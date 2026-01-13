https://sarabic.ae/20260113/شيفرون-الأمريكية-تؤكد-هجوما-بطائرة-مسيرة-على-ناقلتها-في-البحر-الأسود-1109213330.html

"شيفرون" الأمريكية تؤكد تعرض ناقلتها لهجوم بطائرة مسيرة في البحر الأسود

سبوتنيك عربي

أعلنت شركة شيفرون الأمريكية، الأربعاء، أن ناقلتها تعرضت لهجوم بطائرة مسيرة في البحر الأسود وتتجه حاليا إلى ميناء آمن، مؤكدة أن جميع أفراد الطاقم بأمان وأن... 13.01.2026, سبوتنيك عربي

2026-01-13T23:02+0000

2026-01-13T23:02+0000

2026-01-13T23:35+0000

البحر الأسود

كازاخستان

إكسون موبيل

إيني

الولايات المتحدة الأمريكية

https://cdn.img.sarabic.ae/img/102141/99/1021419956_0:159:3077:1890_1920x0_80_0_0_94b8d13477914a3ca49095d760711915.jpg

وقالت الشركة لوكالة "سبوتنيك": "الناقلة تتجه إلى ميناء آمن، ونحن ننسق الإجراءات مع مشغل الناقلة والسلطات المختصة".وأضافت: "شيفرون تواصل متابعة الوضع عن كثب"، مشيرة إلى تصدير النفط لم يتأثر نتيجة الحادث.وفي وقت سابق، تعرضت ناقلتا نفط أجنبيتان مستأجرتان من قبل تحالفات دولية، هما "تنغيزيشيفرول" (تشنغيز شيفرول) و"كاراتشاغانك بتروليوم أوبيريتينغ"، لأضرار نتيجة هجوم طائرات مسيرة أوكرانية قرب محطة خط أنابيب بحر قزوين في البحر الأسود، حسبما أفاد مصدر مطلع "سبوتنيك".وأكدت وزارة الطاقة الكازاخستانية وقوع الحوادث بالقرب من محطة خط أنابيب بحر قزوين مع الناقلتين.تأسست "تنغيزيشيفرول" عام 1993 من قبل سلطات كازاخستان وشركة شيفرون الأمريكية. وتملك شيفرون حاليا 50% من الشركة، و20% من "كازمونايغاز"، و25% من "إكسون موبيل"، و5% من "لوجويل".وتعود حصص "كاراتشاغانك بتروليوم أوبيريتينغ" إلى "إيني" (29,25%)، شيل (29,25%)، وشيفرون (18%)، و"لوجويل" (13,5%)، و"كازمونايغاز" (10%).

كازاخستان

الولايات المتحدة الأمريكية

البحر الأسود, كازاخستان, إكسون موبيل, إيني, الولايات المتحدة الأمريكية