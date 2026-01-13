https://sarabic.ae/20260113/دولة-عربية-تنضوي-إلى-تحالف-أمني-اقتصادي-يضم-إسرائيل--1109189686.html
رحبت واشنطن، يوم أمس الاثنين، بانضمام أول دولة عربية إلى إعلان "باكس سيليكا"، للتحالف الأمني الاقتصادي، الذي يضم اسرائيل. 13.01.2026, سبوتنيك عربي
وقّعت دولة قطر على انضمامها إلى إعلان "باكس سيليكا"، مسجلة بذلك تحولا تاريخيا في مسيرة التكامل الاقتصادي في المنطقة.يعد "باكس سيليكا" شراكة دولية طموحة مصممة خصيصا لعصر الذكاء الاصطناعي.ويركز هذا الإعلان على توحيد الجهود بين الدول الأعضاء لتأمين سلاسل الإمداد الحيوية المرتبطة بالحوسبة، والسيليكون، والمعادن، والطاقة باعتبارها أصولا استراتيجية مشتركة أساسية للتنافسية الاقتصادية والأمن التكنولوجي في المستقبل.ورحبت الولايات المتحدة رسميا بانضمام الدوحة إلى التحالف، الذي يضم حاليا، إلى جانب قطر، كلا من أستراليا، وإسرائيل، واليابان، وجمهورية كوريا، وسنغافورة، والمملكة المتحدة، مع توقعات بانضمام دول إضافية في المراحل المقبلة.تركيا تبحث بدء المرحلة الثانية لاتفاق غزة مع 3 دول أخرى
وقّع كل من جاكوب هيلبرغ، وكيل وزارة الخارجية الأمريكية للشؤون الاقتصادية، والسيد أحمد بن محمد السيد، وزير الدولة لشؤون التجارة الخارجية في دولة قطر، على انضمام قطر إلى إعلان "باكس سيليكا"، لتصبح بذلك قطر ثامن عضو في هذا التحالف الاستراتيجي.
يعد "باكس سيليكا" شراكة دولية طموحة مصممة خصيصا لعصر الذكاء الاصطناعي.
ويركز هذا الإعلان على توحيد الجهود بين الدول الأعضاء لتأمين سلاسل الإمداد الحيوية المرتبطة بالحوسبة، والسيليكون، والمعادن، والطاقة باعتبارها أصولا استراتيجية مشتركة أساسية للتنافسية الاقتصادية والأمن التكنولوجي في المستقبل.
وتأتي مشاركة قطر في هذا الإطار تأكيدا على التزامها بتعزيز الشراكات الدولية التي تدعم الابتكار وتحفز النمو المستدام.
ورحبت الولايات المتحدة رسميا بانضمام الدوحة إلى التحالف، الذي يضم حاليا، إلى جانب قطر، كلا من أستراليا، وإسرائيل، واليابان، وجمهورية كوريا، وسنغافورة، والمملكة المتحدة، مع توقعات بانضمام دول إضافية في المراحل المقبلة.