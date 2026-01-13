https://sarabic.ae/20260113/رئيس-الوزراء-السوداني-عودتنا-إلى-الاتحاد-الأفريقي-هذا-العام-ممكنة-1109193581.html

رئيس الوزراء السوداني: عودتنا إلى الاتحاد الأفريقي هذا العام ممكنة

رئيس الوزراء السوداني: عودتنا إلى الاتحاد الأفريقي هذا العام ممكنة

سبوتنيك عربي

صرح رئيس الوزراء السوداني كامل إدريس، بأن بلاده تتطلع إلى العودة إلى عضوية الاتحاد الأفريقي، خلال العام الحالي، مؤكدًا أن "هذا الهدف ممكن التحقيق في ظل الجهود... 13.01.2026, سبوتنيك عربي

2026-01-13T12:34+0000

2026-01-13T12:34+0000

2026-01-13T12:34+0000

أخبار السودان اليوم

المجلس السيادي في السودان

قوات الدعم السريع السودانية

الجيش السوداني

أخبار العالم الآن

العالم

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/01/0b/1109138309_0:0:1738:977_1920x0_80_0_0_5e518cd740a2e11a43caabc7459f9c64.jpg

وأوضح إدريس، في تصريحات له، أن "الحكومة تعمل على تهيئة الظروف اللازمة لرفع تعليق العضوية، من خلال الانخراط الإيجابي مع الشركاء الإقليميين والدوليين، ودفع العملية السياسية بما يحقق تطلعات الشعب السوداني".وأشار رئيس الوزراء السوداني إلى "أهمية الدور، الذي يمكن أن يلعبه الاتحاد الأفريقي في دعم السلام والاستقرار وإعادة الإعمار في السودان"، مؤكدًا التزام بلاده بالتعاون الكامل مع مؤسسات الاتحاد خلال المرحلة المقبلة.وأعلن رئيس الوزراء السوداني كامل إدريس، أمس الاثنين، أن "حكومة الأمل" عادت إلى ممارسة عملها من داخل العاصمة الخرطوم"، مؤكدًا التزامها بالعمل على تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، في ظل الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد.وأضاف أن العام الجاري سيكون "عام السلام"، واصفًا إياه بأنه "سلام الفرسان والشجعان والمنتصرين"، مؤكدًا ثقته في "تجاوز المرحلة الحالية وتحقيق الاستقرار، رغم التحديات التي تواجه البلاد".وفي أبريل/ نيسان عام 2023، اندلعت اشتباكات عنيفة وواسعة النطاق بين قوات الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، في مناطق متفرقة من السودان، حيث يحاول كل من الطرفين السيطرة على مقار حيوية.وخرجت الخلافات بين رئيس مجلس السيادة قائد القوات المسلحة السودانية عبد الفتاح البرهان، وقائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو، إلى العلن بعد توقيع "الاتفاق الإطاري" المؤسس للفترة الانتقالية بين المكون العسكري، الذي يضم قوات الجيش وقوات الدعم السريع، الذي أقر بخروج الجيش من السياسة وتسليم السلطة للمدنيين.واتهم دقلو الجيش السوداني بـ"التخطيط للبقاء في الحكم وعدم تسليم السلطة للمدنيين"، بعد مطالبات الجيش بدمج قوات الدعم السريع تحت لواء القوات المسلحة، بينما اعتبر الجيش تحركات قوات الدعم السريع، "تمردًا ضد الدولة".وأسفرت الحرب عن مقتل عشرات الآلاف ونزوح نحو 13 مليون شخص بعضهم إلى دول الجوار، كما تسببت بأزمة إنسانية تعد من الأسوأ في العالم، بحسب الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي.

https://sarabic.ae/20260111/محلل-سياسي-لـسبوتنيك-تصاعد-العنف-بين-الجيش-والمعارضة-يشكل-خطرا-حقيقيا-على-السلام-في-جنوب-السودان-1109134726.html

https://sarabic.ae/20260108/الكتلة-المدنية-للسلام-والتنمية-بالسودان-لـسبوتنيك-لابد-من-كشف-الطرف-الذي-يقف-أمام-مساعي-وقف-الحرب-1109039197.html

https://sarabic.ae/20260111/شبكة-أطباء-السودان-تعلن-خروج-3-مستشفيات-عن-العمل-جراء-قصف-للدعم-السريع-1109122428.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

أخبار السودان اليوم, المجلس السيادي في السودان, قوات الدعم السريع السودانية, الجيش السوداني, أخبار العالم الآن, العالم