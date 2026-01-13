زعيم حزب فرنسي: الاتحاد الأوروبي يريد إنشاء جيش لـ"مساعدة" كييف وليس لغرينلاند

عربي
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
03:30 GMT
149 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
هل العمل الليلي يربك الجهاز الهضمي ويسبب القولون العصبي؟
09:16 GMT
13 د
مرايا العلوم
حضارة غريبة لمجتمع من الذكاء الاصطناعي، وتقنية ثورية لتحلية المياه في أعماق البحر
09:30 GMT
29 د
مساحة حرة
خارج الصورة النمطية... نساء يقتحمن مهن الرجال
10:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
من أبيدوس إلى بناويط: اكتشافات تعيد كتابة التاريخ المصري
10:33 GMT
11 د
المقهى الثقافي
حوار مع الكاتب العراقي حامد حنجر
10:43 GMT
17 د
صدى الحياة
أزمة حرية الصحافة.. كيف تتحول الحوكمة الضعيفة إلى تهديد عالمي؟
11:29 GMT
30 د
نبض افريقيا
انتهاء أطول انتخابات نيابية في التاريخ السياسي المصري الحديث بإعلان النتائج النهائية
12:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
الكافيين بين المتعة والخطورة
12:48 GMT
11 د
مساحة حرة
استرداد الآثار المنهوبة... استراتيجية مصرية لصون هويتها التاريخية
13:29 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
الإنسان والثقافة
ألكسندر غريبويديف: كيف يجتمع الأديب والدبلوماسي في شخص واحد
17:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
أيهما أفضل لصحة الإنسان: النوم الجيد أم الرياضة؟
17:33 GMT
16 د
بلا قيود
عدنان منصور: ما يطالب به ترامب حول غرينلاند يشكل ظاهرة استثنائية في العلاقات الدولية
18:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
تحالف ثلاثي بين تركيا وباكستان والسعودية.. هل ستسمح أمريكا بتمرير هذا الاتفاق؟ يجيب خبير
19:00 GMT
30 د
مساحة حرة
جوائز كأس الأمم الأفريقية.. ما حصيلة المكافآت التي ينتظرها المتأهلون لنصف النهائي.. وكيف يعوض المغرب ما أنفقه؟
19:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
91 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
الحضارات القديمة ما زالت تبهرنا، اكتشافات أثرية جديدة في مصر والعراق
09:17 GMT
26 د
المقهى الثقافي
حوار مع الكاتب العراقي حامد حنجر
09:42 GMT
17 د
نبض افريقيا
انتهاء أطول انتخابات نيابية في التاريخ السياسي المصري الحديث بإعلان النتائج النهائية
10:03 GMT
45 د
طرائف سبوتنيك
مقهى الأحضان في طوكيو: تجربة فريدة لعشاق القطط
10:49 GMT
11 د
مساحة حرة
بين تحديات الطاقة النظيفة وحيوية الوقود الأحفوري هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
11:29 GMT
31 د
من الملعب
برشلونة يفوز في جدة.. هل حسم ميسي قرار المشاركة في كأس العالم؟
12:03 GMT
27 د
الإنسان والثقافة
أكاديمي مصري: الاستشراق الروسي موضوعي ويرصد الواقع في مصر والعالم العربي
12:30 GMT
30 د
مساحة حرة
التسوية بالعملات الوطنية.. أولويات دول بريكس في 2024
13:03 GMT
29 د
مرايا العلوم
روبوت السائل المغناطيسي وطحالب الأرض في ضوء نجم آخر وأسرار الجينات المتنقلة
13:37 GMT
23 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
ما التأثيرات النفسية والاجتماعية لتطبيقات "تتبع الأطفال" على الأطفال؟
17:03 GMT
19 د
مساحة حرة
جوائز كأس الأمم الأفريقية.. ما حصيلة المكافآت التي ينتظرها المتأهلون لنصف النهائي.. وكيف يعوض المغرب ما أنفقه؟
17:22 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
مهمة التليسكوب الهائل جيمس ويب في اكتشاف تاريخ الكون لا تزال في بدايتها
17:52 GMT
8 د
أمساليوم
بث مباشر
زعيم حزب فرنسي: الاتحاد الأوروبي يريد إنشاء جيش لـ"مساعدة" كييف وليس لغرينلاند
أخبار الاتحاد الأوروبي
العالم
غرينلاند
أخبار أوكرانيا
وقال فيليبو في مقابلة صحفية: "عندما تذكر (أورسولا فون دير لاين) غرينلاند، فإنها تعني أوكرانيا، مستخدمةً غرينلاند كذريعة للحماية من تهديد روسي مزعوم. من السهل فهم هذا المعنى الضمني، لكن من الواضح أنه لن ينهي الصراع".واختتم فيليبو حديثه، قائلًا: "كل ما يمكننا فعله هو عقد التحالفات الصحيحة والتفكير مليًّا في قراراتنا في حالات النزاع، وإلا سينتهي كل شيء".ويوم أمس الاثنين، صرّح المفوض الأوروبي للدفاع والفضاء أندريوس كوبيليوس، بأن "الاتحاد الأوروبي يدعم إنشاء جيش أوروبي دائم قوامه 100 ألف جندي، إذ أن التصريحات الأخيرة في الولايات المتحدة بشأن غرينلاند توضح بوضوح أن بروكسل بحاجة إلى ضمان استقلالها العسكري".وفي 19 مارس/ آذار 2025، قدّمت المفوضية الأوروبية "استراتيجيتها" الدفاعية الجديدة، "إعادة تسليح أوروبا". وتم تغيير عنوان الوثيقة لاحقًا إلى "الاستعداد 2030" الأقل حدة، وذلك بعد احتجاجات من دول أعضاء عدة في الاتحاد الأوروبي.وفي السنوات الأخيرة، نددت روسيا بنشاط حلف شمال الأطلسي (الناتو) غير المسبوق على طول حدودها الغربية. ويعمل الحلف على توسيع مبادراته، واصفًا إياها بـ"ردع العدوان الروسي"، بحسب زعمه.وأعربت السلطات الروسية، مرات عدة، عن قلقها إزاء الحشد العسكري والسياسي للحلف في أوروبا. وصرح الكرملين بأن موسكو لا تشكل أي تهديد لأحد، لكنها لن تتجاهل أي تحركات قد تشكل خطرًا على مصالحها.الاتحاد الأوروبي: سيطرة الولايات المتحدة على غرينلاند تعني نهاية "الناتو"رئيس وزراء سلوفاكيا يطالب بإقالة كايا كالاس من منصبها في ⁠الاتحاد الأوروبي
زعيم حزب فرنسي: الاتحاد الأوروبي يريد إنشاء جيش لـ"مساعدة" كييف وليس لغرينلاند

© AP Photo / Omar Havanaزعماء الاتحاد الأوروبي يحضرون اجتماع المائدة المستديرة في قمة الاتحاد الأوروبي في بروكسل، الخميس 20 مارس 2025.
أكد فلوريان فيليبو، زعيم حزب "الوطنيين الفرنسيين"، أن خطة رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، لإنشاء "جيش أوروبي" تحت ستار "حماية الاستقلال العسكري لغرينلاند، هي مصممة في الواقع لصالح أوكرانيا".
وقال فيليبو في مقابلة صحفية: "عندما تذكر (أورسولا فون دير لاين) غرينلاند، فإنها تعني أوكرانيا، مستخدمةً غرينلاند كذريعة للحماية من تهديد روسي مزعوم. من السهل فهم هذا المعنى الضمني، لكن من الواضح أنه لن ينهي الصراع".

ووفقاً للسياسي الفرنسي، فإن محاولات فون دير لاين والمفوض الأوروبي للدفاع والفضاء أندريوس كوبيليوس، لـ"توحيد" الاتحاد الأوروبي، من خلال جيش واحد، لن تفيد في حالة العدوان المباشر من جانب الولايات المتحدة الأمريكية.

واختتم فيليبو حديثه، قائلًا: "كل ما يمكننا فعله هو عقد التحالفات الصحيحة والتفكير مليًّا في قراراتنا في حالات النزاع، وإلا سينتهي كل شيء".
ويوم أمس الاثنين، صرّح المفوض الأوروبي للدفاع والفضاء أندريوس كوبيليوس، بأن "الاتحاد الأوروبي يدعم إنشاء جيش أوروبي دائم قوامه 100 ألف جندي، إذ أن التصريحات الأخيرة في الولايات المتحدة بشأن غرينلاند توضح بوضوح أن بروكسل بحاجة إلى ضمان استقلالها العسكري".
مايكل فلين - سبوتنيك عربي, 1920, 13.01.2026
العملية العسكرية الروسية الخاصة
مستشار سابق لترامب: الاتحاد الأوروبي يسعى لإطالة أمد النزاع في أوكرانيا إلى ما لا نهاية
01:25 GMT
وفي 19 مارس/ آذار 2025، قدّمت المفوضية الأوروبية "استراتيجيتها" الدفاعية الجديدة، "إعادة تسليح أوروبا". وتم تغيير عنوان الوثيقة لاحقًا إلى "الاستعداد 2030" الأقل حدة، وذلك بعد احتجاجات من دول أعضاء عدة في الاتحاد الأوروبي.
وتتوقع "الاستراتيجية" جمع ما يقارب 800 مليار يورو على مدى 4 سنوات. ويقترح نصها أن "تأتي غالبية الأموال من الميزانيات الوطنية (نحو 650 مليار يورو)، مع تخصيص 150 مليار يورو أخرى للقروض". ووفقا للوثيقة، ستقدم المفوضية تسهيلات لميزانيات الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، وستعيد توجيه الأموال المخصصة للتنمية الإقليمية نحو الإنفاق العسكري. علاوة على ذلك، تتوقع "الاستعداد 2030" زيادة الإنفاق الدفاعي للدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي بنسبة 1.5% من الناتج المحلي الإجمالي.
وفي السنوات الأخيرة، نددت روسيا بنشاط حلف شمال الأطلسي (الناتو) غير المسبوق على طول حدودها الغربية. ويعمل الحلف على توسيع مبادراته، واصفًا إياها بـ"ردع العدوان الروسي"، بحسب زعمه.
وأعربت السلطات الروسية، مرات عدة، عن قلقها إزاء الحشد العسكري والسياسي للحلف في أوروبا. وصرح الكرملين بأن موسكو لا تشكل أي تهديد لأحد، لكنها لن تتجاهل أي تحركات قد تشكل خطرًا على مصالحها.
الاتحاد الأوروبي: سيطرة الولايات المتحدة على غرينلاند تعني نهاية "الناتو"
رئيس وزراء سلوفاكيا يطالب بإقالة كايا كالاس من منصبها في ⁠الاتحاد الأوروبي
