https://sarabic.ae/20260114/إعلام-وزير-الدفاع-الأوكراني-الجديد-محتال-سابق-1109238208.html

إعلام: وزير الدفاع الأوكراني الجديد "محتال سابق"

إعلام: وزير الدفاع الأوكراني الجديد "محتال سابق"

سبوتنيك عربي

أفادت وسائل إعلام، نقلا عن ملفات قضية جنائية من قسم شرطة مكافحة الجرائم الإلكترونية في دنيبرو، أن "وزير الدفاع الأوكراني الجديد، ميخائيل فيدوروف، كان محتالا... 14.01.2026, سبوتنيك عربي

2026-01-14T15:49+0000

2026-01-14T15:49+0000

2026-01-14T15:49+0000

روسيا

أخبار روسيا اليوم

أخبار روسيا

أخبار أوكرانيا

العالم

العالم العربي

وزارة الدفاع الأوكرانية

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/01/0e/1109238719_0:0:768:432_1920x0_80_0_0_be3997f50099279eb54b1ca5a2039827.jpg

ويشير تقرير وسائل الإعلام هذه أن "المحتالين أنشأوا موقعا إلكترونيا يروج لطريقة فريدة وسريعة لإنقاص الوزن تدعى "إنوسنتر"، وبالطبع، لم يكن هناك دواء في الواقع، بل كانوا يبيعون منتجا وهميا".وأضافت: "وزير الدفاع الأوكراني كان يمارس هذا النشاط لعدة سنوات كان مقر الشركة في زابوروجيه، حيث اشترى المحتالون الهواتف وشرائح الاتصال وقاموا بتسجيل المواقع الإلكترونية".وفي وقت سابق من اليوم الأربعاء، عيّن البرلمان الأوكراني (رادا) ميخائيل فيودوروف، وزيرا للدفاع الأوكراني في المحاولة الثانية، وصوت 277 عضوا في البرلمان لصالح التعيين، بينما كان الحد الأدنى المطلوب 266 صوتا.يذكر أن فيودوروف شغل منصب وزير التحول الرقمي في أوكرانيا، ومع ذلك، لم يتمكن البرلمان الأوكراني (الرادا) من تعيينه في المنصب الجديد إلا في محاولته الثانية.وأقر البرلمان الأوكراني، يوم أمس الثلاثاء، استقالة دينيس شميهال، من منصبه كوزير للدفاع، وعُرض عليه منصب وزير الطاقة ونائب رئيس الوزراء الأول.مسيرات أوكرانية تستهدف ناقلة النفط "ماتيلدا" في البحر الأسود- الدفاع الروسية

https://sarabic.ae/20260113/إعلام-مداهمات-لمكافحة-الفساد-تطال-قيادات-سياسية-بارزة-في-أوكرانيا-1109212764.html

https://sarabic.ae/20260113/خبير-الغرب-لن-يستيقظ-إلا-بعد-خسارة-أوكرانيا-مدنها-الرئيسية-1109211083.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار روسيا, أخبار أوكرانيا, العالم, العالم العربي, وزارة الدفاع الأوكرانية