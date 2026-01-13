https://sarabic.ae/20260113/الخارجية-القطرية-أي-تصعيد-أمريكي-ضد-إيران-سيكون-له-عواقب-كارثية-1109200607.html
حذرت دولة قطر مما وصفته بـ"عواقب كارثية" ستتعرض لها المنطقة إذا أقدمت الولايات المتحدة الأمريكية على اتخاذ خطوات تصعيدية ضد إيران، على خلفية التوترات الحالية
جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقده المتحدث باسم وزارة الخارجية القطرية ماجد الأنصاري، اليوم الثلاثاء، ونشرته الصفحة الرسمية للخارجية القطرية على موقع "إكس".وقال الأنصاري: "نريد تجنب التصعيد قدر الإمكان، ونحاول دفع الأطراف للعودة إلى طاولة المفاوضات".وأمس الاثنين، قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي إن هناك من يحاول جر واشنطن للحرب بهدف تحقيق مصالح إسرائيل، مضيفا: "إذا أرادت واشنطن اختبار الخيار العسكري الذي اختبرته سابقا فنحن مستعدون له".
الخارجية القطرية: أي تصعيد أمريكي ضد إيران سيكون له "عواقب كارثية"
حذرت دولة قطر مما وصفته بـ"عواقب كارثية" ستتعرض لها المنطقة إذا أقدمت الولايات المتحدة الأمريكية على اتخاذ خطوات تصعيدية ضد إيران، على خلفية التوترات الحالية بين البلدين.
جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقده المتحدث باسم وزارة الخارجية القطرية ماجد الأنصاري، اليوم الثلاثاء، ونشرته الصفحة الرسمية للخارجية القطرية على موقع "إكس".
وقال الأنصاري: "نريد تجنب التصعيد قدر الإمكان، ونحاول دفع الأطراف للعودة إلى طاولة المفاوضات".
وقال الرئيس الأمريكي
دونالد ترامب، اليوم الثلاثاء، إنه "ألغى جميع الاجتماعات مع المسؤولين الإيرانيين لحين توقف قتل المحتجين"، على حد وصفه.
ووجه رسالة للشعب الإيراني قال فيها: "أيها الوطنيون الإيرانيون واصلوا الاحتجاج والمساعدة في الطريق، واجعلوا إيران عظيمة مجددا وسيطروا على مؤسساتكم".
وأمس الاثنين، قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي إن هناك من يحاول جر واشنطن للحرب بهدف تحقيق مصالح إسرائيل، مضيفا: "إذا أرادت واشنطن اختبار الخيار العسكري الذي اختبرته سابقا فنحن مستعدون له".
وتابع: "إسرائيل والولايات المتحدة تستخدمان محاولات زعزعة استقرار الوضع في إيران لتحقيق ما لم تتمكنا من تحقيقه عبر الحرب
".
وبدأت الاحتجاجات في إيران أواخر ديسمبر/كانون الأول 2025 بسبب انخفاض قيمة العملة المحلية، الريال الإيراني، وانصب التركيز الرئيسي للاحتجاجات على التقلبات الحادة في سعر الصرف وتأثيرها على أسعار الجملة والتجزئة.