريق من تراجع بدني ملحوظ هذا الموسم، مع كثرة الإصابات العضلية وعدم قدرة اللاعبين على الحفاظ على نسق عال حتى الدقائق الأخيرة من المباريات.

خسارة الألقاب

قاد تشابي ألونسو ريال مدريد منذ يونيو الماضي، لكنه خسر لقبين بارزين، أولهما الخروج من نصف نهائي كأس العالم للأندية أمام باريس سان جيرمان برباعية نظيفة، وثانيهما السقوط في نهائي كأس السوبر الإسباني أمام برشلونة.
كرة قدم - سبوتنيك عربي, 1920, 12.01.2026
ريال مدريد يعلن رسميا إنهاء تعاقد تشابي ألونسو
17:58 GMT

توترات في غرفة الملابس

واجه المدرب صعوبات في السيطرة على غرفة الملابس، وظهرت خلافات مع عدد من نجوم الفريق، أبرزهم فينيسيوس جونيور وفيدي فالفيردي ورودريغو، دون التوصل إلى حلول جذرية.

أزمة الدفاع

شكل الخط الخلفي نقطة الضعف الأبرز هذا الموسم، ولولا تألق الحارس تيبو كورتوا لتلقى الفريق عددا أكبر من الأهداف، في ظل فشل الجهاز الفني في إيجاد حلول دفاعية فعالة رغم الإصابات.

إدارة المباريات الكبرى

تعرض النادي الملكي لخسائر ثقيلة في المواجهات الكبيرة، أبرزها أمام باريس سان جيرمان وأتلتيكو مدريد وليفربول ومانشستر سيتي وبرشلونة، ما عزز الشكوك حول قدرة تشابي ألونسو على إدارة المباريات الحاسمة، باستثناء انتصارين أمام برشلونة وأتلتيكو مدريد.
