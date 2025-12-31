الدفاع الروسية: كييف تحاول إقناع الغرب باستمرار وجود قواتها في كراسنوارميسك

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
129 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
مساحة حرة
موسيقى تشبه حبوب الهلوسة.. المخدرات الرقمية خطر يهدد الشباب
09:17 GMT
25 د
مرايا العلوم
الطيور تتألق في الإغلاق والذكاء والاضطراب وإنسان الجزيرة العربية
09:42 GMT
18 د
نبض افريقيا
غارات جوية أمريكية تستهدف معسكرات تابعة لتنظيم "داعش" الإرهابي في نيجيريا
10:03 GMT
45 د
طرائف سبوتنيك
الموظفين بعد سن الأربعين يحتاجون إجازة أربعة أيام في الاسبوع
10:49 GMT
11 د
مساحة حرة
الحق في التعليم لنحو 6 ملايين طفل حول العالم في خطر.. ما السبب؟
11:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
القلق: سمة العصر الحالي، هل مفيد أم مضر لأصحابه؟
11:33 GMT
13 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر الأردني محمد محمود العزام
11:46 GMT
14 د
شؤون عسكرية
من يقف وراء ظهور قضية استعادة دولة الجنوب العربي في اليمن؟ يجيب خبراء
12:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
التعاون الدولي بين الجامعات العربية والأجنبية
12:33 GMT
27 د
مساحة حرة
كيف تحولت ليلة رأس السنة من مناسبة "غربية" إلى جزء من التقويم الاجتماعي في عدد من المدن العربية
13:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
التصحر يهدد 40% من سكان العالم ويتلف 28 مليون فدان سنويا، فما تداعيات ذلك على الغذائي العالمي؟
13:33 GMT
20 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
13:53 GMT
7 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
لقاء سبوتنيك
الجزائر تحتفل بعيد الاستقلال عن فرنسا وسط أجواء مشحونة بتوتر العلاقات بين البلدين
17:03 GMT
56 د
بلا قيود
خبير: وجود قوات الأمم المتحدة في مرتفعات الجولان يثير تساؤلات حول جدوى دورها الفاصل
18:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
ترامب يعرب عن غضبه إزاء محاولة كييف مهاجمة مقر بوتين وموسكو تؤكد التزامها بالسلام
19:00 GMT
29 د
مساحة حرة
أثار جدلا واسعا.. قراءة نقدية للفيلم المصري "الست"
19:30 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
90 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
ترامب يعرب عن غضبه إزاء محاولة كييف مهاجمة مقر بوتين وموسكو تؤكد التزامها بالسلام
09:16 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
السياحة العربية.. هل تستطيع المنافسة في ظل المتغيرات
09:46 GMT
14 د
عرب بوينت بودكاست
الشخصية السيكوباتية وخفاياها؟
10:03 GMT
14 د
On air
11:03 GMT
14 د
طرائف سبوتنيك
الموظفين بعد سن الأربعين يحتاجون إجازة أربعة أيام في الاسبوع
11:18 GMT
11 د
مساحة حرة
هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
11:29 GMT
31 د
من الملعب
كيف كان شكل البطولات الكروية العالمية في عام 2025
12:03 GMT
26 د
مساحة حرة
أثار جدلا واسعا.. قراءة نقدية للفيلم المصري "الست"
12:30 GMT
29 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
13:53 GMT
7 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
مساحة حرة
الصحة النفسية ليست رفاهية.. كيف تصلح ما أفسدته ٢٠٢٥؟
17:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
فنان سعودي يرسم القضايا العربية في لوحاته
17:33 GMT
27 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
أمساليوم
بث مباشر
Военнослужащие 1430-го гвардейского мотострелкового полка ВС РФ на занятиях по штурмовым действиям и ведение боя в окопах на Запорожском направлении в зоне специальной военной операции - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sarabic.ae/20251231/الدفاع-الروسية-كييف-تحاول-إقناع-الغرب-باستمرار-وجود-قواتها-في-كراسنوارميسك-1108763868.html
الدفاع الروسية: كييف تحاول إقناع الغرب باستمرار وجود قواتها في كراسنوارميسك
الدفاع الروسية: كييف تحاول إقناع الغرب باستمرار وجود قواتها في كراسنوارميسك
سبوتنيك عربي
أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأربعاء، بأن نظام كييف يحاول جاهدا إقناع الشعب الأوكراني وداعميه الغربيين باستمرار وجود القوات المسلحة الأوكرانية في... 31.12.2025, سبوتنيك عربي
2025-12-31T12:19+0000
2025-12-31T12:46+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
العالم
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0c/02/1107695563_0:0:1278:719_1920x0_80_0_0_b8d8513f8324f206d6f4a6af25137426.jpg
وجاء في بيان الوزارة: "في ظل نجاحات الجيش الروسي في تحرير جمهورية دونيتسك الشعبية، يبذل نظام كييف جهودًا حثيثة لإقناع الشعب الأوكراني وداعميه الغربيين باستمرار وجود القوات المسلحة الأوكرانية في كراسنوأرميسك وديميتروف ورودينسكي".وتابع: "خلال الـ24 ساعة الماضية تم إسقاط 7 طائرات هجومية مسيرة حملت أعلامًا أوكرانية فوق كراسنوأرميسك وديميتروف ورودينسكوي".وأشار البيان إلى أنه "تم تدمير مجموعتين من مجموعات التخريب والاستطلاع للعدو في كراسنوأرميسك ورودينسكي حاولتا رفع الأعلام الأوكرانية على واجهات المباني".وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد زار، مساء 30 نوفمبر/تشرين الثاني، إحدى نقاط قيادة التشكيل العسكري الموحد، حيث تلقى تقارير عن تحرير كراسنوأرميسك في جمهورية دونيتسك الشعبية وفولتشانسكا في مقاطعة خاركوف، وشكر قوات مجموعة "المركز" العسكرية على تحرير كراسنوارميسك، بحسب ما صرح به المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف. وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
https://sarabic.ae/20251213/تكشف-حجم-الدمار-سبوتنيك-تنشر-اللقطات-الأولى-من-مدينة-كراسنوارميسك-المحررة-1108104401.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0c/02/1107695563_48:0:1007:719_1920x0_80_0_0_eb5c5a87e90112a390aa6390c1d68ad8.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
روسيا, العالم
روسيا, العالم

الدفاع الروسية: كييف تحاول إقناع الغرب باستمرار وجود قواتها في كراسنوارميسك

12:19 GMT 31.12.2025 (تم التحديث: 12:46 GMT 31.12.2025)
© Photo / © РИА Новости / Сергей БобылевПерейти в медиабанкعسكريون روس في منطقة عمليات القوات الخاصة الروسية
عسكريون روس في منطقة عمليات القوات الخاصة الروسية - سبوتنيك عربي, 1920, 31.12.2025
© Photo / © РИА Новости / Сергей БобылевПерейти в медиабанк
تابعنا عبر
أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأربعاء، بأن نظام كييف يحاول جاهدا إقناع الشعب الأوكراني وداعميه الغربيين باستمرار وجود القوات المسلحة الأوكرانية في كراسنوأرميسك وديميتروف ورودينسكي.
وجاء في بيان الوزارة: "في ظل نجاحات الجيش الروسي في تحرير جمهورية دونيتسك الشعبية، يبذل نظام كييف جهودًا حثيثة لإقناع الشعب الأوكراني وداعميه الغربيين باستمرار وجود القوات المسلحة الأوكرانية في كراسنوأرميسك وديميتروف ورودينسكي".
وتابع: "خلال الـ24 ساعة الماضية تم إسقاط 7 طائرات هجومية مسيرة حملت أعلامًا أوكرانية فوق كراسنوأرميسك وديميتروف ورودينسكوي".
وأشار البيان إلى أنه "تم تدمير مجموعتين من مجموعات التخريب والاستطلاع للعدو في كراسنوأرميسك ورودينسكي حاولتا رفع الأعلام الأوكرانية على واجهات المباني".
الطريق في اتجاه محور كراسنوارميسك، منطقة العملية العسكرية الخاصة - سبوتنيك عربي, 1920, 13.12.2025
العملية العسكرية الروسية الخاصة
تكشف حجم الدمار... "سبوتنيك" تنشر اللقطات الأولى من مدينة كراسنوأرميسك المحررة
13 ديسمبر, 04:53 GMT
وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد زار، مساء 30 نوفمبر/تشرين الثاني، إحدى نقاط قيادة التشكيل العسكري الموحد، حيث تلقى تقارير عن تحرير كراسنوأرميسك في جمهورية دونيتسك الشعبية وفولتشانسكا في مقاطعة خاركوف، وشكر قوات مجموعة "المركز" العسكرية على تحرير كراسنوارميسك، بحسب ما صرح به المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف.
وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.
ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала