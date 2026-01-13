https://sarabic.ae/20260113/زعيم-حزب-فرنسي-الاتحاد-الأوروبي-يريد-إنشاء-جيش-لـمساعدة-كييف-وليس-لغرينلاند-1109177661.html

زعيم حزب فرنسي: الاتحاد الأوروبي يريد إنشاء جيش لـ"مساعدة" كييف وليس لغرينلاند

أكد فلوريان فيليبو، زعيم حزب "الوطنيين الفرنسيين"، أن خطة رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، لإنشاء "جيش أوروبي" تحت ستار "حماية الاستقلال العسكري... 13.01.2026, سبوتنيك عربي

وقال فيليبو في مقابلة صحفية: "عندما تذكر (أورسولا فون دير لاين) غرينلاند، فإنها تعني أوكرانيا، مستخدمةً غرينلاند كذريعة للحماية من تهديد روسي مزعوم. من السهل فهم هذا المعنى الضمني، لكن من الواضح أنه لن ينهي الصراع".واختتم فيليبو حديثه، قائلًا: "كل ما يمكننا فعله هو عقد التحالفات الصحيحة والتفكير مليًّا في قراراتنا في حالات النزاع، وإلا سينتهي كل شيء".ويوم أمس الاثنين، صرّح المفوض الأوروبي للدفاع والفضاء أندريوس كوبيليوس، بأن "الاتحاد الأوروبي يدعم إنشاء جيش أوروبي دائم قوامه 100 ألف جندي، إذ أن التصريحات الأخيرة في الولايات المتحدة بشأن غرينلاند توضح بوضوح أن بروكسل بحاجة إلى ضمان استقلالها العسكري".وفي 19 مارس/ آذار 2025، قدّمت المفوضية الأوروبية "استراتيجيتها" الدفاعية الجديدة، "إعادة تسليح أوروبا". وتم تغيير عنوان الوثيقة لاحقًا إلى "الاستعداد 2030" الأقل حدة، وذلك بعد احتجاجات من دول أعضاء عدة في الاتحاد الأوروبي.وفي السنوات الأخيرة، نددت روسيا بنشاط حلف شمال الأطلسي (الناتو) غير المسبوق على طول حدودها الغربية. ويعمل الحلف على توسيع مبادراته، واصفًا إياها بـ"ردع العدوان الروسي"، بحسب زعمه.وأعربت السلطات الروسية، مرات عدة، عن قلقها إزاء الحشد العسكري والسياسي للحلف في أوروبا. وصرح الكرملين بأن موسكو لا تشكل أي تهديد لأحد، لكنها لن تتجاهل أي تحركات قد تشكل خطرًا على مصالحها.الاتحاد الأوروبي: سيطرة الولايات المتحدة على غرينلاند تعني نهاية "الناتو"رئيس وزراء سلوفاكيا يطالب بإقالة كايا كالاس من منصبها في ⁠الاتحاد الأوروبي

