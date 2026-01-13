https://sarabic.ae/20260113/الجيش-الروسي-يحبط-محاولة-أوكرانية-لتنفيذ-استعراض-دعائي-في-كراسنوأرميسك-فيديو-1109180700.html
الجيش الروسي يحبط محاولة أوكرانية لتنفيذ "استعراض دعائي" في كراسنوأرميسك.. فيديو
سبوتنيك عربي
تمكّن الجيش الروسي من تحييد مجموعة مسلحة تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية قرب مدينة كراسنوأرميسك، كانت قد أُرسلت لتنفيذ "تحرّك دعائي" برفع العلم الأوكراني في... 13.01.2026
2026-01-13T07:27+0000
2026-01-13T07:27+0000
2026-01-13T07:27+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/01/0d/1109180504_0:0:2083:1171_1920x0_80_0_0_1e54bc8e0dab3b463443cb738b57252e.jpg
وقالت وزارة الدفاع الروسية إن "نظام كييف يواصل محاولاته لنشر مقاتلين من القوات المسلحة الأوكرانية، لتنفيذ دعاية لإثبات وجودهم في المناطق، التي حررتها القوات الروسية".وأضافت الدفاع الروسية: "أرسلت قيادة العدو ثلاث مجموعات من المسلحين إلى المدينة لتصوير فيديو في منطقة تسيطر عليها القوات الروسية. ويُظهر الفيديو غارات جوية بطائرات مسيرة، ومسلحين قتلى، والعلم الذي كانوا يحملونه".ونشرت وزارة الدفاع الروسية مقطع فيديو يوثّق العملية.وفي مساء يوم 30 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، زار الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، مركز قيادة قوات مجموعة "المركز"، حيث تلقى تقارير تضمنت معلومات عن تحرير مدينة كراسنوأرميسك في جمهورية دونيتسك الشعبية، وفوفشانسك في مقاطعة خاركوف، وهنأ بوتين قوات المجموعة بتحرير كرأسنوارميسك.تكشف حجم الدمار... "سبوتنيك" تنشر اللقطات الأولى من مدينة كراسنوأرميسك المحررةطائرة مسيرة روسية تقود مدنيين للنجاة من نيران القوات الأوكرانية في كراسنوارميسك
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/01/0d/1109180504_77:0:1638:1171_1920x0_80_0_0_e801888cefdce7f6018c5eb733210332.jpg
روسيا
تمكّن الجيش الروسي من تحييد مجموعة مسلحة تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية قرب مدينة كراسنوأرميسك، كانت قد أُرسلت لتنفيذ "تحرّك دعائي" برفع العلم الأوكراني في المنطقة.
وقالت وزارة الدفاع الروسية إن "نظام كييف يواصل محاولاته لنشر مقاتلين من القوات المسلحة الأوكرانية، لتنفيذ دعاية لإثبات وجودهم في المناطق، التي حررتها القوات الروسية".
وأضافت الدفاع الروسية: "أرسلت قيادة العدو ثلاث مجموعات من المسلحين إلى المدينة لتصوير فيديو في منطقة تسيطر عليها القوات الروسية. ويُظهر الفيديو غارات جوية بطائرات مسيرة، ومسلحين قتلى، والعلم الذي كانوا يحملونه".
ونشرت وزارة الدفاع الروسية مقطع فيديو يوثّق العملية.
31 ديسمبر 2025, 12:19 GMT
كما أشارت الدفاع الروسية إلى أن "العدو يسعى في خضم انتصارات الجيش الروسي، إلى إقناع المواطنين الأوكرانيين والجهات الداعمة الغربية بوجود القوات المسلحة الأوكرانية في كراسنوأرميسك، وديميتروف. وكدليل على ذلك، تستخدم كييف طائرات مسيّرة لرفع الأعلام الأوكرانية على أسطح المباني، إلا أن القوات المسلحة الروسية تعترض هذه العمليات".
وفي مساء يوم 30 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، زار الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، مركز قيادة قوات مجموعة "المركز"، حيث تلقى تقارير تضمنت معلومات عن تحرير مدينة كراسنوأرميسك في جمهورية دونيتسك الشعبية، وفوفشانسك في مقاطعة خاركوف، وهنأ بوتين قوات المجموعة بتحرير كرأسنوارميسك.