نائبة رئيس الوزراء السويدي: بلادنا الهدف الأمريكي التالي بعد غرينلاند

نائبة رئيس الوزراء السويدي: بلادنا الهدف الأمريكي التالي بعد غرينلاند

حذّرت إيبا بوش، نائبة رئيس الوزراء السويدي ووزيرة الطاقة والصناعة، من أن "السويد قد تصبح هدفًا ذا أولوية للولايات المتحدة الأمريكية، بعد غرينلاند، بسبب مواردها...

السويد

الولايات المتحدة الأمريكية

العالم

وفي معرض شرحها لضرورة تعزيز صناعة التعدين، حذّرت بوش من أن "الموارد المعدنية قد تجذب ترامب، ما يجعل السويد هدفًا ذا أولوية بعد غرينلاند".ووفقا لها، فإن المعادن والعناصر الأرضية النادرة تعد جزءا مهما من التكنولوجيا الحديثة، وتملك السويد في أرضها 7 عناصر من أصل 17 عنصرا من المعادن الأرضية النادرة.وأوضحت بوش أن الحكومة السويدية تخطط لتقديم استراتيجية "أكثر راديكالية" لصناعة المعادن، مع التركيز على تعزيز أمن الإمدادات واستقلال السويد.وأضافت: "نحن بحاجة إلى البدء في التفكير في اتجاه أكثر راديكالية، بالنظر إلى أن الولايات المتحدة تغزو الآن بعض الدول وتدّعي السيطرة على كل شيء".وصرح وزير الدفاع السويدي بول جونسون، أمس الاثنين، أن موقف إدارة ترامب بشأن غرينلاند، "يخلق حالة من عدم اليقين داخل حلف الناتو".وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قد صرح مرارًا بـ"ضرورة" انضمام غرينلاند إلى الولايات المتحدة الأمريكية، مستشهدًا بـ"أهميتها الاستراتيجية للأمن القومي الأمريكي وحماية العالم الحر"، وفق تعبيره.يُذكر أن غرينلاند كانت مستعمرة دنماركية حتى عام 1953، ولا تزال جزءًا من مملكة الدنمارك، لكنها تتمتع منذ عام 2009، بحكم ذاتي واسع وصلاحيات كاملة في إدارة شؤونها الداخلية.

السويد

الولايات المتحدة الأمريكية

