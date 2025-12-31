https://sarabic.ae/20251231/الدفاع-الروسية-كييف-تحاول-إقناع-الغرب-باستمرار-وجود-قواتها-في-كراسنوارميسك-1108763868.html
وجاء في بيان الوزارة: "في ظل نجاحات الجيش الروسي في تحرير جمهورية دونيتسك الشعبية، يبذل نظام كييف جهودًا حثيثة لإقناع الشعب الأوكراني وداعميه الغربيين باستمرار وجود القوات المسلحة الأوكرانية في كراسنوأرميسك وديميتروف ورودينسكي".وتابع: "خلال الـ24 ساعة الماضية تم إسقاط 7 طائرات هجومية مسيرة حملت أعلامًا أوكرانية فوق كراسنوأرميسك وديميتروف ورودينسكوي".وأشار البيان إلى أنه "تم تدمير مجموعتين من مجموعات التخريب والاستطلاع للعدو في كراسنوأرميسك ورودينسكي حاولتا رفع الأعلام الأوكرانية على واجهات المباني".وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد زار، مساء 30 نوفمبر/تشرين الثاني، إحدى نقاط قيادة التشكيل العسكري الموحد، حيث تلقى تقارير عن تحرير كراسنوأرميسك في جمهورية دونيتسك الشعبية وفولتشانسكا في مقاطعة خاركوف، وشكر قوات مجموعة "المركز" العسكرية على تحرير كراسنوارميسك، بحسب ما صرح به المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف. وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
