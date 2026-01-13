الجيش الروسي يحبط محاولة أوكرانية لتنفيذ "استعراض دعائي" في كراسنوأرميسك.. فيديو

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
03:30 GMT
149 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
هل العمل الليلي يربك الجهاز الهضمي ويسبب القولون العصبي؟
09:16 GMT
13 د
مرايا العلوم
حضارة غريبة لمجتمع من الذكاء الاصطناعي، وتقنية ثورية لتحلية المياه في أعماق البحر
09:30 GMT
29 د
مساحة حرة
خارج الصورة النمطية... نساء يقتحمن مهن الرجال
10:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
من أبيدوس إلى بناويط: اكتشافات تعيد كتابة التاريخ المصري
10:33 GMT
11 د
المقهى الثقافي
حوار مع الكاتب العراقي حامد حنجر
10:43 GMT
17 د
صدى الحياة
أزمة حرية الصحافة.. كيف تتحول الحوكمة الضعيفة إلى تهديد عالمي؟
11:29 GMT
30 د
نبض افريقيا
انتهاء أطول انتخابات نيابية في التاريخ السياسي المصري الحديث بإعلان النتائج النهائية
12:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
الكافيين بين المتعة والخطورة
12:48 GMT
11 د
مساحة حرة
استرداد الآثار المنهوبة... استراتيجية مصرية لصون هويتها التاريخية
13:29 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
الإنسان والثقافة
ألكسندر غريبويديف: كيف يجتمع الأديب والدبلوماسي في شخص واحد
17:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
أيهما أفضل لصحة الإنسان: النوم الجيد أم الرياضة؟
17:33 GMT
16 د
بلا قيود
عدنان منصور: ما يطالب به ترامب حول غرينلاند يشكل ظاهرة استثنائية في العلاقات الدولية
18:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
تحالف ثلاثي بين تركيا وباكستان والسعودية.. هل ستسمح أمريكا بتمرير هذا الاتفاق؟ يجيب خبير
19:00 GMT
30 د
مساحة حرة
جوائز كأس الأمم الأفريقية.. ما حصيلة المكافآت التي ينتظرها المتأهلون لنصف النهائي.. وكيف يعوض المغرب ما أنفقه؟
19:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
91 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
الحضارات القديمة ما زالت تبهرنا، اكتشافات أثرية جديدة في مصر والعراق
09:17 GMT
26 د
المقهى الثقافي
حوار مع الكاتب العراقي حامد حنجر
09:42 GMT
17 د
نبض افريقيا
انتهاء أطول انتخابات نيابية في التاريخ السياسي المصري الحديث بإعلان النتائج النهائية
10:03 GMT
45 د
طرائف سبوتنيك
مقهى الأحضان في طوكيو: تجربة فريدة لعشاق القطط
10:49 GMT
11 د
مساحة حرة
بين تحديات الطاقة النظيفة وحيوية الوقود الأحفوري هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
11:29 GMT
31 د
من الملعب
برشلونة يفوز في جدة.. هل حسم ميسي قرار المشاركة في كأس العالم؟
12:03 GMT
27 د
الإنسان والثقافة
أكاديمي مصري: الاستشراق الروسي موضوعي ويرصد الواقع في مصر والعالم العربي
12:30 GMT
30 د
مساحة حرة
التسوية بالعملات الوطنية.. أولويات دول بريكس في 2024
13:03 GMT
29 د
مرايا العلوم
روبوت السائل المغناطيسي وطحالب الأرض في ضوء نجم آخر وأسرار الجينات المتنقلة
13:37 GMT
23 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
ما التأثيرات النفسية والاجتماعية لتطبيقات "تتبع الأطفال" على الأطفال؟
17:03 GMT
19 د
مساحة حرة
جوائز كأس الأمم الأفريقية.. ما حصيلة المكافآت التي ينتظرها المتأهلون لنصف النهائي.. وكيف يعوض المغرب ما أنفقه؟
17:22 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
مهمة التليسكوب الهائل جيمس ويب في اكتشاف تاريخ الكون لا تزال في بدايتها
17:52 GMT
8 د
أمساليوم
بث مباشر
Военнослужащие 1430-го гвардейского мотострелкового полка ВС РФ на занятиях по штурмовым действиям и ведение боя в окопах на Запорожском направлении в зоне специальной военной операции - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sarabic.ae/20260113/الجيش-الروسي-يحبط-محاولة-أوكرانية-لتنفيذ-استعراض-دعائي-في-كراسنوأرميسك-فيديو-1109180700.html
الجيش الروسي يحبط محاولة أوكرانية لتنفيذ "استعراض دعائي" في كراسنوأرميسك.. فيديو
الجيش الروسي يحبط محاولة أوكرانية لتنفيذ "استعراض دعائي" في كراسنوأرميسك.. فيديو
سبوتنيك عربي
تمكّن الجيش الروسي من تحييد مجموعة مسلحة تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية قرب مدينة كراسنوأرميسك، كانت قد أُرسلت لتنفيذ "تحرّك دعائي" برفع العلم الأوكراني في... 13.01.2026, سبوتنيك عربي
2026-01-13T07:27+0000
2026-01-13T07:27+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/01/0d/1109180504_0:0:2083:1171_1920x0_80_0_0_1e54bc8e0dab3b463443cb738b57252e.jpg
وقالت وزارة الدفاع الروسية إن "نظام كييف يواصل محاولاته لنشر مقاتلين من القوات المسلحة الأوكرانية، لتنفيذ دعاية لإثبات وجودهم في المناطق، التي حررتها القوات الروسية".وأضافت الدفاع الروسية: "أرسلت قيادة العدو ثلاث مجموعات من المسلحين إلى المدينة لتصوير فيديو في منطقة تسيطر عليها القوات الروسية. ويُظهر الفيديو غارات جوية بطائرات مسيرة، ومسلحين قتلى، والعلم الذي كانوا يحملونه".ونشرت وزارة الدفاع الروسية مقطع فيديو يوثّق العملية.وفي مساء يوم 30 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، زار الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، مركز قيادة قوات مجموعة "المركز"، حيث تلقى تقارير تضمنت معلومات عن تحرير مدينة كراسنوأرميسك في جمهورية دونيتسك الشعبية، وفوفشانسك في مقاطعة خاركوف، وهنأ بوتين قوات المجموعة بتحرير كرأسنوارميسك.تكشف حجم الدمار... "سبوتنيك" تنشر اللقطات الأولى من مدينة كراسنوأرميسك المحررةطائرة مسيرة روسية تقود مدنيين للنجاة من نيران القوات الأوكرانية في كراسنوارميسك
https://sarabic.ae/20251231/الدفاع-الروسية-كييف-تحاول-إقناع-الغرب-باستمرار-وجود-قواتها-في-كراسنوارميسك-1108763868.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/01/0d/1109180504_77:0:1638:1171_1920x0_80_0_0_e801888cefdce7f6018c5eb733210332.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
روسيا
روسيا

الجيش الروسي يحبط محاولة أوكرانية لتنفيذ "استعراض دعائي" في كراسنوأرميسك.. فيديو

07:27 GMT 13.01.2026
© Sputnik . Stanislav Krasilnikov / الانتقال إلى بنك الصورالجيش الروسي في كراسنوأرميسك المحررة في جمهورية دونيتسك الشعبية
الجيش الروسي في كراسنوأرميسك المحررة في جمهورية دونيتسك الشعبية - سبوتنيك عربي, 1920, 13.01.2026
© Sputnik . Stanislav Krasilnikov
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبر
تمكّن الجيش الروسي من تحييد مجموعة مسلحة تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية قرب مدينة كراسنوأرميسك، كانت قد أُرسلت لتنفيذ "تحرّك دعائي" برفع العلم الأوكراني في المنطقة.
وقالت وزارة الدفاع الروسية إن "نظام كييف يواصل محاولاته لنشر مقاتلين من القوات المسلحة الأوكرانية، لتنفيذ دعاية لإثبات وجودهم في المناطق، التي حررتها القوات الروسية".
وأضافت الدفاع الروسية: "أرسلت قيادة العدو ثلاث مجموعات من المسلحين إلى المدينة لتصوير فيديو في منطقة تسيطر عليها القوات الروسية. ويُظهر الفيديو غارات جوية بطائرات مسيرة، ومسلحين قتلى، والعلم الذي كانوا يحملونه".
ونشرت وزارة الدفاع الروسية مقطع فيديو يوثّق العملية.
عسكريون روس في منطقة عمليات القوات الخاصة الروسية - سبوتنيك عربي, 1920, 31.12.2025
العملية العسكرية الروسية الخاصة
الدفاع الروسية: كييف تحاول إقناع الغرب باستمرار وجود قواتها في كراسنوارميسك
31 ديسمبر 2025, 12:19 GMT

كما أشارت الدفاع الروسية إلى أن "العدو يسعى في خضم انتصارات الجيش الروسي، إلى إقناع المواطنين الأوكرانيين والجهات الداعمة الغربية بوجود القوات المسلحة الأوكرانية في كراسنوأرميسك، وديميتروف. وكدليل على ذلك، تستخدم كييف طائرات مسيّرة لرفع الأعلام الأوكرانية على أسطح المباني، إلا أن القوات المسلحة الروسية تعترض هذه العمليات".

وفي مساء يوم 30 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، زار الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، مركز قيادة قوات مجموعة "المركز"، حيث تلقى تقارير تضمنت معلومات عن تحرير مدينة كراسنوأرميسك في جمهورية دونيتسك الشعبية، وفوفشانسك في مقاطعة خاركوف، وهنأ بوتين قوات المجموعة بتحرير كرأسنوارميسك.
تكشف حجم الدمار... "سبوتنيك" تنشر اللقطات الأولى من مدينة كراسنوأرميسك المحررة
طائرة مسيرة روسية تقود مدنيين للنجاة من نيران القوات الأوكرانية في كراسنوارميسك
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2026 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала